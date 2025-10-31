Doina Gherman: „Armonizarea cu normele UE și rectificarea bugetară sunt prioritățile Parlamentului după învestirea Guvernului Munteanu”
SafeNews, 31 octombrie 2025 09:30
Vicepreședintele Parlamentului, Doina Gherman, anunță că în următoarele luni, armonizarea legislației naționale cu normele europene va fi una dintre principalele priorități ale legislativului. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „În context" de la postul de televiziune moldova1. Potrivit acesteia, după învestirea Guvernului Munteanu, Parlamentul își va concentra activitatea pe două direcții majore: rectificarea bugetară
Fără permis de conducere la volan: un tânăr care a accidentat mortal un pieton a fost condamnat la 4 ani de închisoare # SafeNews
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, după ce, conducând un automobil fără a deține permis, a provocat decesul unui pieton. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, la sfârșitul lunii mai 2025, inculpatul a urcat la volanul unui
Maica Spionilor și „biserica-minune” de lângă Moscova: Cum se folosește Rusia de o icoană ca să-și trimită soldații să moară în Ucraina # SafeNews
În comunitatea secretă a Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) din Baciurino, lângă Moscova, liderii spionajului rusesc vin să se roage într-o capelă ce include o așa-numită icoană făcătoare de minuni. Icoana este promovată și în teritoriile ocupate din Ucraina pentru a „umple mințile soldaților ruși cu iluzii, înainte să fie trimiși la moarte",
FOTO // Cum vrea Egiptul să-și revitalizeze turismul, cu 7 milioane de vizitatori în plus anual: Pariu pe un uriaș obiectiv, de 50 de hectare # SafeNews
Oficialii egipteni speră că inaugurarea unui nou muzeu sâmbătă va accelera revigorarea industriei turismului, afectată de mai bine de un deceniu de tulburările interne, pandemie și de conflictele regionale, scrie Reuters. Oficialii consideră că Marele Muzeu Egiptean, sau GEM (Grand Egyptian Museum), ar putea atrage doar el până la 7 milioane de vizitatori în plus
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central a fost ridicată la locul său. Capodopera arhitectului Antoni Gaudí se înalţă acum la 162,91 metri deasupra oraşului, a anunţat biserica într-un comunicat, citat de AP. Aceasta depăşeşte turla catedralei din Ulm, Germania, care
Guvernul Munteanu, la un pas de învestire: Parlamentul decide astăzi asupra votului de încredere # SafeNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu se prezintă astăzi în fața Parlamentului, alături de echipa sa, pentru a solicita votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei cabinetului de miniștri. Ședința este programată pentru ora 10:00. În plen, Munteanu va expune programul intitulat „UE, pace, dezvoltare", care include obiective legate de aderarea la Uniunea Europeană
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă # SafeNews
Mai mulți pasageri ai unui zbor al companiei JetBlue au ajuns la spital după ce o scădere bruscă a altitudinii în timpul unui zbor din Mexic a forţat, joi, o aterizare de urgenţă în Florida. Zborul din Cancun se îndrepta spre Newark, New Jersey, când avionul a pierdut brusc altitudinea, au spus autoritățile, potrivit AFP,
Maimuțele de laborator care au evadat în SUA nu au herpes, COVID sau hepatită C, spune universitatea care le cerceta. Dar pot deveni periculoase # SafeNews
Un incident a avut loc în Mississippi, SUA, unde mai multe maimuțe de laborator au evadat dintr-un camion răsturnat. Inițial, s-a crezut că acestea sunt purtătoare de herpes, COVID sau hepatita C, ceea ce a dus la uciderea unora dintre ele de către autorități. Totuși, situația s-a dovedit a fi mai complexă decât părea la
Spania e din nou sub ape: alerta de cod roșu a fost trimisă prea târziu în unele zone, iar în Sevilla nu a fost trimisă deloc # SafeNews
Agenția națională de meteorologie din Spania, AEMET, a fost criticată pentru emiterea unei alerte roșii pentru provincia Huelva abia după ce ploile torențiale începuseră deja să lovească zona. Potrivit publicației spaniole The Olive Press, locuitorii au fost nemulțumiți, considerând că avertizarea a venit prea târziu. Alertarea a fost trimisă pe telefoanele mobile în jurul orei
Kremlinul anunţă că testele Poseidon şi Burevestnik nu au fost ”teste nucleare”, după ce Trump a decis reluarea testelor armamentului nuclear ”pe picior de egalitate” # SafeNews
