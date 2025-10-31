Moldoveanca ucisă în Italia: soțul a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor
Omniapres, 31 octombrie 2025 14:10
O moldoveancă de 39 de ani, Nicoleta Rotaru, ucisă în Italia de fostul soț, a văzut dreptatea înfăptuită după ce Curtea cu Jurați din Padova l-a condamnat pe Erik Zorzi la închisoare pe viață pentru uciderea ei. Familia victimei, mama și sora Nicoletei, au asistat la pronunțarea sentinței și au declarat că se simt în […]
Acum 5 minute
14:30
Tragedia Andreei Cuciuc ia o turnură neașteptată: ”bunelul și nepotul cer 350 00 de lei” despăgubiri părinților # Omniapres
Cazul morții Andreei Cuciuc ia o turnură neașteptată. Părinții tinerei, Igor și Diana Cuciuc, susțin că au primit o „cerere prealabilă" în care sunt acuzați de „lezarea onoarei și demnității", după o postare în care vorbeau despre drogurile care i-ar fi ucis fata. Reclamanții sunt chiar „bunelul și nepotul", care cer despăgubiri de 350 000 […]
Acum 30 minute
14:10
O moldoveancă de 39 de ani, Nicoleta Rotaru, ucisă în Italia de fostul soț, a văzut dreptatea înfăptuită după ce Curtea cu Jurați din Padova l-a condamnat pe Erik Zorzi la închisoare pe viață pentru uciderea ei. Familia victimei, mama și sora Nicoletei, au asistat la pronunțarea sentinței și au declarat că se simt în […]
Acum o oră
13:40
Polița medicală, mai scumpă în 2026? Ce spune candidatul la funcția de ministru al Sănătății # Omniapres
Emil Ceban, propus la funcția de ministru al Sănătății, susține că nu vede premise pentru scumpirea poliței de asigurare. Totodată, el a declarat că, în acest mandat, va avea ca priorități construcția spitalelor regionale, digitalizarea sistemului de sănătate și asigurarea integrității în sistem. Declarațiile au fost făcute pe 31 octombrie, înainte de ședința Parlamentului. Candidatul […]
Acum 2 ore
13:10
Alexandru Munteanu: „Voi fi un prim-ministru care ascultă și lucrează — nu unul populist” # Omniapres
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat vineri, 31 octombrie, în Parlament programul său de guvernare „UE, pace, dezvoltare" și echipa propusă, subliniind că obiectivul principal al noului Guvern este pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană și transformarea reformelor în beneficii concrete pentru cetățeni. Alexandru Munteanu și-a început discursul amintind progresele țării din ultimii […]
12:40
VIDEO // Renato Usatîi ironizează Guvernul Munteanu: „Parcă suntem la Pole ciudes: banii sau premiul” # Omniapres
Liderul fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a făcut haz pe seama candidaților la funcția de miniștri în Guvernul Alexandru Munteanu. Usatîi a reproșat că dosarele candidaților au fost făcute publice foarte târziu, abia joi, și a pus sub semnul întrebării posibilitatea de a evalua corect miniștrii înaintați. „Am văzut CV-urile abia ieri, pentru mulți dintre […]
Acum 4 ore
12:10
Platon: „Moldova pentru UE este ca o prostituată pe care o vor, dar cu care nimeni nu vrea să se căsătorească” # Omniapres
Omul de afaceri Veaceslav Platon, într-un interviu pentru Fiodorova Show, și-a exprimat viziunea asupra viitorului relațiilor Moldovei cu Uniunea Europeană, subliniind că orice guvern care va veni după cel actual va fi obligat să stabilească relații pragmatice cu UE. „Orice putere care va veni după aceasta va fi nevoită să țină cont de acest lucru. […]
11:30
Deputatul PAS, Nicu Popescu, a anunțat că renunță la mandatul său în Parlament pentru a prelua funcția de Emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, poziție recent aprobată prin decret semnat de președinta Maia Sandu. „Pentru a contribui în continuare la procesul de aderare la UE și la consolidarea sprijinului european pentru Republica Moldova, […]
11:10
VIDEO // Cum explică premierul desemnat, Alexandru Munteanu, absența bașcanului Găgăuziei din componența Guvernului # Omniapres
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a recunoscut în cadrul audierilor din Comisia juridică a Parlamentului că nu are momentan o candidatură pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, deși legea prevede că această poziție face parte automat din componența Guvernului. „Deocamdată nu am nicio candidatură la această poziție", a spus Munteanu, răspunzând unei întrebări venite din partea […]
