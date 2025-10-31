Veaceslav Neamțu: „În condițiile de astăzi AVC-ul nu este o condamnare, dar… foarte multe depind și de pacient” / VIDEO
Observatorul de Nord, 31 octombrie 2025 15:50
În această săptămână, în toată lumea a fost marcată Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral or, această maladie a fost și rămâne una dintre cele mai grave din punct de vedere a consecințlor grave pentru pacienți. În Republica Moldova, de exemplu, în fiecare oră o persoană suferă un accident vascular cerebral, iar de la începutul […] Post-ul Veaceslav Neamțu: „În condițiile de astăzi AVC-ul nu este o condamnare, dar… foarte multe depind și de pacient” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 15 minute
15:50
Veaceslav Neamțu: „În condițiile de astăzi AVC-ul nu este o condamnare, dar… foarte multe depind și de pacient” / VIDEO # Observatorul de Nord
În această săptămână, în toată lumea a fost marcată Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral or, această maladie a fost și rămâne una dintre cele mai grave din punct de vedere a consecințlor grave pentru pacienți. În Republica Moldova, de exemplu, în fiecare oră o persoană suferă un accident vascular cerebral, iar de la începutul […] Post-ul Veaceslav Neamțu: „În condițiile de astăzi AVC-ul nu este o condamnare, dar… foarte multe depind și de pacient” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
13:40
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime (art. 145 alin. (2) lit. e1), j) din Codul penal). Instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe […] Post-ul Și-a omorât unchiul, iar pentru fapta comisă va sta 15 ani în detenție apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
CJI cere sancționarea bărbatului care a amenințat-o pe jurnalista Mariana Rață # Observatorul de Nord
Un bărbat, care se declară susținător al lui Renato Usatîi, a lansat injurii și amenințări la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) condamnă atacul și cere autorităților să-l sancționeze, transmite ipn.md Pe 30 octombrie, jurnalista a fost insultată și amenințată pe Facebook de utilizatorul Boris Cerlat, care se prezintă susținător […] Post-ul CJI cere sancționarea bărbatului care a amenințat-o pe jurnalista Mariana Rață apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Fără permis de conducere, a accidentat mortal un pieton de 70 de ani și a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a […] Post-ul Fără permis de conducere, a accidentat mortal un pieton de 70 de ani și a fost condamnat la 4 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
11:50
Schimb de experiență între GAL-uri: „Lunca Răutului” în vizită la „Colinele Nistrene” – Soroca # Observatorul de Nord
Recent, membrii, primarii și beneficiarii Asociației Grupul de Acțiune Locală „Lunca Răutului” au petrecut o zi plină de inspirație și descoperiri în cadrul vizitei de studiu la GAL „Colinele Nistrene” din raionul Soroca — o zi în care munca, parteneriatul și viziunea comună s-au transformat în rezultate vizibile, cu impact real în comunități. Ziua a […] Post-ul Schimb de experiență între GAL-uri: „Lunca Răutului” în vizită la „Colinele Nistrene” – Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
09:50
Cu mândrie și entuziasm, Gimnaziul Rublenița a realizat un act caritabil cu genericul ”Pași Spre Viitor: Sprijină Terapia”. Această acțiune are scopul de a sprijini în lupta de zi cu zi pentru recuperarea unui băiețel de doar 6 ani și jumătate, diagnosticat cu autism. Elevi, părinți și profesori, au contribuit cu cât au avut posibilitate. […] Post-ul Gimnaziul Rublenița, exemplu de solidaritate și empatie apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Concurs național pentru elevi: „Securitatea electrică în viziunea copiilor”, ediția a IV-a # Observatorul de Nord
Elevii claselor I–IX din întreaga țară sunt invitați să își pună creativitatea la încercare, participând la concursul național „Securitatea electrică în viziunea copiilor”, ajuns la cea de-a IV-a ediție. Evenimentul este organizat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și are drept scop promovarea regulilor de siguranță în utilizarea energiei electrice, prin intermediul artei […] Post-ul Concurs național pentru elevi: „Securitatea electrică în viziunea copiilor”, ediția a IV-a apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Tableta de vineri După ce a fost structurată total componența noului Guvern și au fost votate organele de conducere a nou-alesului parlament Republica Moldova are undă verde pentru a transpune în viață promisiunile făcute electoratului și, cel mai important, de a face pași concreți spre integrarea reală în Uniunea Europeană. Fără îndoială, drumul va […] Post-ul Baftă guvernului Munteanu și să ne duceți acolo unde ne-ați promis! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a ouălor de găină produse de SRL „Speranța”, după ce în urma testelor de laborator a fost depistată bacteria Salmonella Enteritidis, comunică moldpres.md Potrivit ANSA, verificările au fost efectuate la o hală de găini ouătoare care aparține operatorului economic vizat. „În probele de […] Post-ul Atenție! ANSA retrage din comerţ un lot de ouă apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 31 octombrie 2025: în ultima zi a lunii octombrie euro scade cu trei bani, iar dolarul crește cu doi bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 31 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 75 de bani, cu trei bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se scumpește cu doi bani și va avea valoarea de 17 lei și 02 bani. Leul românesc va […] Post-ul Curs valutar, 31 octombrie 2025: în ultima zi a lunii octombrie euro scade cu trei bani, iar dolarul crește cu doi bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
07:50
Dorin Junghietu: „Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția noului bloc la centrala de la Cernavodă” # Observatorul de Nord
Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția unui nou bloc la centrala de la Cernavodă din România. Despre aceasta a anunțat ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că discuțiile sunt la faza incipientă, transmite moldpres.md „Referitor la Nuclearelectrica, se poartă discuții pentru achiziționarea de energie electrică suplimentară de […] Post-ul Dorin Junghietu: „Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția noului bloc la centrala de la Cernavodă” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Nativii vor experimenta emoții intense astăzi. Săgetătorii vor pleca într-o călătorie de afaceri, Vărsătorii au energie pentru activități, iar ceilalți știu cum să-și ordoneze treburile în plan personal. Vezi și alte detalii în articol, pentru fiecare zodie în parte. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie […] Post-ul Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Astăzi, în ultima zi de octombrie, benzina și motorina se scumpesc cu 6 bani și, respectiv, 14 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 31 octombrie. Atfwel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,77 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,78 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu […] Post-ul Astăzi, în ultima zi de octombrie, benzina și motorina se scumpesc cu 6 bani și, respectiv, 14 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Recensământul populației și locuințelor: Cele mai frecvente dificultăți raportate de cetățeni sunt de vedere, de mobilitate și de auz # Observatorul de Nord
Cele mai frecvente dificultăți în realizarea activităților zilnice, declarate de cetățeni la Recensământul populației și locuințelor sunt cele de vedere și cele de mobilitate cu ponderi de 29,6% și, respectiv, 19,6% din populația de cinci ani și peste. Acestea sunt urmate de dificultățile de auz și cele de memorare sau concentrare. Datele au fost prezentate, […] Post-ul Recensământul populației și locuințelor: Cele mai frecvente dificultăți raportate de cetățeni sunt de vedere, de mobilitate și de auz apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 31 octombrie 2025: ultima zi de octombrie va fi frumoasă și fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, ultima zi de octombrie, conform prognozelor meteorologilor va fi una cu timp frumos, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +6 la +16 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 44 […] Post-ul Meteo, 31 octombrie 2025: ultima zi de octombrie va fi frumoasă și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
00:10
Gherman și Bătrîncea, vicepreședinți ai Parlamentului. Ce avere și interese declară # Observatorul de Nord
Doina Gherman (PAS) și Vlad Batrîncea (PSRM) au fost aleși vicepreședinți ai Parlamentului. Cei doi au primit cele mai multe voturi. Candidatura reprezentantei Partidului Nostru nu a întrunit numărul necesar de voturi, iar fracțiunea Comuniștilor nu a participat la procedura de vot, transmite anticoruptie.md. Doina Gherman este la al doilea mandat de vicepreședinte al Parlamentului și […] Post-ul Gherman și Bătrîncea, vicepreședinți ai Parlamentului. Ce avere și interese declară apare prima dată în Observatorul de Nord.