Kremlinul îşi temperează joi anunţurile recente cu privire la testarea unei drone submarine şi unei rachete cu capacităţi nucleare, subliniind că nu a fost vorba despre "teste nucleare" propriu-zise, după decizia preşedintelui american Donald Trump de a relansa teste de armament nuclear, relatează AFP. Donald Trump a ordonat joi să se testeze "arme nucleare" americane,
VIDEO // Tânără originară din Ucraina reținută la Chișinău pentru escrocherii online de peste 2 milioane de lei # SafeNews
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii din sectorul Buiucani, Chișinău, fiind suspectată de comiterea mai multor escrocherii online, prin care a cauzat un prejudiciu de peste 2 000 000 de lei. Potrivit anchetatorilor, suspecta ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii telefonice. Membrii grupului
Procuror sancționat disciplinar de CSP cu „mustrare” și „avertisment” după constatarea mai multor abateri în examinarea unor dosare # SafeNews
Colegiul de Disciplină și Etică, subordonat Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), a sancționat astăzi procurorul Ion Gherman, aplicându-i sancțiunile disciplinare „mustrare" și „avertisment", în urma constatării mai multor abateri în exercitarea atribuțiilor sale. Potrivit raportului prezentat de Aliona Nesterov, raportor al cazului, s-a constatat că:• În acțiunea sa privind cauza penală inițiată în baza articolului
În primele nouă luni ale anului, cheltuielile bugetului de stat au ajuns la 64 de miliarde de lei, în timp ce veniturile au totalizat 57 de miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar a atins 7 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 12,28%, transmite SafeNews.md cu referire la IPN. Potrivit Ministerului Finanțelor, veniturile generale și colectate formează
Aproape 100.000 de tineri bărbați ucraineni apți de luptă au părăsit țara în ultimele două luni, după ce preşedintele Volodimir Zelenski a relaxat regulile de ieșire din țară, relatează The Telegraph. Exodul a creat nemulțumiri din Ucraina până în Germania. Poliţia de frontieră din Polonia a declarat că 99.000 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au
Portugalia aprobă modificări la Legea naționalității, ceea ce îngreunează obținerea unui pașaport portughez # SafeNews
Parlamentul Portugaliei a aprobat modificări la Legea Naționalității, îngreunând obținerea unui pașaport portughez, relatează 20minutos.es, precizând că legea elimină acordarea automată a cetățeniei copiilor migranților născuți în țară. Proiectul de lege a fost adoptat cu 157 de voturi pentru, grație unui acord între cei doi parteneri de coaliție, PSD-ul conservator și CDS-PP-ul creștin-democrat, și Chega,
China şi SUA, armistițiu de un an în războiul comercial. Trump a descris întâlnirea drept „uimitoare” și „de nota 12 din 10” # SafeNews
Donald Trump și Xi Jinping au ajuns la un armistițiu de un an în războiul comercial fără precedent privind tarifele vamale și exporturile de pământuri rare. Mai mult, în cadrul întâlnirii care a durat o oră și 40 de minute în Coreea de Sud, şi pe care președintele american a descris-o drept „uimitoare" și „de
VIDEO // Comerț ilegal la Ceadîr-Lunga: vameșii au descoperit 300 de articole vestimentare și încălțăminte fără acte de proveniență # SafeNews
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, cu vârstele de 42 și 47 de ani, sunt documentați de Serviciul Vamal după ce au fost depistați comercializând articole vestimentare și încălțăminte fără acte de origine și proveniență legală. În baza informațiilor operative deținute, ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal au efectuat controale la două unități comerciale din municipiul
Voronin, nemulțumit de includerea lui Vasile Tarlev în comisia parlamentară: “Iaca tractorist, tractorist, dar a ajuns în Comisia juridică” # SafeNews
Președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, s-a arătat deranjat de decizia Parlamentului de a-l include pe liderul partidului „Viitorul Moldovei", Vasile Tarlev, în componența Comisiei juridice, numiri și imunități. Funcția fusese solicitată anterior de fracțiunea PCRM pentru deputata Diana Caraman. Nemulțumirea a fost exprimată în plenul Parlamentului, în timpul examinării proiectului privind
FOTO // Poliția Națională își modernizează serviciul canin cu sprijinul OSCE și al partenerilor francezi # SafeNews
