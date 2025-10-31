Mai multe morminte au fost descoperite în zona Bisericii „Buna Vestire” din Chișinău
TVR Moldova, 31 octombrie 2025 14:10
În zona Bisericii „Buna Vestire” din Chișinău s-au făcut săpături arheologice care au scos la iveală mai multe morminte. Arheologii cred că este vorba de un vechi cimitir. Cercetările sunt realizate de Universitatea „Ion Creangă", în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie și Institutul Patrimoniului Cultural.
Acum 5 minute
14:30
Amenzi grele și închisoare cu suspendare pentru șefii Partidului „Șor” de la Criuleni și Ialoveni # TVR Moldova
Pe 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a condamnat pe președinții organizațiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor”, pentru acceptarea de bani de la grupul criminal organizat. De asemenea, magistrații au mai dispus aplicarea unor amenzi de milioane de lei.
Acum 30 minute
14:10
Record de studenți străini: Cele mai solicitate - Universitatea de Medicină și Universitatea Tehnică # TVR Moldova
Tot mai mulţi tineri din alte ţări aleg să îşi facă studiile la universităţile din Republica Moldova. În acest an, peste o mie de studenți din 24 de țări s-au înscris la programele de studii superioare. Cele mai solicitate sunt Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Stat şi cea Tehnică. Există deja un program adaptat, în limba engleză, pentru studenţii străini.
14:10
Acum 2 ore
13:10
Primele declarații ale miniștrilor din Guvernul Munteanu: „Priorităţile au fost trasate” # TVR Moldova
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, şi-a adus întreaga echipă la Parlament pentru prezentarea programului de guvernare şi pentru a cere votul de încredere. Noii miniştri vorbesc despre schimbări şi modernizare, iar cei reconfirmaţi în funcţie promit să ducă la capăt proiectele începute şi să continue investiţiile.
13:10
„Nu cred că e serios”: Al. Munteanu o contrazice pe Maia Sandu în cazul vetting-ului avocaților? # TVR Moldova
„În planul nostru de guvernare, avocații nu sunt incluși (n.r. - în procesul de vetting), o să vorbim la momentul oportun, deocamdată, nu cred că este ceva la ceea ce ne gândim serios în Guvernului”, a spus premierul desemnat Alexandru Munteanu, fiind întrebat în Parlament, vineri, în timpul ședinței de învestire a executivului, dacă va susține inițiativa președintei Maia Sandu ca și avocații să fie supuși unui proces de vetting.
12:50
Alexandru Munteanu, în fața deputaților: „Voi fi un premier care ascultă, respectă şi lucrează” # TVR Moldova
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de premier, a ajuns, de dimineaţă, la Parlament, unde îşi prezintă echipa și programul de guvernare. De la tribuna legislativului, unde a venit să ceară votul deputaţilor, a reiterat că printre priorităţile sale sunt proiectele economice şi atragerea investițiilor pentru a ridica bunăstarea cetăţenilor. În aceste clipe, Alexandru Munteanu răspunde la întrebările parlamentarilor.
Acum 4 ore
12:30
De la 1 noiembrie până pe 31 martie inclusiv, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor şi pe timp de zi. Măsura este prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere.
12:00
Premierul desemnat Alexandru Munteanu i-a replicat lui Igor Dodon, vineri, în timpul prezentării programului de guvernare în Parlament, că, în ultimii 30 de ani, a fost parte a guvernării la întrebarea politicianului pro-rus despre ce fel de model de dezvoltare va aplica noul executiv. Igor Dodon a criticat faptul că dezvoltarea Republicii Moldova în ultimii ani, după el, s-ar fi bazat pe accesarea de credite de la partenerii de dezvoltare pentru a finanța consumul intern, fapt ce a dus la exodul populației.
11:40
Noaptea trecută, mai multe regiuni din Ucraina au fost vizate de noi atacuri masive cu drone și rachete rusești, care au provocat pagube și victime în rândul civililor.
11:10
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă la Washington # TVR Moldova
Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Rusiei în ceea ce privește cererile sale intransigente legate de Ucraina, scrie TVR Info.
10:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, vineri, decretul privind numirea lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.
10:40
A condus fără permis și a provocat moartea unui pieton: Patru ani de închisoare pentru un tânăr # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. Acesta a fost găsit vinovat de încălcarea regulilor de circulație rutieră de către o persoană care conduce un vehicul fără a deține permis de conducere, faptă ce a dus, din imprudență, la decesul unei persoane.
Acum 6 ore
10:30
10:30
Centralele energetice din regiunile rusești Oriol, Vladimir și Iaroslavl, Rusia, au fost atacate în noaptea de 31 octombrie, potrivit oficialilor ruși și canalelor Telegram, transmite kyivindependent.com.
10:10
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge astăzi în Parlament pentru a cere votul de încredere privind Cabinetului său și programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare". Deputații vor decide dacă acordă votul acestui Executiv sau dacă urmează o nouă rundă de consultări politice.
09:40
Cei diagnosticati cu cancer sunt nevoiti deseori să descifreze zeci de analize medicale pline de termeni complicați. Un antreprenor din Chişinău a decis să creeze împreună cu fratele său o aplicaţie digital care sistematizează toate documentele medicale. Aşa a apărut CINDI – o aplicaţie care cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, analizează fişierele încărcate, explică și vine cu recomandări. Pe viitor ar putea continue și istoricul medical complet al unei persoane, facilitând dialogul pacientului cu medical.
08:40
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge astăzi în Parlament pentru a cere votul de încredere privind Cabinetului său și programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare". Deputații vor decide dacă acordă votul acestui Executiv sau dacă urmează o nouă rundă de consultări politice.
Acum 12 ore
06:10
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge vineri în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru cabinetul său de miniștri cu programul „UE, pace, dezvoltare”. Deputații vor decide dacă acordă votul acestui executiv sau dacă urmează o nouă rundă de consultări politice.
Acum 24 ore
20:50
„Beauty Autumn, sezonul II", cel mai mare târg de produse cosmetice, îngrijire și parfumuri din Republica Moldova, are loc, timp de patru zile, la Chișinău. În paralel, se desfășoară și "Prof. Beauty", expoziția dedicată specialiștilor în domeniul esteticii. Vizitatorii pot descoperi branduri internaționale, tehnologii moderne și cele mai noi tendințe din industria frumuseții.
20:20
Cei mai buni tineri judocani ai Europei își vor da întâlnire, în următoarele trei zile, la Chișinău. În premieră, Republica Moldova va fi gazda Campionatului European de Judo de Tineret. Astăzi a avut loc tragerea la sorți, iar competiția pe tatami va începe mâine dimineața. TVR MOLDOVA, partenerul media general al evenimentului, va difuza cele mai importante lupte din cadrul turneului continental. Televiziunea română a pregătit o ediție specială, care va putea fi urmărită în această seară, de la ora 21.
19:50
Treizeci și trei de ani de la trecerea în neființă a lui Ion și a Doinei Aldea-Teodorovici # TVR Moldova
Astăzi se împlinesc 33 de ani de când i-am pierdut pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, simboluri ale patriotismului și luptei pentru limba română. Cei doi artiști au fost omagiați la Chișinău, de familie, prieteni și admiratorii care nu le-au uitat nici glasul, nici mesajul. La monumentul din strada Alexei Mateevici a avut loc un eveniment plin de recunoștință. Cu acest prilej, centrul de creație–muzeu "Doina și Ion Aldea-Teodorovici" și-a deschis porțile publicului.
19:20
Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină" va fi reabilitat şi va avea o sală modernă de cinema # TVR Moldova
Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină" va fi reabilitat şi va avea o sală modernă de cinema. Asta datorita unui proiect transfrontalier între Teatrul "Ginta Latină" şi Ateneul Naţional de la Iaşi. Proiectul "CINEMA" îşi mai propune să încurajeze coproducțiile româno-moldoveneşti de film, organizarea de festivaluri de film și spectacole teatrale comune, dar şi activitățile culturale pentru copii și tineri în mediul rural.
