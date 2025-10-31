Puterea a Patra, din 30.10.2025, cu participarea lui Igor Boțan și Anatolii Dirun

14:40

Pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea fi organizat un nou referendum. Declarația a fost făcute de viceprim-ministrul în exercițiu pentru Integrare Europenă, Cristina Gherasimov, la o emisiune de la postul Jurnal TV. Potrivit ei, legea nu impune obligativitatea unui referendum, iar tratatul de aderare poate fi ratificat direct de legislativ, dacă există o majoritate […]