Inspectoratul General al Poliției a fost gazda unei vizite de lucru a unei delegații franceze și a reprezentanților Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), activitate desfășurată în cadrul proiectului „Sprijin pentru agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova ca răspuns la provocările de securitate din regiune". Întâlnirea a avut ca obiectiv principal
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 12 comisii permanente, inclusiv una pentru integrare europeană. Află cine sunt președinții comisiilor # SafeNews
Parlamentul de legislatura a XII-a și-a aprobat componența comisiilor permanente, hotărârea fiind adoptată în cadrul ședinței de astăzi. În total, vor funcționa 12 comisii, dintre care 11 au fost menținute din legislatura precedentă, iar una nouă a fost creată: Comisia pentru integrare europeană. Componența nominală a comisiilor este următoarea:• Comisia juridică, pentru numiri și imunități
Un britanic și-a creat propria „țară” pe Dunăre și s-a autoproclamat „președinte”. A fost deportat imediat # SafeNews
Un tânăr inventiv a decis să-și îndeplinească visul cel mai nebunesc: să-și creeze propria țară. Dar aventura lui s-a terminat brusc, când a fost deportat de poliția croată, potrivit CNN. Daniel Jackson, un britanic de 20 de ani, s-a autoproclamat „președintele Republicii Libere Verdis", o așa-zisă micronațiune întemeiată pe o fâșie de pământ nelocuită de pe malul
Lituania îşi închide frontiera cu Belarusul timp de o lună, până la 30 noiembrie, după pătrunderea unor baloane care transportau ţigări de contrabandă # SafeNews
Lituania a anunţat închiderea – pe o perioadă de o lună – a frontierei cu Belarusul, aliatul Moscovei, ca represalii faţă de pătrunderea unor baloane – care transportau ţigarete de contrabandă dinspre această ţară -, denunţată de către Vilnius şi Uniunea Europeană (UE) drept un "atac hibrid", relatează AFP. Potrivit societăţii aeroportuare lituaniene LTOU, 142 de
Un agent economic a fost depistat comercializând în piețe ilegal pește din speciile incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Verificarea a fost realizată de Inspectoratului pentru Protecția Mediului, împreună cu colegii săi de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și specialiști din cadrul Institutului de Zoologie, ca urmare a unei informații primite. Operațiunea a
Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Două persoane rănite după coliziunea dintre două mașini # SafeNews
Două persoane au fost transportate la spital, miercuri, 30 octombrie, după ce au fost implicate într-un accident violent produs pe strada Albișoara din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, o Toyota condusă de un bărbat de 42 de ani s-a tamponat cu un alt autovehicul de același model, condus de un alt șofer de aceeași vârstă. În
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate. Compania rusă are în România rafinăria Petrotel și sute de benzinării # SafeNews
Gigantul petrolier rusesc Lukoil a anunțat joi dimineață că a primit o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor, o multinațională înregistrată în Cipru ce a fost cofondată în anul 2000 de un oligarh apropiat de Vladimir Putin. Compania rusă a informat că a primit de la Gunvor Group Ltd. o ofertă de
Mesajul transmis de Comisara europeană Maria Luís Albuquerque la conferința financiară din R. Moldova: „Prosperitatea trebuie să fie accesibilă tuturor” # SafeNews
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, a participat astăzi la conferința „Finanțe și creștere economică: lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova". În cadrul evenimentului, Comisara a subliniat eforturile susținute ale Republicii Moldova în implementarea reformelor necesare pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor. „Aici, în Republica
Ministerul Educației și Cercetării se autosesizează în urma perchezițiilor CNA la un liceu din capitală # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupuse fapte de corupție investigate de organele de drept la un liceu din capitală. Într-un comunicat oficial, MEC condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional și își exprimă sprijinul deplin pentru acțiunile instituțiilor de drept care asigură respectarea legii și protejarea interesului public. […] Articolul Ministerul Educației și Cercetării se autosesizează în urma perchezițiilor CNA la un liceu din capitală apare prima dată în SafeNews.