30 octombrie 2025
16:50
Astăzi, în ședința de plen a Parlamentului Republicii Moldova, a avut loc un schimb de replici între fostul președinte Vladimir Voronin și fostul premier Vasile Tarlev. Voronin a spus că, deși a lucrat ca tractorist, Tarlev a reușit să ajungă în Comisia juridică a Legislativului. „Iată, eu îmi amintesc anii când am lucrat împreună cu […] Post-ul Voronin: Tarlev, tractorist, tractorist, dar a ajuns în Comisia juridică apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
14:50
Centrul de Informare și Promovare Turistică din raionul Soroca — un pas important pentru dezvoltarea turismului local # Observatorul de Nord
Conform deciziei Consiliului Raional Soroca din 16 octombrie 2025, în preajma Cetății Soroca și-a deschis oficial ușile Centrul de Informare și Promovare Turistică al raionului Soroca, un proiect ambițios menit să aducă mai aproape de vizitatori bogățiile culturale, istorice și naturale ale regiunii. Sediul centrului se află chiar lângă Cetatea Soroca și funcționează în strânsă […] Post-ul Centrul de Informare și Promovare Turistică din raionul Soroca — un pas important pentru dezvoltarea turismului local apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Parlamentul a aprobat înființarea celor 12 comisii permanente ale legislaturii a XII-a # Observatorul de Nord
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în ședința plenară de joi, 30 octombrie, hotărârea privind înființarea celor 12 comisii permanente ale Legislativului și stabilirea componenței lor numerice și nominale, transmite moldpres.md Conform documentului, comisiile vor reflecta principalele domenii de activitate ale instituției și vor contribui la eficientizarea procesului legislativ. Printre acestea se numără Comisia juridică, pentru […] Post-ul Parlamentul a aprobat înființarea celor 12 comisii permanente ale legislaturii a XII-a apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Sărbătoare plină de culoare la IET nr. 8 „Floricica” din Drochia / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Instituția de Educație Timpurie nr. 8 „Floricica” din orașul Drochia a avut loc activitatea cu genericul „Toamna în zâmbetul copiilor”, dedicată celui mai bogat și mai colorat anotimp al anului. Evenimentul a fost organizat și ghidat de doamna Galina Mazur, directoarea instituției, împreună cu întreg colectivul didactic, care au reușit să creeze o atmosferă […] Post-ul Sărbătoare plină de culoare la IET nr. 8 „Floricica” din Drochia / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
STOP FALS! Serviciul Fiscal de Stat cheamă la vigilență în contextul circulației unor documente dubioase cu utilizarea identității instituției # Observatorul de Nord
Serviciul Fiscal de Stat informează că, unii contribuabili recepționează notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, semnate de către directoarea instituției, doamna Olga Golban și transmise prin intermediul unui operator de poștă electronic din Federația Rusă. În context, menționăm că documentul respectiv este un FALS, precum și e-mail-urile remise în adresa contribuabililor, iar […] Post-ul STOP FALS! Serviciul Fiscal de Stat cheamă la vigilență în contextul circulației unor documente dubioase cu utilizarea identității instituției apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Deputații au aprobat componența numerică și nominală a Biroului Permanent al Parlamentului # Observatorul de Nord
Parlamentul de legislatura a XII-a a aprobat astăzi componența numerică și nominală a Biroului Permanent. Biroul va fi format din 15 membri, reprezentând principalele fracțiuni parlamentare, iar conducerea Legislativului a devenit membri din oficiu, comunică moldpres.md Structura nominală este următoarea: Fracțiunea PSRM – Igor Dodon, Adela Railean. Fracțiunea PCRM – Diana Caraman. Fracțiunea PAS – […] Post-ul Deputații au aprobat componența numerică și nominală a Biroului Permanent al Parlamentului apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. # Observatorul de Nord
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Acestea sunt bănuite de delapidarea […] Post-ul Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
La Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport # Observatorul de Nord
Poliția de Frontieră anunță că, în această dimineață, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Timpii de așteptare sunt crescuți. Pentru a evita aglomerația, Poliția de Frontieră recomandă participanților la trafic să opteze pentru alte […] Post-ul La Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
