LIVE/ Alexandru Munteanu își prezintă echipa și programul în Parlament

Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Mai Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 10:16 A început audierea candidatului desemnat la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu. Acesta prezintă programul guvernamental și echipa. „Vă promit...
Deputatul Nicu Popescu a fost numit emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Președinta a semnat decretul # Ziarul de Garda
Nicu Popescu a fost numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 31 octombrie, decretul privind numirea acestuia, anunță Președinția. Astfel, Popescu a anunțat că va renunța la mandatul de deputat pe care-l deține. „Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de...
Tânăr de 20 de ani, condamnat la patru ani de închisoare după ce a urcat la volan fără permis și a accidentat un pieton care ulterior a decedat # Ziarul de Garda
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru „încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a deține permis de conducere”, faptă ce a cauzat, din imprudență, moartea unui bărbat de 70 de ani, anunță vineri,...
LIVE/ Ședința Parlamentului. Echipa guvernamentală a lui Munteanu se îndreaptă spre Parlament pentru a solicita încrederea deputaților # Ziarul de Garda
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Mai Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. Lista eventualilor miniștri: Detalii despre cariera și averea acestora găsiți aici.
LIVE TEXT/ Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât o rachetă balistică și peste 100 de drone. Război în Ucraina, ziua 1346 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:40 La Dnipro, în urma unui atac rusesc, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi civile. Sub lovituri s-au aflat și comunitățile Șahtarska și Pokrovska din raionul Sineļnîkivskîi, unde au fost deteriorate obiective de infrastructură și a ars o casă particulară. În regiunea Nikopol, au fost bombardate centrul raional, precum și comunitățile Marhaneț,...
Dominată de bărbați și cu 8 miniștri din fostul Executiv: cine face parte din echipa guvernamentală a lui Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, a prezentat echipa guvernamentală cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Dintre cei 16 membri ai cabinetului de miniștri, jumătate au făcut parte și din Executivul anterior. ZdG vă prezintă detalii despre studiile, activitatea profesională și averea potențialilor șefi ai...
VIDEO/ Din raionul cu „alegător ideal proeuropean”: „Cu «Hai, vă rog, nu furați» nu merge” vs. „Noi am trăit în întuneric, vrem în lumină” # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare au trecut, voturile au fost numărate și validate, deputații și-au ocupat locul în Legislativ și candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru și-a creat echipa cu care va merge în Executiv după ce va primi votul de încredere de la majoritatea parlamentară, lucru care ar urma să aibă loc vineri, 31 octombrie. Până atunci,...
LIVE TEXT/ Unsprezece persoane, rănite în urma atacurilor rusești nocturne asupra regiunii Sumî. Război în Ucraina, ziua 1346 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:25 În această noapte, Rusia a efectuat o serie de atacuri asupra sectorului rezidențial și infrastructurii din regiunea Sumî. Conform informațiilor preliminare, 11 persoane au fost rănite, printre care patru copii. În urma lovirii unui bloc de locuințe cu nouă etaje, cinci apartamente și șapte balcoane au luat foc la etajele superioare. Echipele de...
LIVE TEXT/ Donald Trump vrea să reia „testele cu arme nucleare”. Război în Ucraina, ziua 1345 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că SUA vor relua testele nucleare. El a făcut acest anunț pe rețeaua de socializare Truth Social înainte de întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping. Din declarațiile lui Trump nu se poate trage o concluzie clară despre ce anume este vorba. Cu toate acestea, dacă este vorba...
Administrația Trump va limita numărul refugiaților admiși în Statele Unite la 7 500 și va acorda prioritate sud-africanilor albi. Măsura, anunțată într-un aviz publicat joi, 30 octombrie, va fi valabilă pentru următorul an fiscal și reprezintă o reducere semnificativă față de limita anterioară de 125 000 stabilită de fostul președinte Joe Biden. Nu a fost...
