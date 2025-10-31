Peste 12.500 de locuri de muncă vacante în țară la sfârșitul lunii octombrie

12:40

Fermierii și proprietarii de utilaje agricole pot solicita actele de înmatriculare direct online, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la subdiviziunile teritoriale. Cererile se depun prin aplicația EVO sau pe portalul servicii.gov.md, selectând serviciul dorit și completând formularul online, fie autentificat cu MPass, fie neautentificat. Serviciile disponibile includ eliberarea duplicatelor certificatelor de înmatriculare, […] Articolul Actele de înmatriculare pentru utilaje agricole, disponibile acum online apare prima dată în AgroTV.