ANSA va fi subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA # Observatorul de Nord
De la începutul anului viitor, Agenția pentru Siguranța Alimentară ANSA va fi transferată de la raportarea directă către guvern la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA – ca parte a reformei administrației publice centrale, a raportat Logos Press. Modificarea relevantă a Legii nr. 221/2007, printre opt zeci de acte legislative, a fost adoptată de ultimul […] Post-ul ANSA va fi subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Soroceanul Eugen Mihalcean, vice-campion mondial U-23, a fost primit cu flori și aplauze la Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale # Observatorul de Nord
Luptătorul de stil liber, soroceanul Eugeniu Mihălcean a adus în vitrina Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, medalia de argint cucerită la Campionatul Mondial de lupte, U-23. Această medalie, e mai mai mult decât una de argint, dat fiind faptul, că Eugeniu Mihălcean a luptat în marea finală nerefăcut, după accidentarea […] Post-ul Soroceanul Eugen Mihalcean, vice-campion mondial U-23, a fost primit cu flori și aplauze la Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită duminică la București. Trecută prin trei secole (XIX, XX, XXI) de la idee și până la înălțarea propriu-zisă, monumentala zidire nu are pereche în lume între locașurile ortodoxe. Este falnică, maiestoasă și durabilă -, făcută să dăinuie secole înainte. Momentul inaugurării este istoric, fără îndoială. Iată că noi, contemporanii […] Post-ul România și Republica Moldova: împreună, nu pe contrasens apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Și-a maltratat concubina, inclusiv aplicându-i o lovitură cu o sticlă în cap. Inculpatul – trimis după gratii. # Observatorul de Nord
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat acuzat de violență în familie. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, în seara lui 12 iulie 2025, bărbatul, […] Post-ul Și-a maltratat concubina, inclusiv aplicându-i o lovitură cu o sticlă în cap. Inculpatul – trimis după gratii. apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 30 octombrie 2025: euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul se scumpește cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 30 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 78 de bani, cu trei bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu un ban și va avea valoarea de 17 lei. Leul românesc va fi cotat la valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 30 octombrie 2025: euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul se scumpește cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Cum vor fi împărțite comisiile în Parlament. Fruntaș PAS: „E normal să ne revină cele mai importante” # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să-și păstreze conducerea celor mai importante comisii parlamentare. Este vorba despre Comisia economie, buget și finanțe; Comisia juridică, numiri și imunități, dar și Comisia pentru integrare europeană și politică externă, scrie anticoruptie.md. Despre un eventual partaj a vorbit deputatul Radu Marian, dar și liderul PAS, Igor Grosu, ales […] Post-ul Cum vor fi împărțite comisiile în Parlament. Fruntaș PAS: „E normal să ne revină cele mai importante” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele îi sfătuiesc pe nativi să-și deschidă inima în fața noutăților. Este posibil să aibă o surpriză atunci când se așteaptă mai puțin. Inspirația se află în lucrurile simple, iar posibilitățile sunt nelimitate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Felul în care […] Post-ul Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 […] Post-ul Informații importante pentru angajatorii din sectorul agricol apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Lucrările de decolmatare a râului Răut continuă în raionul Florești, acțiune mult așteptată de locuitorii satelor Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are ca scop principal prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului, afectat de ani de depuneri și blocaje, transmite htvn.md/ Intervenția se desfășoară pe o lungime de aproximativ 10 kilometri, fiind una […] Post-ul Lucrările de decolmatare a râului Răut continuă în raionul Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Astăzi, 30 octombrie 2025, prețurile la benzină și motorină au crescut, cu șapte bani și, respectiv, 11 bani # Observatorul de Nord
