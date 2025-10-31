Lucian Rogac, cu acuzații după o nouă ședință de judecată: „Se vin cu noi acțiuni de a-l limita pe Vlad Plahotniuc în construirea apărării”
UNIMEDIA, 31 octombrie 2025 16:50
„Completul de judecată insistă nejustificat asupra grăbirii examinării dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, iar acuzatorii intenționat „țin în secret” martorii pentru a-l lipsi pe fostul lider al PDM de posibilitatea construirii unei apărări”. Declarația aparține avocatului lui Plahotniuc și au fost făcute după o nouă ședință, desfășurată astăzi la Judecătoria Chișinău.
16:50
(live/update) Parlamentul, în ședință. Dodon: Dragi cetățeni, ați fost mințiți în campania electorală de PAS. Cum ați votat, așa veți trăi
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
16:50
Lucian Rogac, cu acuzații după o nouă ședință de judecată: „Se vin cu noi acțiuni de a-l limita pe Vlad Plahotniuc în construirea apărării"
„Completul de judecată insistă nejustificat asupra grăbirii examinării dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, iar acuzatorii intenționat „țin în secret” martorii pentru a-l lipsi pe fostul lider al PDM de posibilitatea construirii unei apărări”. Declarația aparține avocatului lui Plahotniuc și au fost făcute după o nouă ședință, desfășurată astăzi la Judecătoria Chișinău.
16:40
LOTUS își deschide oficial porțile în Moldova pe 15.11.2025: Performanță britanică, acum mai aproape ca oricând
Marca britanică de renume mondial, LOTUS Cars, a intrat oficial pe piața din Moldova prin deschiderea reprezentanței LOTUS Moldova | DAAC-Hermes. Este un moment istoric pentru pasionații de automobile sport și electrice de ultimă generație, care pot acum descoperi și testa modelele emblematice direct în Chișinău.
16:40
Ultima oră! Directoarea liceului „Gheorghe Asachi", reținută pentru corupție, își va petrece următoarele 30 de zile după gratii
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi” și agentul economic, reținuți pentru corupție, își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii, scrie protv.md.
Acum o oră
16:20
„Nu are rușine". Andrew, fratele regelui Charles, a comandat 40 de escorte, în doar patru zile, pe banii contribuabililor
Andrew Mountbatten-Windsor „nu are limite morale” și a profitat de rolul lui în Familia Regală pentru a-și „umple buzunarele” și a alerga după femei, declară istoricul regal Andrew Lownie într-un nou podcast Daily Mail, scrie protv.ro.
16:20
Jenson Button trage frâna de mână: Campionul mondial care a scris istorie în Formula 1 își anunță retragerea
Jenson Button, legendarul pilot britanic care a cucerit titlul mondial de Formula 1 în 2009, a anunțat oficial că se retrage definitiv din motorsport. Ultima sa apariție pe pistă va fi pe 8 noiembrie 2026, în cursa de 8 ore din Bahrain, etapa finală a sezonului WEC (World Endurance Championship), scrie adevarul.ro.
16:10
(video) Captură de droguri de 6 mil. lei, în plin trafic: Mascații au luat cu asalt un taximetru, ce transporta mefedronă din Europa, ascunsă în borcane cu fructe
Ofițerii INI și procurorii din Chișinău au destructurat o rețea internațională de traficanți de droguri, care introducea ilegal mefedronă pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul transportatorilor de colete din Europa. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 9 kilograme de mefedronă, ascunse în recipiente metalice camuflate sub forma unor conserve de fructe, cu o valoare totală de peste 6 milioane de lei. Trei bărbați au fost reținuți, iar ancheta continuă.
Acum 2 ore
16:00
Un nou jaf la muzeu, de această dată în California: Hoții au furat peste 1.000 de obiecte, inclusiv bijuterii
Poliția din California investighează furtul a peste 1.000 de obiecte din colecția unui muzeu, printre care bijuterii din metal, coșuri cu specific amerindian și obiecte de zi cu zi, cum ar fi trofee sportive, care spun povestea statului California, anunță agenția de presă AP, citată de Libertatea.