Parlamentul de legislatura a XII-a a aprobat astăzi componența numerică și nominală a Biroului Permanent. Biroul va fi format din 15 membri, reprezentând principalele fracțiuni parlamentare, iar președintele și vicepreședinții Legislativului devin membri din oficiu. Structura nominală a Biroului Permanent este următoarea:• Fracțiunea PSRM: Igor Dodon, Adela Railean• Fracțiunea PCRM: Diana Caraman• Fracțiunea PAS: Adrian […] Articolul Parlamentul a aprobat componența Biroului Permanent apare prima dată în SafeNews.
AUDIO // CNA prezintă probe în dosarul directorului Liceului „Gheorghe Asachi” : „Au fost transferați banii ceia?” „Acuș, întreb să văd.” # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat astăzi probe audio într-un dosar de corupție vizând directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și un reprezentant al unui agent economic. Aceștia au fost reținuți de către autorități pentru implicare în fapte de corupție. Fragmente de conversații în care se discută transferul și împărțirea sumelor de bani:• „*, […] Articolul AUDIO // CNA prezintă probe în dosarul directorului Liceului „Gheorghe Asachi” : „Au fost transferați banii ceia?” „Acuș, întreb să văd.” apare prima dată în SafeNews.
China cere SUA să respecte ”serios” interzicerea testelor nucleare, după ce Trump ordonă Pentagonului să testeze armament nuclear # SafeNews
China cere joi Statelor Unite să respecte ”serios” interzicerea internaţională a testelor nucleare, după ce preşedintele american Donald Trump a ordonat miercuri Departamentului Apărării, înainte să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping în Coreea de Sud, să testeze armament nuclear în Statele Unite, relatează AFP. ”China speră ca Statele Unite să respecte serios obligaţiile […] Articolul China cere SUA să respecte ”serios” interzicerea testelor nucleare, după ce Trump ordonă Pentagonului să testeze armament nuclear apare prima dată în SafeNews.
Doina Gherman și Vlad Bătrâncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Legislativului # SafeNews
Doina Gherman, președintele fracțiunii PAS în Parlament, și socialistul Vlad Bătrâncea au fost realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Legislativului. Decizia a fost aprobată recent în cadrul ședinței parlamentare. Anterior, opoziția parlamentară solicita ca cel puțin trei poziții de vicepreședinți să fie distribuite între fracțiuni – una pentru majoritatea parlamentară și două pentru alte grupuri […] Articolul Doina Gherman și Vlad Bătrâncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Legislativului apare prima dată în SafeNews.
SFS atenționează: contribuabilii primesc notificări false despre plata impozitului pe venit # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) avertizează că unii contribuabili au primit recent notificări false privind plata impozitului pe venit. Documentele sunt falsificate, semnate ilegal cu numele directoarei Olga Golban și transmise prin e-mail-uri provenind din Federația Rusă. Autoritatea fiscală precizează că aceste mesaje sunt înșelătoare, folosind identitatea SFS pentru a induce confuzie și a submina […] Articolul SFS atenționează: contribuabilii primesc notificări false despre plata impozitului pe venit apare prima dată în SafeNews.