Acum 6 ore
10:20
DOC // Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și […]
10:10
Usatîi: Eu am încredere în domnul Munteanu, dar sunt candidați mai buni decât unii miniștri # Omniapres
Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a dat de înțeles că nu va susține prin vot Guvernul condus de Alexandru Munteanu, deși are încredere în premierul desemnat. Invitat în cadrul unei emisiuni de la TV8, Usatîi a declarat că dacă ar avea posibilitatea, l-ar vota separat pe Munteanu, dar nu și Cabinetul de miniștri. „Nici […]
09:30
Parlamentul a publicat CV-urile miniștrilor desemnați: de la diplome universitare la hobby-uri inedite # Omniapres
Parlamentul a publicat joi seara CV-urile miniștrilor desemnați. Unii au fost laconici și au trecut doar experiențe personală în lista succeselor, pe când alții s-au lăudat cu hobby-urile pe care le au, dar și cu diplomele de olimpici la universitate. Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, s-a lăudat în CV că a finalizat școala medie nr. 23 […]
09:10
Premierul desemnat Alexandru Munteanu se prezintă astăzi, 31 octombrie, în fața Parlamentului, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a cere votul de încredere al deputaților. Ședința plenului legislativ este programată pentru ora 10:00. În cadrul reuniunii, Munteanu va expune programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare", care trasează principalele obiective ale viitorului executiv, axate pe […]
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 31 octombrie 2025. Ziua în care o zodie își investește banii în confortul de acasă # Omniapres
Zi cu energie bună, planuri curajoase și preocupări pentru stabilitate. Astrele favorizează deciziile legate de locuință și familie — unii fac reparații, alții mutări sau investiții inspirate. Este momentul potrivit pentru schimbări care aduc echilibru, dar și pentru bucurii simple alături de cei dragi. SCORPION Se poate să vi se dea ceva în plus de […]
Acum 24 ore
18:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că operatorul economic SRL „SPERANȚA" va retrage de pe piață și va rechema ouăle de găină destinate consumului uman, după ce în urma unor teste de laborator s-a depistat bacteria Salmonella Enteritidis în probele de materii fecale ale păsărilor dintr-o hală a fermei. ANSA recomandă consumatorilor să evite […]
17:40
VIDEO // O tânără din Ucraina, arestată la Chișinău după escrocherii online de peste 2 milioane lei # Omniapres
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii sectorului Buiucani din capitală, fiind bănuită de implicare în comiterea mai multor escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste 2 000 000 de lei. Potrivit poliției, în urma investigațiilor desfășurate în comun cu procurorii […]
17:10
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele online nu trebuie să submineze democrațiile” # Omniapres
Președinta Maia Sandu a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne. Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai societății civile […]
16:40
VIDEO // Voronin despre Tarlev: „Tractorist, dar vine în Comisia juridică”. Replica deputatului neafiliat: „Dumnealui a fost prițăpșic” # Omniapres
Un schimb de replici acide a avut loc în plenul Parlamentului între deputatul comunist Vladimir Voronin și parlamentarul neafiliat Vasile Tarlev, foști colegi din Blocul „Patriotic", înainte de aprobarea componenței comisiilor parlamentare. Tarlev a fost repartizat în Comisia juridică, numiri și imunități, ceea ce a stârnit comentarii ironice din partea lui Voronin. „Îmi amintesc anii […]
16:10
VIDEO // Nicolae Botgros despre activitatea în Parlament: „Am idei multe, cultura începe cu vorbirea corectă a limbii române” # Omniapres
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Nicolae Botgros, a declarat că nu îl cunoaște personal pe Cristian Jardan, candidatul înaintat pentru funcția de ministru al Culturii, însă este dispus să colaboreze cu acesta. „Nu îl cunosc pe domnul Jardan, nu l-am văzut. Trebuie să îl cunosc mai îndeaproape pentru a vedea concepțiile și ideile sale […]
15:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura, în perioada 3–5 noiembrie 2025, o nouă rundă de audieri în cadrul procesului de evaluare externă a magistraților. În această sesiune, 11 judecători vor fi audiați pentru a oferi explicații și clarificări privind aspectele care au generat posibile dubii de integritate în cadrul evaluării sau reevaluării acestora. Printre […]