15:50
(video) Andra Măruță, gest înduioșător pentru o fană care i-a spus că nu are bani: Cum a fost răsplătită artista
Andra Măruță este una dintre cele mai apreciate artiste din România, dar și din R. Moldova. Aceasta a demonstrat de-a lungul timpului că nu este doar una dintre cele mai iubite voci, ci și un om cu un suflet extrem de bun, scrie Can Can.
15:50
Summit „secret" al aliaților Ucrainei: telefoanele mobile nu vor fi permise în întâlnire. Ce se va discuta și unde va avea loc reuniunea
Spania va găzdui o întâlnire secretă a „coaliției de voință” privind Ucraina, scrie cotidianul El Mundo. Delegați din 35 de țări vor participa la această întâlnire sub măsuri stricte de confidențialitate, participanții fiind avertizați să nu divulge niciun detaliu despre întâlnire, scrie hotnews.ro.
15:30
(live/update) Parlamentul, în ședință. Alexandru Munteanu după 5 ore de luări de cuvânt: Nicio pauză?!
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
15:30
(video) Artistul care a vândut o banană cu 6 mil. $ a scos la licitație o toaletă din aur intitulată „America". Prețul de pornire este uriaș
Sotheby's a anunțat vineri că va scoate la licitație o toaletă din aur masiv, o sculptură a artistului italian Maurizio Cattelan, intitulată „America”. Artistul este același a cărui lucrare, o banană lipită cu bandă adezivă pe un perete, s-a vândut anul trecut la o licitație din New York, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
15:00
Vladimir Putin a apărut în uniformă militară pentru a treia oară de la începutul războiului din Ucraina. Aparițiile anterioare sugerează că liderul de la Kremlin are un scop specific pentru ținuta sa. Site-ul german Focus încearcă trei variante de explicație pentru aceste apariții, digi24.ro.
15:00
„Procedura se cheamă nah*en s pliaja”. Afirmația îi aparține deputatului comunist, Vladimir Voronin, în momentul în care viitorii miniștri au fost rugați de președintele Parlamentului, Igor Grosu, să treacă în loja Guvernului.
14:40
Prima reacție publică a lui Cristian Botgros la suspiciunile grele, care planează asupra sa după moartea Andreei Cuciuc: Acuzații absurde. Voi merge pe calea legii
Instrumentistul Cristian Botgros susține că a fost „ținta unor acuzații absurde și dureroase, care l-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om”, după declarațiile familiei Cuciuc cu privire la moartea fiicei sale, Andreea. Într-un mesaj pe rețele, artistul a declarat că este „o campanie de defăimare”, care i-a provocat o suferință enormă lui și familiei sale, subliniind că va merge „până la capăt pe calea legii” pentru a-și apăra numele.
14:10
Administrația Națională a Drumurilor are un nou șef: Ștefan Popa, desemnat director interimar după plecarea lui Sergiu Bejan
Administrația Națională a Drumurilor (AND) are un nou director general interimar. Ștefan Popa a fost prezentat astăzi echipei instituției, după ce Sergiu Bejan și-a încheiat mandatul la conducerea AND, recunoscut pentru rezultatele remarcabile în modernizarea infrastructurii rutiere și consolidarea unui management transparent și eficient.
14:00
(live/update) Parlamentul, în ședință. Tensiuni între Domentiuc și Munteanu pe subiectul aderării la UE: Veți demisiona?
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
14:00
(video) Domentiuc îl provoacă pe Munteanu: „Dacă RM nu aderă la UE până în 2028, vă veți da demisia?"
Candidatul desemnat pentru funția de prim-ministru, Alexandu Munteanu, a fost întrebat în cadrul ședinței Parlamentului dacă va demisiona sau nu, în caz că Republic Moldova nu va adera la UE până în 2028.