Beijingul lansează o misiune în cosmos: cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei pleacă în spațiu alături de patru șoareci # SafeNews
Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei care va participa la o misiune spaţială, precum şi patru şoareci, au anunţat autorităţile chineze. Lansarea misiunii Shenzhou-21 este programată pentru vineri la ora locală 23:44 (15:44 GMT) de la Centrul de lansare a sateliţilor din Jiuquan, […] Articolul Beijingul lansează o misiune în cosmos: cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei pleacă în spațiu alături de patru șoareci apare prima dată în SafeNews.
Un fost director al grupului energetic ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, arestat cu privire la corupţie # SafeNews
Fostul director al operatorului energetic public ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, destituit anul trecut, a fost arestat cu privire la corupţie, anunţă justiţia ucraineană, o arestare care stârneşte acuzaţii de manevre politice înaintea celei de-a patra ierni de război, relatează AFP. Volodimir Kudrîţki, a cărei destituire anul trecut a fost denunţată de către membrii Consiliului de […] Articolul Un fost director al grupului energetic ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, arestat cu privire la corupţie apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
O femeie în vârstă de 42 de ani a decedat după ce a fost lovită de un microbuz, în seara zilei de 29 octombrie, pe strada principală din satul Sinești, raionul Ungheni, transmite SafeNews.md cu referire la realitatea.md. Potrivit poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 18:06. Femeia coborâse din microbuzul de pe ruta […] Articolul O femeie de 42 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un microbuz la Ungheni apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 30 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
ULTIMA ORĂ! CNA investighează conducerea Liceului „Gheorghe Asachi” pentru delapidare și corupție # SafeNews
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, precum și reprezentanți ai unor agenți economici, sunt cercetate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Potrivit CNA, persoanele vizate ar fi delapidat fonduri ale instituției de învățământ prin […] Articolul ULTIMA ORĂ! CNA investighează conducerea Liceului „Gheorghe Asachi” pentru delapidare și corupție apare prima dată în SafeNews.
A venit beat acasă și și-a atacat concubina cu o sticlă și pumnii: bărbat din Florești, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru fapta săvârșită # SafeNews
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, pedeapsă ce urmează să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce și-a agresat concubina în propria locuință. Sentința a fost pronunțată recent, fiind anunțată de Oficiul Florești al Procuraturii Soroca. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc […] Articolul A venit beat acasă și și-a atacat concubina cu o sticlă și pumnii: bărbat din Florești, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru fapta săvârșită apare prima dată în SafeNews.
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Forumul Păcii de la Paris, unde a atras atenția asupra pericolelor generate de dezinformare și manipulare în mediul online. Într-o postare pe rețelele sociale, șefa statului a subliniat că platformele digitale, în loc să apropie oamenii, sunt adesea folosite de cei care urmăresc să semene ură și […] Articolul Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli” apare prima dată în SafeNews.
LIVE // Briefing de presă susținut de președinte PLDM, Vlad Filat, cu tema „Poziția PLDM față de programul de guvernare propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu” # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de președinte PLDM, Vlad Filat, cu tema „Poziția PLDM față de programul de guvernare propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu” apare prima dată în SafeNews.
Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani # SafeNews
Guvernul german a adoptat cea mai importantă creştere a salariului minim de la introducerea acestuia, în urmă cu zece ani, însă mai puţin importantă decât aştepta Partidul Social Democrat (SPD, centru-stânga), membru al coaliţiei aflate la putere, relatează AFP. În prezent de 12,82 euro brut pe oră, salariul minim urmează să crească la 13,90 euro […] Articolul Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani apare prima dată în SafeNews.
Atac la Odesa, vazut de la Anenii Noi: Exploziile puternice au speriat locuitorii din Mereni # SafeNews
Atacul armatei ruse a lăsat mai mulți locuitori din regiunea Odesa fără curent electric. Guvernatorul Oleg Kiper a condamnat incidentul, calificându-l drept o crimă de război împotriva civililor. Momentul a fost filmat de un martor ocular din Anenii Noi, care a trimis imaginile la adresa redacției tv8.md. În rezultat, o persoană a fost rănită în […] Articolul Atac la Odesa, vazut de la Anenii Noi: Exploziile puternice au speriat locuitorii din Mereni apare prima dată în SafeNews.
