Bunele practici europene și provocările sistemului procuraturii, discutate de experți europeni și reprezentanți ai CSP
Radio Chisinau, 31 octombrie 2025 17:00
Reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au participat la masa rotundă organizată de Consiliul Europei în cadrul Proiectului „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova – faza II”, desfășurat în cooperare cu Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE).
Acum 10 minute
17:00
Acum o oră
16:35
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție # Radio Chisinau
Rusia s-a declarat pregătită să continue negocierile cu Ucraina pentru încheierea războiului, doar dacă acestea se vor desfășura în formatul de la Istanbul, a declarat vice-ministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, pentru mass-media rusă, citată de RBC Ukraine.
16:20
Vitalie și Anastasia Spînu au cucerit șapte medalii la Mondialul de karate SKDUN 2025 # Radio Chisinau
Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu, au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de karate shotokan „SKDUN 2025”, transmite IPN.
Acum 2 ore
16:00
Drumuri moderne și poduri peste Prut. Guvernul Munteanu asigură investiții majore în infrastructură # Radio Chisinau
Dezvoltarea infrastructurii moderne reprezintă una dintre prioritățile centrale ale viitorului guvern, fiind esențială pentru creșterea calității vieții și a competitivității economice a țării, a declarat în Parlament premierul desemnat Alexandru Munteanu, MOLDPRES.
15:50
Germania donează echipamente moderne de securitate cibernetică Poliției Naționale a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit echipamente moderne de securitate cibernetică în valoare de peste 1,3 milioane de euro, oferite de Poliția Federală Germană cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Federale Germania. Donația va contribui la modernizarea și protejarea comunicațiilor interne și operaționale ale Poliției Naționale.
15:20
Ministra de Externe a României, despre ridicarea buletinelor cu domicilii fictive: „Au fost și suspiciuni” # Radio Chisinau
De-a lungul timpului, în spațiul public au existat mai multe suspiciuni legate de procesul de redobândire a cetățeniei române, inclusiv legate și de domiciliile fictive. Declarația îi aparține Oanei Țoiu, ministra afacerilor externe a României, care a fost solicitată să comenteze reținerea a circa 870 de cărți de identitate românești deținute de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, de către polițiștii români de frontieră, transmite IPN.
Acum 4 ore
15:05
Summit „secret” al aliaților Ucrainei: telefoanele mobile nu vor fi permise în întâlnire. Ce se va discuta și unde va avea loc reuniunea # Radio Chisinau
Spania va găzdui o întâlnire secretă a „coaliției de voință” privind Ucraina, scrie cotidianul El Mundo. Delegați din 35 de țări vor participa la această întâlnire sub măsuri stricte de confidențialitate, participanții fiind avertizați să nu divulge niciun detaliu despre întâlnire.
14:50
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale, în valoare de 73 de milioane de lei, a fost transferată pentru luna noiembrie. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că banii vor ajunge la beneficiari pe 4 noiembrie, prin intermediul instituțiilor bancare, transmite IPN.
14:40
14:35
Neutralitatea, reforma administrativă și creșterea economică - principalele teme din audierile premierului desemnat Alexandru Munteanu # Radio Chisinau
După prezentarea priorităților din programul de guvernare, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a răspuns la întrebările deputaților, care au vizat teme economice, de securitate și de politică externă, transmite Radio Chișinău.
14:05
Alexandru Munteanu a prezentat deputaților echipa de miniștri și programul de guvernare care „să pregătească Republica Moldova pentru aderarea la UE în următorii ani” # Radio Chisinau
Misiunea viitorului Guvern este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal, a declarat premierul desemnat în plenul Parlamentului. Economistul Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa și programul de guvernare și a cerut votul de încredere al deputaților, declarând că va fi un prim-ministru care lucrează, nu unul populist, transmite Radio Chișinău.
13:50
Un incendiu a izbucnit, în dimineața zilei de astăzi, 31 octombrie, într-o zonă industrială din municipiul Bălți, unde remorca unui autocamion a fost cuprinsă de flăcări. Patru echipe de pompieri au intervenit.
13:35
Liderii ex-partidului „Șor” de la Criuleni și Ialoveni, condamnați la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Radio Chisinau
Șefii Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Cei doi inculpați vor fi privați, pentru un termen de 5 ani, de dreptul de a ocupa funcții în partide.
13:15
Business Forum la Chișinău | Zeci de companii din Republica Moldova, cu cifra de afaceri de peste 250 de milioane de dolari, sunt membre ale asociațiilor patronale din România (FOTO) # Radio Chisinau
Chișinăul a fost astăzi gazda unui forum de afaceri, organizat de Patronatul pentru Dezvoltare Durabilă România–Republica Moldova, asociație care unește antreprenori de pe ambele maluri ale Prutului prin proiecte derulate în comun. La evenimentul din Chișinău au fost prezenți oameni de afaceri și politicieni din Republica Moldova și România, transmite Radio Chișinău.
Acum 6 ore
13:00
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, în cadrul căreia au discutat despre aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul avansării procesului de integrare europeană.
12:45
Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi # Radio Chisinau
Începând cu ziua de mâine, 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi, măsura fiind prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere.
