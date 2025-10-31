Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi
Radio Chisinau, 31 octombrie 2025 12:45
Începând cu ziua de mâine, 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi, măsura fiind prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere.
• • •
Acum 15 minute
12:45
Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi
Începând cu ziua de mâine, 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi, măsura fiind prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere.
Acum o oră
12:25
Administrația Națională a Drumurilor va avea un nou director interimar. Funcția va fi preluată de Ștefan Popa, care a fost prezentat astăzi colaboratorilor ASD de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari.
12:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 1-3 noiembrie.
Acum 2 ore
11:55
Adrian Băluțel, eliberat din funcția de șef al cabinetului prezidențial. Maia Sandu a semnat decretul # Radio Chisinau
Adrian Băluțel a fost eliberat de la Președinție din funcția de șef de cabinet, pentru a-și continua activitatea în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat decretul prvind eliberarea din funcție.
11:30
Un nou medicament pentru osteoporoză la femei va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu data de întâi noiembrie. Conform estimărilor CNAM, aproximativ 5 000 de femei vor beneficia anual de acest medicament, pentru care vor fi alocate peste șase milioane de lei.
11:10
Administrația Statelor Unite ale Americii a anunțat autoritățile din Bulgaria, Ungaria și Slovacia despre o nouă reașezare a efectivelor militare americane staționate în Europa. Despre asta au declarat surse pentru publicația Kyiv Post și vine după recenta retragere anunțată din România, transmite IPN.
Acum 4 ore
10:55
Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.
10:45
Comisia juridică a Parlamentului a fost emis un aviz pozitiv pentru învestirea a Guvernului Munteanu la ședința de astăzi a Parlamentului, care a început la ora 10:00.
10:20
Volodimir Zelenski a aprobat prelungirea legii marțiale și mobilizării în Ucraina cu 90 de zile # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a promulgat, joi, semnat, 30 octombrie, legile care prelungesc legea marțială și mobilizarea cu încă 90 de zile, începând cu 5 noiembrie, transmite rbc.ua, ciată de MOLDPRES.
10:05
LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025: Guvernul Munteanu va solicita votul de încredere # Radio Chisinau
Urmăriți live ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025.
09:45
Frontiera de stat, traversată de circa 65 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 295 de traversări.
09:20
Primul mesaj al lui Vladimir Plahotniuc, după extrădarea în Republica Moldova (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre provocările noului Parlament și prioritățile politice ale actualei majorități, dar și despre lipsa unei comisii speciale pentru reintegrare în noul legislativ. Alte subiecte abordate vizează programul de guvernare propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, declarațiile privind posibilitatea reintegrării regiunii transnistrene în absența influenței ruse, primul mesaj al lui Vladimir Plahotniuc după extrădare, precum și opinia ambasadorului Ucrainei despre diminuarea influenței Moscovei asupra Republicii Moldova.
09:00
Moneda unică europeană se ieftinește cu trei bani în ultima zi a lunii octombrie și are o cotație oficială de 19 lei și 75 de bani, informează MOLDPRES.
Acum 6 ore
08:45
Ucraina va relua importurile de gaze prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie # Radio Chisinau
Ucraina intenționează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice naționale, a anunțat joi firma de consultanță ExPro, citată de Reuters.
08:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN.
08:05
Vreme frumoasă și temperaturi generoase, prognozate pentru ultima zi a lunii octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 31 octombrie, vreme frumoasă, cu temperaturi ce vor urca până la 20 de grade Celsius.
Acum 24 ore
21:05
Traficul rutier va fi sistat până pe 2 noiembrie pe o stradă din centrul orașului Chișinău # Radio Chisinau
Traficul rutier pe strada Columna din Chișinău va fi întrerupt în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu.
20:20
FOTO | 12 femei din Ungheni au primit granturi în valoare de 40 de mii de lei pentru a deschide creșe de tip familial # Radio Chisinau
Douăsprezece femei din municipiul Ungheni au primit granturi în valoare de câte 40.000 de lei fiecare pentru a amenaja creșe de tip familial destinate îngrijirii copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani, în propriile locuințe și spații închiriate în acest scop.
20:00
Temperaturile blânde pe timp de zi se mențin, dar nopțile se vor răci în următoarele zile # Radio Chisinau
Meteorologii anunță că temperaturile blânde din ultimele zile se vor menține și săptămâna viitoare. În schimb, nopțile din acest weekend vor fi puțin mai răcoroase.
19:30
CSP a sancționat trei procurori: Doi au primit mustrări, iar unul a fost eliberat din funcție # Radio Chisinau
Trei acuzatori de stat au fost sancționați de Consiliul Superior al Procurorilor, în urma examinării unor contestații ce vizau modul în care aceștia și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu. Doi dintre procurori au primit mustrări, iar unul a fost eliberat din funcție, transmite IPN.
19:15
Vineri și sâmbătă, pe 31 octombrie și 1 noiembrie, va fi suspendat parțial traficul pe șoseaua Hâncești din capitală, pe tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni, inclusiv la intersecția cu str. Sihastrului. Primăria capitalei explică restricțiile cu lucrările de reparație a carosabilului, care se vor desfășura între orele 9:00 și 20:00 în ambele zile.