15:10
În noul Parlament au fost create 12 comisii permanente – apare o nouă comisie pentru integrare europeană # Omniapres
În noul Parlament au fost constituite 12 comisii permanente. Comparativ cu legislatura trecută, a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Componența nominală a comisiilor a fost stabilită în funcție de reprezentarea proporțională a fracțiunilor în Parlament. Comisia pentru integrare europeană este formată din 11 membri și va fi […]
14:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a informat că unii contribuabili au recepționat notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, care poartă semnătura directoarei instituției, Olga Golban, și au fost transmise printr-un operator de poștă electronic din Federația Rusă. SFS precizează că documentele și e-mail-urile respective sunt falsuri, iar identitatea instituției este folosită […]
Ieri
14:10
Fosta deputată, Olesea Stamate, a comentat programul de guvernare, propus de candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, afirmând că documentul „pare să fi fost scris în pripă, or este greu de a fi numit program de guvernare. "Mai degrabă trasează niște obiective. Însă nici obiective pot fi numite toate, căci nu sunt măsurabile", a […]
14:00
Plahotniuc, mesaj din penitenciar: Politicul presează procurorii ca să nu reușesc examinarea minuțioasă a dosarului # Omniapres
Vlad Plahotniuc a venit cu primul mesaj de când a fost adus în Republica Moldova, în 25 septembrie, și plasat în arest în Penitenciarul nr. 13. Fostul lider al PDM precizează că pauza de până acum a fost motivată de faptul că examinează în continuare amplul dosar, care conține 97 de volume, a câte 300-400 […]
13:40
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă trei vicepreședinți în Legislativ și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespeaker. „Pentru a le oferi cetățenilor posibilitatea de a vedea un alt prezidiu în Parlamentul Republicii Moldova, fracțiunea partidului nostru propune pe doamna Elena Grițco pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului", a declarat […]
13:10
Parlamentul Republicii Moldova și-a constituit Biroul Permanent, care va avea 15 membri. Din oficiu fac parte președintele Legislativului, Igor Grosu, și vicepreședinții Doina Gherman și Vlad Bătrîncea. Restul membrilor au fost desemnați de fracțiunile parlamentare. Majoritatea locurilor, șapte la număr, revin partidului PAS, care a delegat următorii deputați: Adrian Belîi, Lilian Carp, Liliana Nicolăiescu-Onofrei, Radu […]
12:40
Ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun, a comentat reținerea directorului Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău și a unui reprezentant al unui grup de agenți economici de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). „Putem organiza zeci de sesiuni despre integritate, adopta coduri de etică și stabili reguli clare de conduită, dar atâta timp […]
12:10
Dmitrii Voloșin, proprietarul cunoscutului complex de băi Woloshin Banya, a lansat un apel către cei care doresc să contribuie la refacerea băii după incendiul produs în noul complex „Taiga". Într-o postare, antreprenorul a precizat că nu are nevoie de sprijin financiar, însă oferă o modalitate simbolică de a participa la renașterea locului. „Există o idee […]
11:50
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, cu votul majorității PAS, instituirea a două funcții de vicepreședinte al Legislativului. Decizia a fost susținută de 54 de deputați. PAS a propus ca Legislativul să aibă doi vicepreședinți, în timp ce PSRM, Alternativa și Partidul Nostru au solicitat trei vicepreședinți, propunere care nu a fost acceptată. În
11:10
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, reținut pentru mită, adjunctul cercetat în libertate # Omniapres
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău și un reprezentant al unui grup de agenți economici au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul unei investigații privind presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Adjunctul liceului este cercetat în continuare, însă în stare […] The post Directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, reținut pentru mită, adjunctul cercetat în libertate appeared first on Omniapres.
