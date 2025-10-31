Benzina și motorina vor fi mai scumpe în acest weekend

17:55

Polonia a anunțat joi că cel puțin până la jumătatea lunii noiembrie nu va redeschide mai multe puncte de trecere a frontierei sale cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, în semn de solidaritate cu Lituania, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de securitate după pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane folosite la contrabanda cu țigarete, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.