13:30
(video) Incendiu la Bălți: Remorca unui TIR, încărcată cu cabluri, a luat foc într-o parcare. Patru echipaje de pompieri au luptat cu flăcările
Remorca unui TIR încărcată cu cabluri a fost cuprinsă de flăcări, astăzi, pe strada Industrială din municipiul Bălți. Patru echipe de pompieri au intervenit prompt pentru a stinge incendiul, care a izbucnit în jurul orei 11:46. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit, însă marfa transportată a fost distrusă, anunță IGSU.
13:20
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că intenționează să explice de ce Ungaria depinde de aprovizionarea cu energie din Rusia atunci când se va întâlni cu președintele american Donald Trump, scrie digi24.ro.
Acum 6 ore
13:00
(foto) Cel mai frumos motan din lume este din România: A cucerit titlul suprem de Campion Mondial 2025, în faţa a peste 750 de pisici din 35 de ţări
Cel mai frumos motan din lume este din România! Un exemplar Wild Forest’s Nordri, impunător Norvegian de Pădure alb a cucerit titlul suprem de Campion Mondial 2025, în faţa a peste 750 de pisici din 35 de ţări, în cadrul Campionatului Mondial Felin 2025, scrie protv.ro.
13:00
(video) Odnostalco: Găgăuzia nu există în programul de guvernare. De ce? Munteanu: Nu vreau să vă stric ziua de naștere, dar e o minciună trasă de urechi
Tenisiuni în plenul Parlamentului. Prim-ministru desemnat, Alexandru Munteanu, s-a arătat indignat de o întrebare adresată de către deputatului socialist, Vladimir Odnostalco, cu privire la prezența Găgăuziei în planul de Guvernare. „Astăzi este ziua dumneavoastră de naștere și eu nu vreu să v-o stric, dar asta e manipulare, o minciunică trasă de urechi”, a declarat Munteanu.
12:50
EFSE consolidează parteneriatul cu Microinvest printr-un nou împrumut în valoare de 10 milioane EUR pentru a sprijini tranziția la o agricultură sustenabilă a producătorilor agricoli din Republica Moldova
Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) își reafirmă misiunea de a susține dezvoltarea economică durabilă în Republica Moldova printr-un nou acord de finanțare oferit companiei Microinvest, liderul pieței de creditare nebancară din țară. Această nouă etapă a colaborării dintre EFSE și Microinvest vizează sprijinirea agriculturii sustenabile și întreprinderilor mici și mijlocii.
12:50
„La mulți ani, Maestre!" Interpretul și compozitorul Constantin Rotaru împlinește 74 de ani: Sănătate, energie creatoare și noi realizări frumoase
Maestrul Constantin Rotaru împlinește astăzi, 31 octombrie, 74 de ani. Cu acest prilej, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural îi transmite cele mai calde urări de sănătate, inspirație și noi realizări artistice.
12:40
Turneul Campioanelor 2025 va avea loc la Riyadh, între 1 și 8 noiembrie, și se anunță cel mai bogat din istoria tenisului feminin. WTA a anunțat un fond total de premiere de 15,5 milioane de dolari, sumă care depășește chiar și premiile oferite la turneele de Grand Slam, scrie adevarul.ro.
12:40
A confundat drumul cu pista: Șoferul unui Porsche, prins în timp ce gonea cu 165 km/h. Ce riscă
Un bărbat de 33 de ani, aflat la volanul unui Porsche, a fost surprins de ofițerii din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică în timp ce circula cu viteza de 165 km/h pe traseul M1 Chișinău–Dubăsari.
12:20
„Au inventat o funcție pentru el". Stamate, după ce Popescu a fost numit emisar al Maiei Sandu: I-au asigurat o plecare „elegantă" din Parlament
Fosta deputată Olesea Stamate a comentat plecarea lui Nicu Popescu din Parlament, după ce acesta a fost numit emisar special al Maiei Sandu pentru afaceri europene. Potrivit ei, noua funcție „ar fi fost inventată special pentru a-i asigura fostului ministru o plecare „elegantă” din Legislativ”. Stamate a remarcat totodată că deja două persoane cu nume sonore de pe lista PAS au renunțat la mandat, fără a merge în Guvern sau într-o altă funcție publică.
