Ministra de Externe a României, despre ridicarea buletinelor cu domicilii fictive: „Au fost și suspiciuni”

Astăzi se împlinesc 33 de ani de la accidentul soldat cu decesul artiștilor Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Maia Sandu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a subliniat că cetățenii Republicii Moldova au datoria de a duce visul celor doi mai departe, „spre un viitor în pace, într-o țară europeană unită în spirit și valori”.