În legătură cu executarea unor lucrări, traficul rutier va fi suspendat în următoarele zile în două regiuni din municipiul Chișinău. Anunțul a fost făcut de către Poliție. Mai exact, pe strada Columna, traficul rutier va fi suspendat pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu, începând de 31 octombrie și până la 2 noiembrie....
Noi arestări în cazul jafului de la Luvru, dar încă nici urmă de bijuteriile jefuite # Ziarul de Garda
Cinci noi suspecți au fost arestați în legătură cu furtul bijuteriilor regale ale Franței de la muzeul Luvru, a anunțat procurorul din Paris joi, 30 octombrie. Astfel, numărul total al arestărilor în urma jafului uluitor ajunge la șapte, scrie CNN. Dintre cei cinci noi suspecți, unul se crede că a făcut parte din banda de...
Aproape 100 000 de bărbați ucraineni de vârstă de luptă au părăsit țara în ultimele două luni, după ce Volodimir Zelenski a relaxat regulile de plecare, arată noi statistici. Relaxarea restricțiilor de călătorie pentru cei cu vârste între 18 și 22 de ani, decisă de Kiev, a provocat un exod… și nemulțumiri din partea germanilor,...
Datoria publică a R. Moldova crește constant. Expert: „Ritmul nu e alarmant, dar echilibrul e fragil” # Ziarul de Garda
Datoria publică a R. Moldova a depășit 127 de miliarde de lei, iar peste 60% din aceasta este datoria externă. Creșterea nu este una întâmplătoare, ci rezultatul unui amestec de politici bugetare, investiții și influențe externe. Marin Gospodarenco, expert la Centrul Analitic Economica, explică pentru Ziarul de Gardă de ce datoria crește an de an,...
BNS: Care sunt dificultățile populației R. Moldova în activitățile zilnice. Ponderea este mai ridicată în mediul rural dar și în rândul femeilor # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire la dificultățile populației în realizarea activităților zilnice. Conform datelor, aproximativ 10% din populația R. Moldova a raportat dificultăți în realizarea activităților zilnice din cauza unor probleme de sănătate, iar ponderea este mai ridicată în mediul rural dar și în rândul femeilor....
Cine este partidul care a dat lovitura la alegerile din Olanda. Liderul partidului ar putea deveni cel mai tânăr prim-ministru din Țările de Jos # Ziarul de Garda
Următorul guvern al Olandei pare să excludă extrema dreaptă și ar putea fi condus de cel mai tânăr un prim-ministru din Țările de Jos, după alegerile în care Partidul pentru Libertate (PVV), anti-islamist, al lui Geert Wilders, a pierdut teren, iar sprijinul pentru partidul de centru Partidul liberal D66 a crescut, potrivit Reuters. După numărarea a peste 99% din...
LIVE TEXT/ Operațiunile de salvare, încheiate în Zaporijjea: în urma atacului rus asupra orașului, două persoane au murit, iar alte 23 au fost rănite, dintre care 6 copii. Război în Ucraina, ziua 1345 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:25 Cel puțin 3 persoane au murit și una a fost rănită în urma atacului de astăzi asupra orașului Slaviansk, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. „Rușii au bombardat orașul cu două rachete „Smerch”, lovind o zonă rezidențială. Au fost avariate 10 clădiri înalte, o cafenea, o poștă, o infrastructură și 3 mașini”,...
În noua legislatură au fost constituite 12 comisii permanente. Cu ce funcții s-au ales Renato Usatîi, Anastasia Nichita, Nicolae Botgros sau Maxim Potîrniche # Ziarul de Garda
12 comisii permanente au fost constituite, în cadrul ședinței Parlamentului de joi, 30 octombrie. Comparativ cu legislatura trecută, a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Cine sunt membrii Comisiilor Astfel, Comisia juridică pentru numiri și imunități va fi condusă de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Veronica Roșca....