18:40
Republica Moldova face pași importanți în alinierea sectorului bancar la standarde europene # TVR Moldova
În ultimii ani, activitatea sectorului bancar din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative, iar domeniul economic se aliniază tot mai mult la standardele europene. Sunt printre concluziile unui forum organizat astăzi la Chişinău de Banca Naţională a Moldovei. La eveniment au luat parte autorităţi, specialişti din domeniile bancar si economic, dar şi oficiali europeni, printre care şi comisarul UE pentru Servicii Financiare.
18:10
Fostă membră a Executivului CSI, Olga Cebotari va superviza integrarea europeană a R. Moldova # TVR Moldova
Socialista Olga Cebotari, fost membră a Executivului CSI, cu conturi în România, a fost desemnată vicepreședintă a Comisiei pentru integrare europeană din noul parlament. Comisia este prezidată de deputatul PAS, Marcel Spatari. Un alt vicepreședinte al comisiei respective este Ana Calinici, parlamentar PAS.
18:00
17:10
Avioane poloneze au interceptat din nou un avion de recunoaștere rusesc la Marea Baltică # TVR Moldova
Două avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat un avion de recunoaștere rusesc Il-20 în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice în dimineața zilei de 30 octombrie, a declarat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze, relatează tvrinfo.ro.
17:10
Viespile au marcat de șapte ori în poarta clubului FCM Ungheni. În alte partide din optimile de finală, Milsami Orhei, Petrocub Hîncești și Politehnica UTM au obținut calificarea în runda următoare.
17:00
Ion Badanev și Dan Betca au urcat pe podiumul Campionatului European de Haltere la Juniori, desfășurat în Albania. Ambii au concurat în categoria de 65 de kilograme și au obținut câte două medalii. Turcul Mustafa Elis i-a depășit pe cei doi reprezentanți ai Republicii Moldova și a cucerit aurul.
16:40
Artiștii plastici Simion Zamșa și Elena Caracențeva formează un tandem artistic unic, unit de pasiunea pentru frumos și dedicarea față de grafică de carte. Cei doi recunosc că, deși există o competiție între ei, aceasta nu este dură și contribuie la dezvoltarea creativă a ambilor, iar gelozia nu își are locul în colaborarea lor.
15:50
Clinci în Parlament între Dinu Plîngău și Renato Usatîi: „Tot internetul bântuie cu tine” # TVR Moldova
Deputatul Dinu Plîngău, care a acces în Parlament pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a solicitat deputaților să nu voteze pentru numirea președintelui fracțiunii „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică.
15:40
Numărul cazurilor de varicelă, cunoscută și ca „vărsatul de vânt”, este în creștere, iar tot mai mulți părinți se confruntă cu această boală contagioasă a copilăriei. Deși, în majoritatea cazurilor, varicela are o evoluție ușoară, medicii avertizează că netratarea corectă poate duce la complicații serioase.
15:20
12 comisii parlamentare, constituite în legislativ. Cum s-a făcut repartizarea în comisii? # TVR Moldova
Parlamentul a aprobat constituirea a 12 comisii parlamentare. Șapte dintre acestea vor fi conduse de către PAS, iar cinci comisii au revenit formațiunilor politice din opoziție.
14:40
O casă veche din satul Temeleuți, raionul Călărași, a prins din nou viață, devenind una dintre cele mai vizitate atracții turistice din regiune. Locuința, care a aparținut familiei Țurcanu, a fost transformată într-un adevărat centru de experiență, unde vizitatorii pot descoperi tradițiile, bucatele și atmosfera de altădată.
Ieri
14:10
Dumitru Țepilovan este unul dintre antreprenorii care au transformat pasiunea pentru piscicultură într-o afacere modernă și sustenabilă. Pornind de la o tradiție veche de familie, el a reușit să dezvolte o fermă piscicolă în care se îmbină respectul pentru natură cu tehnologiile moderne, oferind produse sănătoase și de calitate.
