Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu emisar special pentru afaceri europene

Valorificarea planului de creştere de 1,9 miliarde de euro, majorarea salariului minim, securitatea energetică, dar şi renovarea unor clădiri de referinţă se numără printre priorităţile enunţate în programul de activitate al guvernului propus de Alexandru Munteanu, sub genericul "UE, pace, dezvoltare". Experţii spun că programul anunţat nu suprinde, întrucât este o extensie a campaniei electorale. Dar unele proiecte enunţate ar putea fi greu de implementat.