Alertă alimentară: Ouă contaminate cu Salmonella, retrase de pe piață

Pe 30 octombrie 2025 se împlinesc 33 de ani de la tragica dispariție a cuplului de artiști Doina și Ion Aldea-Teodorovici, considerați „două inimi gemene” ale muzicii și culturii. În memoria lor, în scuarul monumentului dedicat acestora din Chișinău are loc un eveniment de comemorare, iar tot astăzi își va deschide ușile și Centrul de […] Articolul Centrul de Cultură și Arte „Doina și Ion Aldea-Teodorovici”, deschis la Chișinău la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate apare prima dată în AgroTV.