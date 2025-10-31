Usatîi cere claritate: Miniștrii compromiși vor fi înlăturați rapid sau se așteaptă decizia PAS?

10:30

Compania OpenAI a declarat recent că platforma ChatGPT înregistrează, săptămânal, peste un milion de utilizatori care manifestă în conversaţii cu chatbot-ul semne clare de planificare sau intenţie suicidară. În acelaşi context, aproximativ 0,07% dintre utilizatori (~560.000 pe săptămână) arată semnale de psihoză sau manie. OpenAI a explicat că aceste cifre sunt estimative şi că identificarea automată a acestor […]