18:55
Republica Moldova, inclusă în Grupul de experți la nivel înalt privind Fortificarea Rezilienței în Europa de Est # Radio Chisinau
Republica Moldova a devenit parte a Grupului la nivel înalt de experți privind fortificarea rezilienței în Europa de Est. Este un format la nivel înalt, care reunește specialiști din statele membre ale Uniunii Europene și din țări candidate la aderare. Aceștia au menirea să ofere asistență pentru alinierea legislațiilor naționale la prevederile Regulamentului UE privind serviciile digitale (DSA), precum și pentru fortificarea rezilienței în fața dezinformării și a riscurilor din mediul online, transmite IPN.
18:35
Dorin Recean, la întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare: „Reforma justiției stă la baza tuturor celorlalte reforme” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și a Investițiilor. Oficialii au discutat despre aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul procesului de integrare europeană și al reformelor menite să modernizeze economia națională.
18:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre intenția operatorului economic SRL „SPERANȚA” de retragere de pe piață și rechemare a produsului alimentar ouă de găină pentru consum uman.
17:55
Polonia amână redeschiderea frontierei sale cu Belarus, în semn de solidaritate cu Lituania # Radio Chisinau
Polonia a anunțat joi că cel puțin până la jumătatea lunii noiembrie nu va redeschide mai multe puncte de trecere a frontierei sale cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, în semn de solidaritate cu Lituania, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de securitate după pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane folosite la contrabanda cu țigarete, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
17:40
Ședința de judecată privind limitarea activității „Moldova Mare” va continua pe 13 noiembrie # Radio Chisinau
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului Moldova Mare a fost întreruptă astăzi și va continua pe 13 noiembrie. Purtătoarea de cuvânt a instanței, Adelina Roșca, a explicat, pentru IPN, că în cadrul ședinței a fost începută examinarea cauzei pe fond și că la ședința viitoare vor continua audierile participanților la proces.
17:15
Dorin Junghietu: „Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția noului bloc la centrala de la Cernavodă” # Radio Chisinau
Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția unui nou bloc la centrala de la Cernavodă din România. Despre aceasta a anunțat ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că discuțiile sunt la faza incipientă, transmite MOLDPRES. .
16:55
ANTA atenționează transportatorii moldoveni: Lituania menține închisă frontiera cu Belarus până la 30 noiembrie 2025 # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre prelungirea suspendării traficului rutier dintre Republica Lituania și Republica Belarus.
16:40
Comisara europeană pentru Servicii Financiare, la Chișinău: Băncile din Republica Moldova trebuie să opereze pe principii de piață, nu pe seama bugetului # Radio Chisinau
Statul nu este obligat să salveze băncile comerciale din contul contribuabililor la bugetul țării, pentru că acestea trebuie să lucreze pe principii de piață. Declarația îi aparține comisarului european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luís Albuquerque. Oficiala a subliniat că Moldova este obligată să alinieze sectorul financiar în conformitate cu normele Uniunii Europene și să consolideze controlul, pentru a preveni reapariția unor crize precum „furtul miliardului”, transmite IPN.
16:30
Reacția MEC după ce a fost reținută directoarea liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău: „Condamnăm ferm orice formă de corupție în sistemul educațional” # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat în legătură cu presupuse fapte de corupție investigate de organele de drept la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, iar cazul va fi examinat de către Consiliului de Etică al MEC.
16:20
Reacția MEC după ce a fost reținută directoarea liceului „Gheorghe Asachi" din Chișinău: „Condamnăm ferm orice formă de corupție în sistemul educațional "
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat în legătură cu presupuse fapte de corupție investigate de organele de drept la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, iar cazul va fi examinat de către Consiliului de Etică al MEC.
16:05
Reforma teritorială și autonomia locală, în atenția Consiliului Europei. Recomandările pentru Republica Moldova # Radio Chisinau
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, reunit la Strasbourg, a încurajat autoritățile Republicii Moldova să continue implementarea agendei de reforme menite să întărească democrația locală, în cadrul unui raport de monitorizare privind aplicarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, transmite MOLDPRES.
15:40
Italia va sprijini Republica Moldova cu 4 milioane de euro pentru alinierea la acquis-ul UE în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale # Radio Chisinau
Italia va oferi Republicii Moldova sprijin financiar în valoare de 4 milioane de euro în procesul de modernizare a sectorului agricol și de aliniere la standardele Uniunii Europene, prin consolidarea capacităților instituționale și promovarea agriculturii durabile. Inițiativa a fost discutată astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), acolo unde a avut loc întrevederea cu reprezentanții Ambasadei Italiei la Chișinău, ai Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare (AICS) și ai Institutului Agronomic Mediteranean din Bari (CIHEAM Bari).
