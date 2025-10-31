Nicu Popescu, numit de Maia Sandu emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice

13:20

Fracțiunea PCRM din Parlament nu va vota pentru Guvernul Munteanu. Despre acest lucru a anunțat președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, după consultările cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Voronin a specificat că aceste discuții au fost doar o formalitate, iar fracțiunea comuniștilor au acceptat întâlnirea din curtoazie. „Clar lucru că aceasta este o formalitate, dar această …