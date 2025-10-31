/Adevărul din comentarii/ Ce comentarii au împânzit online-ul din Moldova după alegeri se propagă dezinformarea după alegerile parlamentare

16:10

Un elev de clasa a cincea de la un liceu din municipiul Bălți ar fi fost bătut cu brutalitate de către alți doi colegi mai mari, din clasa a VII-a. Incidentul s-a produs în proximitatea instituției de învățământ. ANDREEA GALICI, purtătoarea de cuvânt a IMSP Spitalul Clinic Bălți: „Pe 22 octombrie la Spitalul Clinic Bălți […] Acest articol /VIDEO/ Elev de 12 ani din Bălți, bătut de doi colegi mai mari în apropierea școlii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.