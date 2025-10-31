Avocații lui Plahotniuc cheamă procurorii și instanța la respectarea regulilor unui proces echitabil: Martorii sunt ținuți în secret

09:50

Până în luna februarie, PAS va pierde doi deputați și va rămâne cu 53 de parlamentari. Liderul Platformei „Demnitate și Adevăr", Dinu Pîngău, care împreună cu colega sa de formațiune Stela Macari au ajuns în legislativ pe lista PAS, a anunțat că s-a înțeles „informal" cu Igor Grosu ca să fie în fracțiune 100 de