Prețurile maxime de comercializare a carburanților în Republica Moldova au înregistrat creșteri constante în ultimele zile. Potrivit datelor publicate pentru joi, 30 octombrie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică , benzina 95 se scumpește cu lapte bani, iar motorina – cu 11 bani. Astfel, benzina va fi comercializată cu cel mult 22 de lei […] Post-ul Astăzi, 30 octombrie 2025, prețurile la benzină și motorină au crescut, cu șapte bani și, respectiv, 11 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, confrom prognozelor meteorologilor astăzi, 20 octombrie 2025, vom avea o vreme închisă, posomorâtă, dar probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută. Valorile termice se vor încadra între +7 și +18 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 56 procente, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 30 octombrie 2025: zi posomorâtă, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Programul de activitate al noului Cabinet de miniștri, întitulat „UE, pace, dezvoltare”, a fost făcut public de către premierul desemnat Alexandru Munteanu. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate, informează moldpres.md În program este stipulat că Republica Moldova pășește acum într-o etapă de transformare profundă, […] Post-ul „UE, pace, Dezvoltare” – Programul de activitate al noului Guvern apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat pe 7 noiembrie. Roberta Metsola va fi prezentă la eveniment # Observatorul de Nord
Biroul Parlamentului Uniunii Europene la Chișinău va fi inaugurat săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie. La eveniment va participa președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, transmite ziua.md. Oficialul european a declarat că Biroul Parlamentului UE la Chișinău reprezintă o structură nouă, prin care Parlamentului European va […] Post-ul Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat pe 7 noiembrie. Roberta Metsola va fi prezentă la eveniment apare prima dată în Observatorul de Nord.
29 octombrie 2025
17:30
A răpit un automobil de la un service auto din Soroca, dar proprietarul a sunat la 112 # Observatorul de Nord
Un bărbat din Soroca a fost condamnat la doi ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis după ce a răpit un automobil aflat la reparație într-un service auto din oraș. Pe lângă pedeapsa penală, el va trebui să achite și despăgubiri în valoare de peste 49.000 de lei proprietarului mașinii. Potrivit sentinței pronunțate de […] Post-ul A răpit un automobil de la un service auto din Soroca, dar proprietarul a sunat la 112 apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Ziua Internetului, o privire înapoi la primii pași ai sorocenilor în lumea online # Observatorul de Nord
Pe 29 octombrie este marcată Ziua Internațională a Internetului, o dată care ne amintește cât de mult a schimbat această invenție viața oamenilor. Internetul este considerat una dintre cele mai importante descoperiri ale omenirii, iar această zi este sărbătorită din anul 2005, la inițiativa Asociației Utilizatorilor de Internet. Scopul marcării acestei zile este de a […] Post-ul Ziua Internetului, o privire înapoi la primii pași ai sorocenilor în lumea online apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Lecții de viață prin „Jocul valorilor” la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca au participat la o activitate numită „Jocul valorilor”. Scopul activității a fost de a arăta că valorile nu trebuie doar discutate, ci trăite zi de zi prin fapte și comportamente. Prin activitatea desfășurată, cadrele didactice au pus accent pe respect, cooperare, responsabilitate și empatie. […] Post-ul Lecții de viață prin „Jocul valorilor” la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Administrația Națională a Drumurilor informează despre stadiul implementării proiectului de reparație a drumului G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, pe sectorul cuprins între km 0,00 – 9,63. Amintim că, sectorul supus reparației are o lungime de 9,63 km, 2 benzi de circulație și cuprinde 8 podețe tubulare pe drumul principal, informează andsa.md În […] Post-ul Reparația drumului G39 – situația actuală pe șantier și măsuri planificate apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul de a […] Post-ul Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Totaluri… în spiritul opoziției, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu # Observatorul de Nord