10:50
Ministerul Apărării: Nu au fost detectate survoluri ale spațiului aerian al Republicii Moldova # Omniapres
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a emis un comunicat prin care respinge informațiile despre survolarea spațiului aerian național în nordul țării, apărute în unele canale de Telegram. Autoritatea precizează că sistemele de monitorizare ale Armatei Naționale nu au detectat astfel de incursiuni. ”Ministerul Apărării comunică: sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale […] The post Ministerul Apărării: Nu au fost detectate survoluri ale spațiului aerian al Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
10:20
VIDEO // Dinu Plîngău rămâne în fracțiunea PAS doar 100 de zile: „Este o înțelegere informală, un fel de gentlemen’s agreement” # Omniapres
Deputatul Dinu Plîngău a anunțat că va rămâne în fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) doar pentru o perioadă limitată – 100 de zile. Decizia a fost luată în urma unei înțelegeri informale cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru a asigura stabilitatea majorității în perioada de formare a noului Guvern. „Nu s-a pus nicio presiune. […] The post VIDEO // Dinu Plîngău rămâne în fracțiunea PAS doar 100 de zile: „Este o înțelegere informală, un fel de gentlemen’s agreement” appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Coletele de pe Temu și Joom ar putea fi taxate. Deputat PAS: „Produsele extrem de ieftine afectează economia” # Omniapres
Autoritățile Republicii Moldova analizează posibilitatea de a introduce noi reglementări pentru coletele provenite din afara țării, în special cele comandate de pe platforme populare precum Temu sau Joom. Măsura ar avea scopul de a proteja producătorii locali și locurile de muncă, afectate de importurile masive de produse foarte ieftine din China și alte state. Deputatul […] The post VIDEO // Coletele de pe Temu și Joom ar putea fi taxate. Deputat PAS: „Produsele extrem de ieftine afectează economia” appeared first on Omniapres.
09:10
Două rachete rusești ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacului asupra Ucrainei # Omniapres
Două rachete lansate de armata rusă ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României în jurul orei 06:00, în timpul atacului combinat cu rachete și drone desfășurat noaptea trecută asupra Ucrainei, notează Ziua.md. Informația a fost publicată pe hărțile de monitorizare ale canalelor ucrainene PPO RADAR și monitorwar, care urmăresc traiectoriile proiectilelor […] The post Două rachete rusești ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacului asupra Ucrainei appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 30 octombrie 2025. Zodia care își redresează bugetul și se bucură de vești bune # Omniapres
Zi cu energie bună și ocazii de redresare financiară. Astrele favorizează recuperarea unor sume de bani, dar și clarificarea unor situații care păreau blocate. Entuziasmul și inspirația de moment pot deschide drumuri noi, atât în carieră, cât și în plan personal. SCORPION Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă bucurați de niște reușite […] The post Horoscop 30 octombrie 2025. Zodia care își redresează bugetul și se bucură de vești bune appeared first on Omniapres.
29 octombrie 2025
18:10
Radu Marian recunoaște că aderarea Moldovei la UE nu va avea loc în 2028, dar mai târziu # Omniapres
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2028, întrucât procedura de ratificare a tratatului de aderare va fi mai îndelungată. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, în cadrul unei emisiuni de la AGRO TV Moldova. Potrivit parlamentarului, autoritățile de la Chișinău își propun ca […] The post Radu Marian recunoaște că aderarea Moldovei la UE nu va avea loc în 2028, dar mai târziu appeared first on Omniapres.
