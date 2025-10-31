Summit „secret” al aliaților Ucrainei: telefoanele mobile nu vor fi permise în întâlnire. Ce se va discuta și unde va avea loc reuniunea

09:50

Marina Cârnaț mărturisește că nu a rămas deloc încântată de cadoul scump pe care i l-a făcut soțul cu puțin timp înainte să nască cel de-al 10-lea copil - un Mercedes Clasa S în valoare de circa 200 de mii de lei. „Când am văzut fundița roșie pe mașină, am închis poarta și m-am închis în dormitor și i-am spus:, „Fă ce vrei, eu nu ies, vinde-o, fă ce vrei, eu nu o primesc, nu am nevoie, nu primesc așa cadou”. El pur și simplu a fugit, a văzut că eu sunt supărată foc și câteva zile noi nu am vorbit despre asta deloc” a dezvăluit bloggerița, la un Interviu fără protocol, cu Dorin Galben.