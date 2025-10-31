LIVE. „Nicio pauză?" Deja de mai bine de cinci ore, prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, răspunde la întrebările deputaților
ProTV.md, 31 octombrie 2025 15:50
LIVE. „Nicio pauză?" Deja de mai bine de cinci ore, prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, răspunde la întrebările deputaților
Acum 10 minute
16:00
Acum 30 minute
15:50
15:50
Traficul rutier pe şoseaua Hânceşti suspendat parțial vineri și sâmbătă
Acum o oră
15:20
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
15:10
Mefedronă în conserve de fructe. Schema prin care trei moldoveni au adus în țară kilograme de droguri: Reținuți chiar în timp ce preluau un nou „colet” - VIDEO # ProTV.md
Mefedronă în conserve de fructe. Schema prin care trei moldoveni au adus în țară kilograme de droguri: Reținuți chiar în timp ce preluau un nou „colet” - VIDEO
Acum 2 ore
14:40
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie # ProTV.md
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie
14:30
ANTA: Noi restricții la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republica Belarus și Federația Rusă # ProTV.md
ANTA: Noi restricții la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republica Belarus și Federația Rusă
14:30
Liderii Coaliției Voinței se reunesc într-o ședință secretă pentru a ajuta Ucraina
14:20
A ars ca o torță. Remorca unui tip, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
A ars ca o torță. Remorca unui tip, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO
14:20
Trei pisici din România, declarate cele mai frumoase din lume la Campionatul Mondial Felin 2025 # ProTV.md
Trei pisici din România, declarate cele mai frumoase din lume la Campionatul Mondial Felin 2025
14:10
Doi tineri, prinși în flagrant în timp ce plasau droguri în ascunzișuri pe o stradă din capitală. Făptașii, plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Doi tineri, prinși în flagrant în timp ce plasau droguri în ascunzișuri pe o stradă din capitală. Făptașii, plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO
14:10
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Acum 4 ore
14:00
Atenție, șoferi. De la 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și ziua. Ce amenzi vor primi cei care încalcă regula # ProTV.md
Atenție, șoferi. De la 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și ziua. Ce amenzi vor primi cei care încalcă regula
14:00
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor # ProTV.md
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor
13:50
Nicu Popescu, după ce a fost numit în calitate de Emisar special pentru afaceri europene: „Parcursul european este o responsabilitate și îl ducem la capăt” # ProTV.md
Nicu Popescu, după ce a fost numit în calitate de Emisar special pentru afaceri europene: „Parcursul european este o responsabilitate și îl ducem la capăt”
13:50
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid ȘOR, condamnați la închisoare cu suspendare. Procurorii nu sunt de acord cu decizia instanței # ProTV.md
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid ȘOR, condamnați la închisoare cu suspendare. Procurorii nu sunt de acord cu decizia instanței
13:50
Republicanii au început să se contreze tot mai mult cu administrația Trump pe diverse teme, iar una este retragerea parțială a trupelor SUA din România # ProTV.md
Republicanii au început să se contreze tot mai mult cu administrația Trump pe diverse teme, iar una este retragerea parțială a trupelor SUA din România
13:50
Atenție, șoferi. Începând de mâine, conducătorii auto - obligați să circule cu farurile conectate pe timp de zi. Recomandările poliției # ProTV.md
Atenție, șoferi. Începând de mâine, conducătorii auto - obligați să circule cu farurile conectate pe timp de zi. Recomandările poliției
13:40
Cei care suferă de osteoporoză vor primi un medicament compensat. Anunțul făcut de CNAM
13:40
Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs la cel mai bun start din istoria NBA
13:40
Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare # ProTV.md
Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare
13:30
Nicu Popescu, numit de Maia Sandu în calitate de Emisar special pentru afaceri europene: „Parcursul european este o responsabilitate și îl ducem la capăt” # ProTV.md
Nicu Popescu, numit de Maia Sandu în calitate de Emisar special pentru afaceri europene: „Parcursul european este o responsabilitate și îl ducem la capăt”
13:10
13:10
13:00
13:00
13:00
Vitezoman, la volanul unui Porsche. Un șofer, prins cu 165 kilometri pe oră
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 31.10.2025
12:50
Acum 6 ore
12:00
11:50
11:50
11:40
Igor Dodon, despre colaborarea cu noul Guvern: „În politică nu există simpatie” - VIDEO
11:30
11:30
11:20
11:10
11:00
11:00
10:50
10:50
10:40
10:30
10:20
10:20
10:10
Acum 8 ore
10:00
10:00
09:50
09:50