17:50
IGSU: O persoană a fost rănită în urma exploziei de pe strada Albișoara. Cum arată locuința afectată # Omniapres
Două persoane au fost afectate în urma unei deflagrații produse pe 29 octombrie 2025, pe strada Albișoara 82/5 din Capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:43. Explozia a avut loc în camera de baie a unui apartament situat la etajul 3 al unui bloc cu 16 nivele. La fața locului au […] The post IGSU: O persoană a fost rănită în urma exploziei de pe strada Albișoara. Cum arată locuința afectată appeared first on Omniapres.
17:40
Între 3 și 12 noiembrie, persoanele interesate pot subscrie la valorile mobiliare de stat (VMS) prin platforma online eVMS.md, anunță Ministerul Finanțelor. Investitorii au la dispoziție două opțiuni: valori mobiliare pe 3 ani, cu o dobândă fixă anuală de 7,15%, sau pe 4 ani, cu dobândă fixă anuală de 7,30%. Dobânda se achită semianual și […] The post Moldovenii pot investi online în valori mobiliare de stat între 3 și 12 noiembrie appeared first on Omniapres.
17:30
O explozie s-ar fi produs cu puțin timp în urmă într-un apartament situat la etajul trei al unui bloc de pe strada Albișoara din Capitală. Mai multe geamuri au fost sparte. La fața locului au intervenit pompierii și serviciul de gaze, iar locatarii blocului au fost evacuați pentru siguranță. Martorii afirmă că trei persoane au […] The post VIDEO // Explozie într-un apartament din Chișinău: mai multe persoane ar fi rănite appeared first on Omniapres.
17:10
Aproape două treimi dintre români (60,3%) ar fi de acord ca România să furnizeze, contra cost, gaze naturale extrase din Marea Neagră către Republica Moldova, începând cu anul 2027. Datele provin dintr-un sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda Strategic Thinking Group, publicat marți, notează digi24.ro. Potrivit studiului, 35,4% dintre respondenți se opun acestei idei, […] The post Sondaj: Majoritatea românilor susțin exportul de gaze către Republica Moldova din 2027 appeared first on Omniapres.
16:40
O nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc, în cadrul căreia au fost audiați astăzi cinci martori. Avocații denunță tentativele de a grăbi nejustificat și de a influența politic examinarea # Omniapres
Instanța de judecată și acuzatorii ar recurge la noi acțiuni prin care încearcă să grăbească procesul de examinare a dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc cu abateri de la normele legale. Afirmația a fost făcută de avocatul Lucian Rogac în urma ședinței din 29 octombrie în cauza fostului lider al PDM. Apărătorul susțincă că […] The post O nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc, în cadrul căreia au fost audiați astăzi cinci martori. Avocații denunță tentativele de a grăbi nejustificat și de a influența politic examinarea appeared first on Omniapres.
16:20
Igor Grosu respinge propunerile opoziției: Ședința de învestire a Guvernului Munteanu va avea loc vineri # Omniapres
Ședința de învestire a Guvernului, în frunte cu Alexandru Munteanu, va avea loc vineri, 31 octombrie, chiar dacă mai multe fracțiuni din opoziție au solicitat amânarea acesteia. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, după consultațiile fracțiunii PAS cu candidatul desemnat. ”Rămâne așa cum am anunțat publicul – vineri va avea loc […] The post Igor Grosu respinge propunerile opoziției: Ședința de învestire a Guvernului Munteanu va avea loc vineri appeared first on Omniapres.
16:10
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) informează că, în prezent, operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor la Aeroportul Internațional Chișinău se desfășoară normal. Precizarea vine în contextul informațiilor despre măsurile restrictive impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii, ce urmează să intre în vigoare începând cu 21 noiembrie […] The post AAC: Operațiunile de alimentare a aeronavelor se desfășoară în regim normal appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Detalii despre perchezițiile de astăzi: mai mulți moldoveni, implicați în grupări de tip „Wagner” # Omniapres
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat astăzi percheziții în mai multe locații din țară, vizând activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Republicii Moldova în Ucraina și alte state. Potrivit informațiilor oferite de autorități, operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu instituțiile […] The post VIDEO // Detalii despre perchezițiile de astăzi: mai mulți moldoveni, implicați în grupări de tip „Wagner” appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Igor Dodon: PSRM nu va susține Guvernul Munteanu, dar propune soluții pentru cetățeni # Omniapres
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) nu va susține Guvernul și programul de activitate prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, președintele fracțiunii, după consultările de astăzi cu candidatul la funcția de prim-ministru. „Fracţiunea socialiştilor nu va susţine guvernul şi programul de guvernare, fiind în opoziţie, lucrul acesta […] The post VIDEO // Igor Dodon: PSRM nu va susține Guvernul Munteanu, dar propune soluții pentru cetățeni appeared first on Omniapres.