ANSA: Operatorul economic „Speranța” retrage de pe piață și recheamă ouăle de găină # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre intenția operatorului economic SRL „SPERANȚA” de retragere de pe piață și rechemare a produsului alimentar ouă de găină pentru consum uman. Potrivit ANSA, în urma verificărilor de laborator efectuate la o hală de găini ouătoare, care aparține operatorului din domeniul alimentar SRL „SPERANȚA”, în probele de...
Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% online pentru afaceri, direct în aplicația web maib business # Ziarul de Garda
Maib marchează un nou pas important în digitalizarea serviciilor financiare pentru companii: primul credit acordat 100% online prin versiunea web a aplicației maib business. Această premieră pe piața bancară din Moldova aduce un proces complet end-to-end online, de la aplicare până la transferul banilor în cont, fără necesitatea documentelor fizice sau vizitei la bancă. Important:...
VIDEO/ O tânără a fost plasată în arest preventiv, fiind suspectată că ar fi comis mai multe escrocherii online, care au provocat un prejudiciu de peste două milioane de lei # Ziarul de Garda
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii sectorului Buiucani din capitală, fiind bănuită de implicare în comiterea mai multor escrocherii online pe teritoriul R. Moldova. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste două milioane de lei, scrie Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, în urma investigațiilor...
MEC s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de CNA la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de organele de drept la un Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Pe 30 octombrie, două persoane cu funcții de conducere din cadrul liceului și „factori de decizie” ai unui grup de agenți economici au fost cercetați de ofițerii Centrului...
Vladimir Plahotniuc, primul mesaj după extrădarea în R. Moldova: „Legea trebuie să îmi asigure eliberarea, după care voi putea să revin în spațiul politic” # Ziarul de Garda
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a publicat, prin intermediul avocaților săi, primul mesaj din penitenciar după extrădarea sa în R. Moldova din 25 septembrie, după ce a lipsit din țară timp de șase ani. Pe 30 octombrie, Vladimir Plahotniuc, aflat în penitenciar, a publicat un mesaj pe Facebook, prin intermediul avocaților săi. Oligarhul menționează că se ocupă...
Lukoil a anunțat joi, 30 octombrie, că a acceptat o ofertă din partea comerciantului global de mărfuri Gunvor de a-i cumpăra activele externe, pe care a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia încearcă să le vândă după ce Washingtonul i-a impus sancțiuni săptămâna trecută, transmite Reuters. Vânzarea de active planificată este cea mai...
SFS atenționează cetățenii în contextul circulației unor documente FALSE cu utilizarea identității instituției # Ziarul de Garda
Unii contribuabili au recepționat notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, semnate de către directoarea Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban și transmise prin intermediul unui operator de poștă electronic din Federația Rusă. Potrivit SFS, mesajele sunt false iar cetățenii sunt îndemnați să le ignore. În context, Serviciul Fiscal de Stat...
LIVE TEXT/ Federația Rusă a atacat teritoriul ucrainean, în timpul nopții, cu peste 650 de drone și circa 50 de rachete. În Zaporijjea au fost recuperate de sub dărâmături două corpuri. Război în Ucraina, ziua 1345 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:50 În urma atacului rus din timpul nopții asupra regiunii Vinnîțea, un copil de 7 ani a murit în spital din cauza rănilor suferite. Alte 4 persoane au fost rănite, au anunțat salvatorii. Au fost avariate clădiri rezidențiale, mijloace de transport și obiective de infrastructură critică. UPDATE 12:35 Două persoane au decedat în urma...
AUDIO/ Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. Adjunctul instituției – cercetat în stare de libertate # Ziarul de Garda
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău și „factori de decizie” ai unui grup de agenți economici sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Conform unui comunicat de presă emis de...
