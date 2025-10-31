Egalitatea de gen așteaptă bursa de valori

11:15

După ce Transgaz România și filiala sa din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz, au anunțat o reducere cu 50% a tarifelor reglementate pentru transportul de gaze către Ucraina prin România și Republica Moldova prin conducta Transbalcanică (cunoscută sub numele de Coridorul Vertical), cele trei companii au rezervat capacitatea acesteia pentru luna noiembrie. Până acum două luni, nu exista niciun interes pentru această rută, a informat Logos Press.