12:10
(live/update) Parlamentul, în ședință: Alexandru Munteanu către Odnostalco: Astăzi este ziua dvs. și nu vreau să v-o stric
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
12:10
Rușii de la Kolesa.ru s-au jucat din nou cu mințile fanilor Dacia, publicând randări care încearcă să anticipeze viitoarea generație Sandero Stepway. De această dată, miza pare mai mare ca oricând, pentru că modelul românesc ar putea intra într-o confruntare cu Volkswagen Taigo, unul dintre cele mai populare crossovere mici din Europa, scrie promotor.ro.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile pentru perioada 1-3 noiembrie 2025.
12:00
(video) „Nu voi întreba PAS-ul": Cum va proceda Munteanu dacă un ministru va comite ilegalități
Alexandru Munteau, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, a fost întrebat în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului cum va proceda în caz că unul dintre miniștri din noul Guvern nu se va descurca ori va comite vreo ilegalitate.
11:40
Funcție special creată la Președinție pentru Nicu Popescu: A fost desemnat emisar special al Maiei Sandu pentru afaceri europene
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, informeaază reprezentanții Președinției.
11:40
(video) Bătaie în plină stradă, în sectorul Rîșcani: Un bărbat de 33 de ani, luat la pumni de mai mulți tineri. Unul dintre ei, escortat la inspectorat
Mai mulți tineri s-au luat la bătaie cu un bărbat de 33 de ani, pe o stradă din sectorul Rîșcani al capitalei. În urma conflictului, un tânăr de 23 de ani a fost escortat la Poliție.
11:40
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie
Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au părăsit țara de la sfârșitul lunii august, în urma deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a relaxa restricțiile de călătorie în timp de război pentru această categorie de vârstă. Politica, menită să încurajeze înrolarea voluntară și să împiedice familiile să trimită adolescenți în străinătate, a provocat în schimb o creștere a migrației. Poliția de frontieră din Polonia a raportat aproximativ 99.000 de treceri de frontieră de la sfârșitul lunii august, mai mult decât dublul cifrelor anterioare, scrie digi24.ro.
11:30
Nu s-a reținut mult în Parlament: Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat, după ce a fost numit emisar special al Maiei Sandu pentru afaceri europene
Fostul ministru de Externe și actual deputat, Nicu Popescu, renunță la mandatul din Parlament, după ce președinta Maia Sandu l-a numit emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. „Nu avem timp de pierdut: fiecare dialog, fiecare prieten și fiecare progres contează”, a scris Popescu pe rețele.
11:20
„Bunelul şi nepotul cer 350 mii lei". Părinții Andreei Cuciuc, acuzați de „lezarea onoarei", după postarea cu drogurile: De ce anume această familie!? Noi nu am dat nume
Cazul morții Andreei Cuciuc ia o turnură neașteptată. Părinții tinerei, Igor și Diana Cuciuc, susțin că au primit o „cerere prealabilă” în care sunt acuzați de „lezarea onoarei și demnității”, după o postare în care vorbeau despre drogurile care i-ar fi ucis fata. Reclamanții sunt chiar „bunelul și nepotul”, care cer despăgubiri de 350.000 de lei. „Noi nu am spus încă tot și nici nu am dat niciodată un nume. De ce anume această familie s-a plâns?”, se întreabă părinții îndurerați.
11:10
(video) Alexandru Munteanu, la tribuna Parlamentului: Recunoștința mea se îndreaptă către cetățenii RM care au avut puterea să se opună răului
Candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a venit astăzi în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru noul Guvern. Cu acestă ocazie, Munteanu a ținut să mulțumească președintei Maia Sandu și partidului PAS pentru încrederea acordată. Totodată, acesta a mulțumim și cetățenilor pentru „puterea lor de a se opune răului”.
Acum 8 ore
11:00
Olga Cebotari, în conducerea Comisiei parlamentare pentru integrare europeană: „Republica Moldova are în față un drum dificil..."