LIVE/ Ședința Parlamentului. Deputații urmează să aleagă vicepreședinții componența comisiilor permanente # Ziarul de Garda
Parlamentul se reunește în ședință joi, 30 octombrie. Deputații urmează să aleagă vicepreședinții Legislativului și să stabilească componența comisiilor permanente. UPDATE 11:14 54 de deputați au votat pentru ca în Parlament să fie două funcții de vicepreședinți. UPDATE 11:11 Fracțiunea Partidului Nostru a declarat, de asemenea, a propus ca în Parlament să fie trei vicepreședinți....
Maib face încă un pas în digitalizarea serviciilor bancare, lansând cardul maib liber în format digital. Acum, clienții pot solicita și utiliza cardul direct din aplicația maibank, fără vizite la sucursală și fără proceduri suplimentare. Cardul maib liber este primul card de cumpărături care permite achitarea în rate egale de până la 12 luni, fără...
Acum un an, în octombrie 2024, scriam că un om fără adăpost suportă infernul sub ochii chișinăuienilor și ai autorităților. Scriam atunci: „Noaptea are cele mai mari dureri. Când acestea devin insuportabile, strigă cu voce neomenească. Nimeni nu-i vine în ajutor, pentru că zi și noapte e înconjurat de câțiva câini vagabonzi care îl protejează,...
Sistemele de monitorizare a spațiului aerian NU au detectat survolări, anunță Ministerul Apărării. Precizarea vine după ce în spațiul public au apărut informații despre două rachete în nordul țării # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării a anunțat că sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al R. Moldova în noaptea de joi, 30 octombrie. Declarația a fost făcută în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind survolarea spațiului aerian în partea de nord a țării de către două...
Un bărbat care și-a ucis unchiul cu deosebită cruzime a fost condamnat la 15 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, anunță joi, 30 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit învinuirii înaintate, în iulie 2023, bărbatul, aflându-se la domiciliul său din raionul Cantemir, împreună cu unchiul...
VIDEO/ Vezi că poți! Cum a transformat o tânără un neajuns de pe piață într-o afacere profitabilă și prietenoasă cu patrupezii # Ziarul de Garda
A pornit de la o nevoie simplă – gustări sănătoase pentru câini, care nu existau pe piață. Azi, ideea s-a transformat într-o afacere locală profitabilă și sustenabilă. Totul a început când Milena Chiprian, pe atunci o adolescentă de 17 ani, și-a adoptat primul cățel. Căutând produse naturale pentru el, a descoperit o lipsă și… o...
Germania analizează naționalizarea subsidiarei Rosneft după sancțiunile impuse de SUA # Ziarul de Garda
Guvernul german ia în considerare posibilitatea de a naţionaliza activele locale ale gigantului rus Rosneft, inclusiv rafinăria Schwedt, infrastructură strategică care furnizează cea mai mare parte a combustibilului pentru Berlin, după noile sancţiuni impuse companiei de către Statele Unite, au declarat pentru Reuters două surse apropiate discuţiilor, transmite News.ro. Trezoreria americană a emis miercuri o...
LIVE TEXT/ Unsprezece persoane, rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea. Printre victimele – șase copii. Război în Ucraina, ziua 1345 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:20 „Deja 13 răniți – locuitorii din Zaporijjea, afectați de atacul inamic, continuă să solicite ajutorul medicilor. Oamenii au reacții acute la stres, răni deschise, contuzii, lovituri și fracturi”, a comunicat guvernatorul Ivan Fedorov. UPDATE 08:18 Armata rusă a atacat cu rachete și drone timp de câteva ore, în noaptea de joi, 30 octombrie,...
LIVE TEXT/ Fost instructor militar britanic, arestat la Kiev pentru spionaj în favoarea Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1344 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:55 Un fost instructor militar britanic a fost arestat la Kiev pentru spionaj în favoarea Rusiei. Este acuzat că a transmis coordonate ale pozițiilor unităților ucrainene și informații personale despre soldați, pentru a putea fi identificați, dar și că pregătea un atac, posibil cu bombă, scrie biziday. Potrivit informațiilor din dosar, britanicul a ajuns...
