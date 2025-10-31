Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială”

12:00

Patru automobile înregistrate pe cetăţeni ucraineni au fost identificate la domeniul Agenţiei „Infrastructură și Transport" (AIC) datorită obligaţiilor neachitate începând de la 400 000 de lei pentru fiecare. Vehiculele au fost imobilizate în urma verificărilor financiare, în care s-au constatat restanţe semnificative faţă de autorităţile fiscale-vămale. În urma procesului de parcare la AIC, proprietarii celor […]