Bărbat din Cantemir, condamnat la 15 ani de închisoare după ce, în urma unui conflict spontan, și-a ucis unchiul cu un scaun # SafeNews
Un bărbat de 34 de ani din raionul Cantemir a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce și-a omorât unchiul cu deosebită cruzime. Sentința a fost pronunțată de instanță la solicitarea Oficiului Cantemir al Procuraturii Cahul. Potrivit procurorilor, crima a avut loc în iulie 2023, în locuința inculpatului. După ce au consumat băuturi […] Articolul Bărbat din Cantemir, condamnat la 15 ani de închisoare după ce, în urma unui conflict spontan, și-a ucis unchiul cu un scaun apare prima dată în SafeNews.
Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor. Polonia a ridicat avioane militare și a închis două aeroporturi # SafeNews
Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică, a anunțat operatorul Ukrenergo joi dimineață, potrivit Kyiv Independent, Kyiv Post și Reuters. „Dacă în prezent aveți curent electric, vă rugăm […] Articolul Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor. Polonia a ridicat avioane militare și a închis două aeroporturi apare prima dată în SafeNews.
Dinu Plîngău: „După învestirea Guvernului voi discuta cu Igor Grosu despre forma juridică a colaborării mele politice” # SafeNews
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a anunțat că urmează să discute cu președintele Legislativului, Igor Grosu, despre modul în care va continua colaborarea sa politică după învestirea noului Guvern. Plîngău a explicat că, deocamdată, activează în cadrul fracțiunii PAS, însă acest lucru se bazează pe o înțelegere informală […] Articolul Dinu Plîngău: „După învestirea Guvernului voi discuta cu Igor Grosu despre forma juridică a colaborării mele politice” apare prima dată în SafeNews.
Magazinele ucrainene au început să vândă batoane de ciocolată umplute cu vierm, iar noul desert se numește „Jukolad”, a informat Holod Media. Dulciurile au fost puse în vânzare pe 28 octombrie, iar fiecare baton costă 49 de grivne, circa 5.lei. Ciocolata a fost creată în colaborare între două localuri conduse de antreprenorii ucraineni Nikola și Daria […] Articolul Ciocolata cu viermi a fost pusă în vânzare în Ucraina. Cât costă „Jukolad” apare prima dată în SafeNews.
18 persoane, refuzate la intrarea în Republica Moldova. Peste 59.000 de traversări în ultimele 24 de ore # SafeNews
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a constituit 59.718 traversări, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Circulația s-a desfășurat în general fără incidente majore, însă 18 persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost: În același […] Articolul 18 persoane, refuzate la intrarea în Republica Moldova. Peste 59.000 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
Angajatul unui supermarket a găsit cel mai periculos păianjen din lume într-o cutie de banane # SafeNews
Un păianjen periculos a fost descoperit într-un supermarket din Londra, ascuns într-o cutie de banane. Incidentul a avut loc în timpul turei de noapte, când un angajat a găsit un exemplar de „Phoneutria depilata” într-o livrare de fructe, informează Blesk. Mușcătura păianjenului poate provoca dureri insuportabile și necesită spitalizare, reprezentând un pericol mai mare pentru […] Articolul Angajatul unui supermarket a găsit cel mai periculos păianjen din lume într-o cutie de banane apare prima dată în SafeNews.
Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare, pentru prima dată în ultimii 33 de ani, anunțul venind cu câteva minute înainte de întâlnirea președintelui american cu liderul chinez Xi Jinping, transmite Reuters. Trump a făcut surprinzătorul anunț pe rețeaua sa Truth Social în timp ce se afla la bordul […] Articolul Donald Trump anunță că a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare: „Imediat” apare prima dată în SafeNews.