14:40
ANRE caută surse alternative de aprovizionare cu produse petroliere după sancțiunile SUA împotriva Lukoil # Omniapres
Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, discuțiile vizând securitatea energetică și identificarea unor surse alternative de aprovizionare cu produse petroliere. Întâlnirea a abordat cooperarea moldo-americană în sectorul energetic, evoluțiile regionale și […] The post ANRE caută surse alternative de aprovizionare cu produse petroliere după sancțiunile SUA împotriva Lukoil appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Vicepreședintele Parlamentului European: Decuplarea de Ucraina nu este dorită nici măcar la Chișinău # Omniapres
Republica Moldova nu se poate decupla de Ucraina, în procesul de integrare europeană, iar acest lucru nu și-l doresc nici măcar autoritățile de la Chișinău. De această părere este Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care recunoaște, în același timp, că acest lucru îngreunează începerea efectivă a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. „Tehnic, astăzi, Republica […] The post Vicepreședintele Parlamentului European: Decuplarea de Ucraina nu este dorită nici măcar la Chișinău appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Accident grav în România: Un șofer de TIR din Republica Moldova implicat, două victime decedate # Omniapres
Un grav accident rutier a avut loc marți, 28 octombrie 2025, pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați din județul Iași, România, implicând un TIR și un autoturism. În urma impactului, două persoane și-au pierdut viața. Potrivit IPJ Iași, șoferul autoturismului, un bărbat de 36 de ani din comuna Rediu, a intrat în […] The post VIDEO // Accident grav în România: Un șofer de TIR din Republica Moldova implicat, două victime decedate appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Comuniștii resping Guvernul Munteanu. Voronin: ”Nu trebuie să ne pornim pe drumuri cu ochii legați și gura lipită” # Omniapres
Fracțiunea comuniștilor a anunțat că nu va susține Guvernul format de Alexandru Munteanu. Liderul PCRM și deputatul, Vladimir Voronin, consideră că noul Executiv va întâmpina mai multe probleme, inclusiv cea a cadrelor, iar în opinia comuniștilor nu este clar cum se vor implementa unele obiective stipulate în programul de guvernare. Voronin a menționat că întâlnirea […] The post VIDEO // Comuniștii resping Guvernul Munteanu. Voronin: ”Nu trebuie să ne pornim pe drumuri cu ochii legați și gura lipită” appeared first on Omniapres.
13:00
Un bărbat din Telenești, Vasile Anghel, a obținut un câștig de 100 000 de lei într-un bilet de loterie. Potrivit site-ului operatorului național de jocuri de noroc din Republica Moldova, biletul norocos a fost cumpărat la o benzinărie. “De fiecare dată când alimentez mașina, îmi iau o cafea și încerc norocul cu unu-două bilete. E […] The post Un polițist din Telenești a câștigat 100 000 de lei la loterie appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Viorel Cernăuțeanu va rămâne la șefia IGP? Precizările ministrei de Interne, propusă pentru un nou mandat # Omniapres
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, își va păstra funcția, a anunțat ministra de Interne în exercițiu, Daniella Misail-Nichitin, propusă pentru un nou mandat în viitorul Guvern. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, în contextul zvonurilor despre o posibilă schimbare a acestuia după avansarea în grad. „Domnul Cernăuțeanu […] The post VIDEO // Viorel Cernăuțeanu va rămâne la șefia IGP? Precizările ministrei de Interne, propusă pentru un nou mandat appeared first on Omniapres.