15:20
Parlamentul va avea 12 comisii permanente: 70 de deputați au votat proiectul de aprobare a componenței numerice și nominale # Radio Chisinau
Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de astăzi, 30 octombrie, hotărârea privind înființarea celor 12 comisii permanente ale Legislativului și stabilirea componenței lor numerice și nominale. Proiectul a fost votat de 70 de deputați, iar vicepreședinta aleasă Doina Gherman a prezentat distribuirea parlamentarilor în comisii.
15:00
Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei. Au fost rănite 15 persoane, inclusiv 6 copii # Radio Chisinau
Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei la primele ore ale dimineții de joi, ceea ce a obligat autoritățile ucrainene să modifice orarul anumitor trenuri și să restricționeze alimentarea cu energie electrică la nivel național, relatează agenția de știri EFE și Reuters, citată de Agerpres.
14:40
Maia Sandu, la 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: „Avem datoria să le ducem visul mai departe, spre un viitor în pace, într-o țară europeană unită în spirit și valori” # Radio Chisinau
Astăzi se împlinesc 33 de ani de la accidentul soldat cu decesul artiștilor Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Maia Sandu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a subliniat că cetățenii Republicii Moldova au datoria de a duce visul celor doi mai departe, „spre un viitor în pace, într-o țară europeană unită în spirit și valori”.
14:20
Gigantul petrolier rus „Lukoil” a anunțat joi că a acceptat o ofertă din partea multinaționalei „Gunvor Group” pentru achiziționarea filialei sale internaționale, într-o tranzacție care ar constitui cea mai semnificativă vânzare de active corporative de la impunerea sancțiunilor americane asupra companiei, săptămâna trecută, transmite IPN.
14:05
Membrii Biroului permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a s-au întrunit în prima ședință, în cadrul căreia a fost examinată componența nominală a comisiilor permanente.
13:40
Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări false privind achitarea impozitului pe venit # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că mai mulți contribuabili au recepționat notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit. Documentele respective, semnate în mod fals în numele directoarei instituției, Olga Golban, sunt transmise prin intermediul unui operator de poștă electronică din Federația Rusă.
13:25
În primele nouă luni ale anului, cheltuielile bugetului de stat au ajuns la 64 de miliarde de lei, în timp ce veniturile au totalizat 57 de miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar a atins 7 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 12,28%, transmite IPN.
13:05
Viktor Orban se întâlnește cu Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. Despre ce vor discuta # Radio Chisinau
Premierul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. După întâlnire, va avea loc o conferință de presă publică în Biroul Oval, a anunțat joi guvernul ungar, transmit publicația maghiară Telex și Agerpres.
Ieri
12:50
„Intervenția promptă a CNA este esențială pentru a consolida respectul față de lege”. Reacția ministrului Dan Perciun la reținerea directoarei Liceului Gheorghe Asachi # Radio Chisinau
Ministrul Educației, Dan Perciun, a venit cu o reacție la informația potrivit căreia directoarea Liceului Gheorghe Asachi au fost reținute pentru fapte de corupție, iar una din directoarele adjuncte este cercetată în stare de libertate.
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 31 octombrie.
12:15
Deputații au ales vicepreședinții și au aprobat componența Biroului Permanent al Parlamentului # Radio Chisinau
Conducerea noului Legislativ va fi completată cu doi vicepreședinți. Un post va fi ocupat de Doina Gherman, reprezentantă a majorității parlamentare, iar celălalt îi va reveni lui Vlad Batrâncea, reprezentant al opoziției, comunică MOLDPRES.
12:00
Ion Badanev și Dan Betca au adus primele medalii pentru Republica Moldova la Europenele de haltere pentru juniori # Radio Chisinau
Halterofilii Ion Badanev și Dan Betca au obținut primele medalii pentru Republica Moldova la Campionatele Europene de juniori (U20), care se desfășoară în orașul Durres, Albania. Ambii sportivi au evoluat în categoria de greutate de până la 65 kg și au urcat pe podium la ambele stiluri de concurs.
11:40
Ministerul Apărării dezminte informația potrivit căreia drone rusești ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Miisterul Apărării informează că stemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survoluri ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Precizarea a fost făcută după ce pe unele canale Telegram au apărut informații privind presupuse zboruri neautorizate în nordul țării.
11:20
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de CNA pentru fapte de corupție # Radio Chisinau
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență.
11:05
LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 30 octombrie 2025. Vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și va fi constituit biroul permanent # Radio Chisinau
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 30 octombrie 2025. Vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și constituite organele de lucru – biroul permanent și comisiile parlamentare permanente.
10:50
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” # Radio Chisinau
Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării, exploatate de regimuri autoritare pentru a submina procesele democratice, a declarat președinta Maia Sandu la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris.
10:30
Doina și Ion Aldea-Teodorovici, comemorați la Chișinău, la 33 de ani de la trecerea în eternitate # Radio Chisinau
Acum 33 de ani, destinul ne-a văduvit, lăsându-ne fără cele „două inimi gemene” - marii artiști și luptători pentru valorile românești, Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Astăzi, cei doi artiști ai neamului sunt comemorați la Chișinău, transmite MOLDPRES.