14:10
Douăsprezece comisii parlamentare, constituite în legislativ. Cum s-a făcut repartizarea în comisii? # TVR Moldova
Parlamentul a aprobat constituirea a 12 comisii parlamentare. Șapte dintre acestea vor fi conduse de către PAS, iar cinci comisii au revenit formațiunilor politice din opoziție.
14:00
Vlad Plahotniuc a transmis, prin intermediul avocaților săi, primul mesaj public după extrădarea sa în Republica Moldova. Fostul lider democrat susține că își pregătește apărarea și acuză presiuni politice asupra procurorilor și instanțelor de judecată.
13:50
Business Forum pentru Parteneriate Strategice România–Republica Moldova va avea loc pe 31 octombrie 2025, începând cu ora 10:00, la Student HUB ASEM, Str. Bănulescu-Bodoni 59, bl.B (ASEM).
13:40
Schimbări pentru reintegrarea cu Transnistria? Detalii noi în programul Guvernului față de Tiraspol # TVR Moldova
Programul Guvernului Alexandru Munteanu, care urmează să fie învestit, prevede acțiuni diplomatice și politice îndrăznețe pentru minimalizarea riscurilor militare legate de regiunea transnistreană și transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională.
13:10
„O să trebuiască 10%”. CNA a dezvăluit schema șefilor de la Liceul Asachi reținuți pentru corupție # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție a publicat discuțiile dintre administrația Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” și firmele care au efectuat reparații în clădirile instituției de învățământ. Șefii școlii plăteau mai mult firmelor care executau lucrările ca acestea din urmă să întoarcă 10% administrației școlii.
12:30
„Schimbările vor întârzia”: Ministrul Perciun reacționează la reținerea șefilor de la Liceul Asachi # TVR Moldova
Ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, susține că intervenția „promptă și fermă” a Centrului Național Anticorupție „este esențială pentru a reduce sentimentul de impunitate și pentru a consolida respectul față de lege” după reținerea șefilor Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău pentru corupție.
12:20
Trafic intens la frontiera dintre Republica Moldova și România. Punctul de trecere Sculeni este aglomerat, iar timpul de așteptare la traversarea graniţei a ajuns la aproximativ o oră, în special pe direcția de ieșire din Republica Moldova, transmite Poliția de Frontieră.
12:00
Parlamentul a votat componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului. Astfel, Biroului permanent al Parlamentului va avea 15 membri.
11:50
Doina Gherman și Vlad Bătrîncea au fost aleși în funcția de vicepreședinți ai Parlamentului # TVR Moldova
Doina Gherman și Vlad Bătrîncea au fost aleși în cadrul ședinței de joi în funcția de vicepreședinți ai Parlamentului.
11:40
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre suspendarea traficului rutier dintre Republica Lituania și Republica Belarus, până la sfârșitul lunii noiembrie.
11:40
11:40
„Nu se confirmă”. Igor Grosu, despre survolarea spațiului aerian al R. Moldova de rachete rusești # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a infirmat informațiile conform cărora două rachete rusești ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, citând un comunicat al Ministerului Apărării al Republicii Moldova.
11:20
Igor Grosu: PAS o va propune pe Doina Gherman în funcția de vicepreședintă a Parlamentului # TVR Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va propune la funcția de vicepreședinte a Parlamentului candidatura Doinei Gherman. Despre acest lucru a declarat jurnaliștilor președintele PAS, Igor Grosu, speakerul Parlamentului.
11:10
/VIDEO/ Continuă ședința de constituire a Parlamentului. Alegerea vicepreședinților, pe agendă # TVR Moldova
Ședința de constituire a Parlamentului R. Moldova, începută miercuri, 22 octombrie, continuă astăzi, începând cu ora 11:00. În cadrul acesteia urmează a fi aleși vicepreședinții Legislativului. Totodată, urmează a fi stabilită componența Biroului permanent și înființate comisiile permanente.
11:10
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, Natalia Bulat, și șeful unei companii, au fost reținuți # TVR Moldova
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat,și reprezentantul unui agent economic, au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Adjunctul instituției de învățământ, LidiaIorga, este cercetat în stare de libertate.
10:40
Astăzi se împlinesc 33 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Ion şi Doina Aldea-Teodorovici,