12:25
Administrația Națională a Drumurilor va avea un nou director interimar. Funcția va fi preluată de Ștefan Popa, care a fost prezentat astăzi colaboratorilor ASD de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari.
12:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 1-3 noiembrie.
11:55
Adrian Băluțel, eliberat din funcția de șef al cabinetului prezidențial. Maia Sandu a semnat decretul # Radio Chisinau
Adrian Băluțel a fost eliberat de la Președinție din funcția de șef de cabinet, pentru a-și continua activitatea în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat decretul prvind eliberarea din funcție.
11:30
Un nou medicament pentru osteoporoză la femei va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu data de întâi noiembrie. Conform estimărilor CNAM, aproximativ 5 000 de femei vor beneficia anual de acest medicament, pentru care vor fi alocate peste șase milioane de lei.
11:10
Administrația Statelor Unite ale Americii a anunțat autoritățile din Bulgaria, Ungaria și Slovacia despre o nouă reașezare a efectivelor militare americane staționate în Europa. Despre asta au declarat surse pentru publicația Kyiv Post și vine după recenta retragere anunțată din România, transmite IPN.
Acum 8 ore
10:55
Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.
10:45
Comisia juridică a Parlamentului a fost emis un aviz pozitiv pentru învestirea a Guvernului Munteanu la ședința de astăzi a Parlamentului, care a început la ora 10:00.
10:20
Volodimir Zelenski a aprobat prelungirea legii marțiale și mobilizării în Ucraina cu 90 de zile # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a promulgat, joi, semnat, 30 octombrie, legile care prelungesc legea marțială și mobilizarea cu încă 90 de zile, începând cu 5 noiembrie, transmite rbc.ua, ciată de MOLDPRES.
10:05
LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025: Guvernul Munteanu va solicita votul de încredere # Radio Chisinau
Urmăriți live ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025.
09:45
Frontiera de stat, traversată de circa 65 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 295 de traversări.
09:20
Primul mesaj al lui Vladimir Plahotniuc, după extrădarea în Republica Moldova (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre provocările noului Parlament și prioritățile politice ale actualei majorități, dar și despre lipsa unei comisii speciale pentru reintegrare în noul legislativ. Alte subiecte abordate vizează programul de guvernare propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, declarațiile privind posibilitatea reintegrării regiunii transnistrene în absența influenței ruse, primul mesaj al lui Vladimir Plahotniuc după extrădare, precum și opinia ambasadorului Ucrainei despre diminuarea influenței Moscovei asupra Republicii Moldova.
Acum 12 ore
09:00
Moneda unică europeană se ieftinește cu trei bani în ultima zi a lunii octombrie și are o cotație oficială de 19 lei și 75 de bani, informează MOLDPRES.
08:45
Ucraina va relua importurile de gaze prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie # Radio Chisinau
Ucraina intenționează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice naționale, a anunțat joi firma de consultanță ExPro, citată de Reuters.
08:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN.
08:05
Vreme frumoasă și temperaturi generoase, prognozate pentru ultima zi a lunii octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 31 octombrie, vreme frumoasă, cu temperaturi ce vor urca până la 20 de grade Celsius.
Acum 24 ore
21:05
Traficul rutier va fi sistat până pe 2 noiembrie pe o stradă din centrul orașului Chișinău # Radio Chisinau
Traficul rutier pe strada Columna din Chișinău va fi întrerupt în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu.
20:20
FOTO | 12 femei din Ungheni au primit granturi în valoare de 40 de mii de lei pentru a deschide creșe de tip familial # Radio Chisinau
Douăsprezece femei din municipiul Ungheni au primit granturi în valoare de câte 40.000 de lei fiecare pentru a amenaja creșe de tip familial destinate îngrijirii copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani, în propriile locuințe și spații închiriate în acest scop.
20:00
Temperaturile blânde pe timp de zi se mențin, dar nopțile se vor răci în următoarele zile # Radio Chisinau
Meteorologii anunță că temperaturile blânde din ultimele zile se vor menține și săptămâna viitoare. În schimb, nopțile din acest weekend vor fi puțin mai răcoroase.
19:30
CSP a sancționat trei procurori: Doi au primit mustrări, iar unul a fost eliberat din funcție # Radio Chisinau
Trei acuzatori de stat au fost sancționați de Consiliul Superior al Procurorilor, în urma examinării unor contestații ce vizau modul în care aceștia și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu. Doi dintre procurori au primit mustrări, iar unul a fost eliberat din funcție, transmite IPN.
19:15
Vineri și sâmbătă, pe 31 octombrie și 1 noiembrie, va fi suspendat parțial traficul pe șoseaua Hâncești din capitală, pe tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni, inclusiv la intersecția cu str. Sihastrului. Primăria capitalei explică restricțiile cu lucrările de reparație a carosabilului, care se vor desfășura între orele 9:00 și 20:00 în ambele zile.
