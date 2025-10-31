Și-a omorât unchiul, iar pentru fapta comisă va sta 15 ani în detenție

10:00

O pagină de Facebook sponsorizează postări în care îndeamnă oamenii să se bucure de „călătorii gratuite timp de 6 luni pentru doar 40 de lei!” în transportul public din Chișinău. Doritorii sunt îndemnați să se grăbească pentru că „sunt doar 500 de carduri unice la acest preț special”. Anunțul fals este publicat pe pagina Transportul public în Chișinău, care a fost […] Post-ul FALS: Abonamente la doar 40 de lei pentru transportul public din Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.