Bunele practici europene și provocările sistemului procuraturii, discutate de experți europeni și reprezentanți ai CSP

Italia va oferi Republicii Moldova sprijin financiar în valoare de 4 milioane de euro în procesul de modernizare a sectorului agricol și de aliniere la standardele Uniunii Europene, prin consolidarea capacităților instituționale și promovarea agriculturii durabile. Inițiativa a fost discutată astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), acolo unde a avut loc întrevederea cu reprezentanții Ambasadei Italiei la Chișinău, ai Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare (AICS) și ai Institutului Agronomic Mediteranean din Bari (CIHEAM Bari).