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Olga Cebotari, fost viceprim-ministru pentru Reintegrare, a fost desemnată în funcția de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrarea europeană.
11:00
Ucraina va începe din nou importurile de gaze naturale din Grecia prin Ruta Transbalcanică în luna noiembrie, pentru a compensa pierderile de producție cauzate de intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, informează Reuters, citat de adevarul.ro.
10:50
Ambasada RM la București, după ce șoferi de camioane s-au plâns că sunt blocați la Leușeni: Am cerut asistență de la premierul României și Vamă
Ambasada Republicii Moldova în România a venit cu un anunț, după ce a devenit publică problema camioanelor cu fructe, care sunt blocate zile întregi la punctul de trecere a frontierei Leuşeni -Albița.
10:40
(live/update) Parlamentul, în ședință: Alexandru Munteanu cere astăzi votul de încredere pentru noul Guvern: Este o onoare să-mi pot servi țara
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
10:30
(live) Parlamentul, în ședință: Alexandru Munteanu va cere astăzi votul de încredere pentru noul Guvern. Constantin Starîș lipsește
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
10:20
(live) Parlamentul, în ședință: Alexandru Munteanu va cere astăzi votul de încredere pentru noul Guvern. Botgros și Starîș lipsesc
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
10:20
Nicu Popescu revine pe scena diplomatică: Ex-ministrul de Externe, noul emisar special al Maiei Sandu pentru afaceri europene
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, informeaază reprezentanții Președinției.
10:10
(live) Parlamentul, în ședință: Alexandru Munteanu va cere astăzi votul de încredere pentru noul Guvern
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
09:50
(video) Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase. 6 suspecți, arestați
La nici două săptămâni de jaful de la Luvru, indivizi înarmaţi au atacat joi, în plină zi, o rafinărie de metale preţioase, în principal aur, din Lyon, iar pentru aceasta au folosit explozibili şi au reuşit să fugă cu maşina înainte de a fi prinşi de poliţie, scrie digi24.ro.
09:50
(foto/video) „El a fugit când m-a văzut supărată foc. Câteva zile nu am vorbit." Marina Cârnaț dă afară din casă: I-am spus să vândă Mercedesul
Marina Cârnaț mărturisește că nu a rămas deloc încântată de cadoul scump pe care i l-a făcut soțul cu puțin timp înainte să nască cel de-al 10-lea copil - un Mercedes Clasa S în valoare de circa 200 de mii de lei. „Când am văzut fundița roșie pe mașină, am închis poarta și m-am închis în dormitor și i-am spus:, „Fă ce vrei, eu nu ies, vinde-o, fă ce vrei, eu nu o primesc, nu am nevoie, nu primesc așa cadou”. El pur și simplu a fugit, a văzut că eu sunt supărată foc și câteva zile noi nu am vorbit despre asta deloc” a dezvăluit bloggerița, la un Interviu fără protocol, cu Dorin Galben.
09:20
Extinderea UE după calculele lui Viktor Orban: De ce sprijină Republica Moldova și Balcanii de Vest, dar respinge Ucraina
Ungaria se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, amenințând cu veto, dar sprijină extinderea blocului comunitar către Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest. Premierul Viktor Orbán joacă o carte complexă între Bruxelles și Moscova, susținând că extinderea trebuie să urmeze „interesele reale ale Europei”, scrie Euronews.
09:10
Pe 31 octombrie, istoria a fost marcată de începutul Reformei Protestante și de recunoașterea greșelii Bisericii Catolice față de Galileo Galilei.
Acum 12 ore
09:00
(video) „Armistițiul" s-a încheiat? Corneliu Botgros spune că „nu mai are nicio comunicare" cu Adriana Ochișanu: Din nou s-a intrat într-un iceberg
Pacea dintre Corneliu Botgros și Adriana Ochișanu a durat puțin. După externarea fiului lor, Cristi, care a petrecut mai multe zile în comă, artiștii nu-și mai vorbesc. „Nu e niciun fel de comunicare”, a recunoscut maestrul în cadrul unui interviu.