Alexandru Munteanu a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare. Întâlnirile se desfășoară de la ora 8, iar ultimii cu care se va întâlni candidatul la funcția de premier sunt reprezentanții fracțiunii PAS, care l-a promovat în fruntea Executivului. Primii au venit la consultări deputații din fracțiunea Democrația Acasă. La ieșire, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a declarat […] Post-ul Totaluri… în spiritul opoziției, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Tinerii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au discutat despre pericolele drogurilor / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au participat la o activitate de informare cu tema „Spune NU drogurilor”. Activitatea a avut loc la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA și a fost condus de psihologul Adelina Călugăreanu. Tinerii au discutat despre pericolele drogurilor și despre cum pot evita aceste […] Post-ul Tinerii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au discutat despre pericolele drogurilor / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Recent, în incinta IPLT „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din orașul Drochia, s-a desfășurat Festivalul raional de cântec „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, eveniment dedicat celor doi mari artiști care au devenit simboluri ale dragostei de neam și ale culturii românești. Deschiderea festivalului a fost marcată de un moment deosebit – mesajul transmis de doamna Eugenia Marin, mama […] Post-ul Un festival pentru cei care au dăruit neamului o voce și un ideal apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Ieri, profesorii de geografie din raionul Drochia au lăsat pentru o zi sălile de clasă, alegând să învețe și să predea în mijlocul naturii. Sub genericul „Metodologia organizării și desfășurării unei ieșiri în teren (teorie, practică, evaluare)”, aceștia au participat la un seminar raional desfășurat în rezervațiile peisagistice Rudi–Arionești și Călărășovca – locuri de o […] Post-ul Seminar raional de geografie la Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Primăria orașului Drochia lansează concursul pentru acordarea bursei orășenești 2025–2026 # Observatorul de Nord
Elevii din instituțiile de învățământ din orașul Drochia au din nou ocazia să-și vadă eforturile recunoscute public. Primăria orașului Drochia anunță lansarea concursului pentru acordarea bursei orășenești pentru anul de studii 2025–2026, o inițiativă dedicată tinerilor performanți și implicați. Aceasta este instituită din ramura „Cultură, sport, tineret, culte și odihnă”, compartimentul „Servicii pentru tineret” al […] Post-ul Primăria orașului Drochia lansează concursul pentru acordarea bursei orășenești 2025–2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Soroca își face planul cultural până în 2030: cum se poate transforma într-un oraș european? # Observatorul de Nord
Soroca vrea să-și construiască viitorul pe o fundație solidă – cultura. Consiliului Municipal i se propune să voteze Strategia de Dezvoltare Culturală a municipiului Soroca, un document care pune pe hârtie un plan clar: cum poate deveni orașul de pe malul Nistrului un loc viu, creativ și atractiv, în care istoria se împletește cu ideile […] Post-ul Soroca își face planul cultural până în 2030: cum se poate transforma într-un oraș european? apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Când pășești în lumea Norda, simți din prima clipă o energie diferită – o vibrație caldă, prietenoasă, vie. Este o lume a tinerilor care cred în schimbare, care vor să acționeze, nu doar să facă promisiuni. Și în centrul acestei lumi se află o echipă – bordul nostru, un grup de oameni frumoși la suflet […] Post-ul Acolo unde visurile prind contur – în inima Norda! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
O pagină de Facebook sponsorizează postări în care îndeamnă oamenii să se bucure de „călătorii gratuite timp de 6 luni pentru doar 40 de lei!” în transportul public din Chișinău. Doritorii sunt îndemnați să se grăbească pentru că „sunt doar 500 de carduri unice la acest preț special”. Anunțul fals este publicat pe pagina Transportul public în Chișinău, care a fost […] Post-ul FALS: Abonamente la doar 40 de lei pentru transportul public din Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.