18:55
Republica Moldova, inclusă în Grupul de experți la nivel înalt privind Fortificarea Rezilienței în Europa de Est # Radio Chisinau
Republica Moldova a devenit parte a Grupului la nivel înalt de experți privind fortificarea rezilienței în Europa de Est. Este un format la nivel înalt, care reunește specialiști din statele membre ale Uniunii Europene și din țări candidate la aderare. Aceștia au menirea să ofere asistență pentru alinierea legislațiilor naționale la prevederile Regulamentului UE privind serviciile digitale (DSA), precum și pentru fortificarea rezilienței în fața dezinformării și a riscurilor din mediul online, transmite IPN.
18:35
Dorin Recean, la întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare: „Reforma justiției stă la baza tuturor celorlalte reforme” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și a Investițiilor. Oficialii au discutat despre aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul procesului de integrare europeană și al reformelor menite să modernizeze economia națională.
18:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre intenția operatorului economic SRL „SPERANȚA” de retragere de pe piață și rechemare a produsului alimentar ouă de găină pentru consum uman.
17:55
Polonia amână redeschiderea frontierei sale cu Belarus, în semn de solidaritate cu Lituania # Radio Chisinau
Polonia a anunțat joi că cel puțin până la jumătatea lunii noiembrie nu va redeschide mai multe puncte de trecere a frontierei sale cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, în semn de solidaritate cu Lituania, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de securitate după pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane folosite la contrabanda cu țigarete, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
17:40
Ședința de judecată privind limitarea activității „Moldova Mare” va continua pe 13 noiembrie # Radio Chisinau
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului Moldova Mare a fost întreruptă astăzi și va continua pe 13 noiembrie. Purtătoarea de cuvânt a instanței, Adelina Roșca, a explicat, pentru IPN, că în cadrul ședinței a fost începută examinarea cauzei pe fond și că la ședința viitoare vor continua audierile participanților la proces.
17:15
Dorin Junghietu: „Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția noului bloc la centrala de la Cernavodă” # Radio Chisinau
Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția unui nou bloc la centrala de la Cernavodă din România. Despre aceasta a anunțat ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că discuțiile sunt la faza incipientă, transmite MOLDPRES. .
Ieri
16:55
ANTA atenționează transportatorii moldoveni: Lituania menține închisă frontiera cu Belarus până la 30 noiembrie 2025 # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre prelungirea suspendării traficului rutier dintre Republica Lituania și Republica Belarus.
16:40
Comisara europeană pentru Servicii Financiare, la Chișinău: Băncile din Republica Moldova trebuie să opereze pe principii de piață, nu pe seama bugetului # Radio Chisinau
Statul nu este obligat să salveze băncile comerciale din contul contribuabililor la bugetul țării, pentru că acestea trebuie să lucreze pe principii de piață. Declarația îi aparține comisarului european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luís Albuquerque. Oficiala a subliniat că Moldova este obligată să alinieze sectorul financiar în conformitate cu normele Uniunii Europene și să consolideze controlul, pentru a preveni reapariția unor crize precum „furtul miliardului”, transmite IPN.
16:30
16:20
Reacția MEC după ce a fost reținută directoarea liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău: „Condamnăm ferm orice formă de corupție în sistemul educațional ” # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat în legătură cu presupuse fapte de corupție investigate de organele de drept la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, iar cazul va fi examinat de către Consiliului de Etică al MEC.
16:05
Reforma teritorială și autonomia locală, în atenția Consiliului Europei. Recomandările pentru Republica Moldova # Radio Chisinau
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, reunit la Strasbourg, a încurajat autoritățile Republicii Moldova să continue implementarea agendei de reforme menite să întărească democrația locală, în cadrul unui raport de monitorizare privind aplicarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, transmite MOLDPRES.
15:40
Italia va sprijini Republica Moldova cu 4 milioane de euro pentru alinierea la acquis-ul UE în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale # Radio Chisinau
Italia va oferi Republicii Moldova sprijin financiar în valoare de 4 milioane de euro în procesul de modernizare a sectorului agricol și de aliniere la standardele Uniunii Europene, prin consolidarea capacităților instituționale și promovarea agriculturii durabile. Inițiativa a fost discutată astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), acolo unde a avut loc întrevederea cu reprezentanții Ambasadei Italiei la Chișinău, ai Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare (AICS) și ai Institutului Agronomic Mediteranean din Bari (CIHEAM Bari).
15:20
Parlamentul va avea 12 comisii permanente: 70 de deputați au votat proiectul de aprobare a componenței numerice și nominale # Radio Chisinau
Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de astăzi, 30 octombrie, hotărârea privind înființarea celor 12 comisii permanente ale Legislativului și stabilirea componenței lor numerice și nominale. Proiectul a fost votat de 70 de deputați, iar vicepreședinta aleasă Doina Gherman a prezentat distribuirea parlamentarilor în comisii.
15:00
Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei. Au fost rănite 15 persoane, inclusiv 6 copii # Radio Chisinau
Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei la primele ore ale dimineții de joi, ceea ce a obligat autoritățile ucrainene să modifice orarul anumitor trenuri și să restricționeze alimentarea cu energie electrică la nivel național, relatează agenția de știri EFE și Reuters, citată de Agerpres.
