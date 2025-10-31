Peste o mie de zilieri sunt aduși de peste hotare

09:50

În Chișinău continuă procesul de conectare la agentul termic, atât pentru blocurile locative, cât și pentru instituțiile publice. Potrivit datelor prezentate de Ghenadie Dubiță, șef adjunct al Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare, până în prezent 1990 de blocuri din totalul de 2695 au fost deja conectate la sistemul centralizat de termoficare – ceea ce constituie […] Articolul Circa 2000 de blocuri din Chișinău au fost conectate la agentul termic apare prima dată în AgroTV.