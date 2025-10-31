Alertă alimentară: Ouă contaminate cu Salmonella, retrase de pe piață
Agro TV, 31 octombrie 2025 09:30
Autoritățile au anunțat retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină după ce, în urma testelor de laborator, a fost depistată bacteria Salmonella. Verificările au fost efectuate într-o hală de găini ouătoare, iar în probele prelevate de la păsări s-a confirmat prezența bacteriei. Ca urmare, ouăle provenite din lotul contaminat au fost […] Articolul Alertă alimentară: Ouă contaminate cu Salmonella, retrase de pe piață apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 30 minute
09:30
Autoritățile au anunțat retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină după ce, în urma testelor de laborator, a fost depistată bacteria Salmonella. Verificările au fost efectuate într-o hală de găini ouătoare, iar în probele prelevate de la păsări s-a confirmat prezența bacteriei. Ca urmare, ouăle provenite din lotul contaminat au fost […] Articolul Alertă alimentară: Ouă contaminate cu Salmonella, retrase de pe piață apare prima dată în AgroTV.
09:20
Opt companii moldovenești, membre ale Asociației Moldova Fruct, participă în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2025 la expoziția internațională INDAGRA FOOD 2025 de la București, cel mai important eveniment agricol din România. Prezența Republicii Moldova la târg este organizată sub brandul „Taste Makes the Difference” și este susținută de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație […] Articolul INDAGRA FOOD 2025 în centrul atenției la INDAGRA FOOD 2025 apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 75 de bani, cu trei bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu doi bani și va avea valoarea de 17 lei și 02 bani. Leul românesc va fi […] Articolul Curs valutar: 31 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
13:50
În contextul Zilei Mondiale a Sustenabilității, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), alături de partenerii din cadrul proiectului PROGRESS și Asociația Businessului European (EBA), a organizat în cadrul companiei „Monicol” SRL – un exemplu de afacere care îmbină inovația, responsabilitatea ecologică și orientarea spre export. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ambasadei Germaniei în Republica […] Articolul Vizită la compania „Monicol” SRL: Energie verde, reciclare și exporturi organice apare prima dată în AgroTV.
13:20
Articolul Lux Garden – partenerul tău în crearea spațiilor verzi apare prima dată în AgroTV.
13:10
La Bălți s-a desfășurat, în premieră, Ziua Câmpului 2025, dedicată culturilor de acoperire, organizată de eAgronom în colaborare cu CNCPS. Evenimentul a reunit fermieri, cercetători și experți în agricultura regenerativă, oferind o platformă de dialog și schimb de experiență . Evenimentul a început cu un seminar tematic, susținut de specialiști locali și internaționali, despre […] Articolul eAgronom aduce inovația în agricultura regenerativă la Ziua Câmpului 2025 apare prima dată în AgroTV.
12:50
Pentru ziua de vineri, 31 octombrie vom avea parte de cer variabil însoțit de ploi slabe în unele regiuni ale țării. În zona de Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +15 grade, iar noaptea coboară până la +4 grade, vântul va sufla cu o viteză de 18 km/h însoțit de ploi slabe. În Centru, […] Articolul Cer variabil însoțit de ploi slabe în unele regiuni ale țării apare prima dată în AgroTV.
12:40
Lansarea Academiei GreenFields Moldova: Formare pentru o agricultură durabilă și adaptată schimbărilor climatice # Agro TV
Academia GreenFields Moldova, o nouă inițiativă educațională dedicată fermierilor din Republica Moldova, care se concentrează pe adaptarea agriculturii la schimbările climatice și promovarea practicilor sustenabile. Evenimentul a reunit oficiali ai Ministerului Agriculturii, reprezentanți ai sectorului agricol și financiar, inclusiv secretarul general Sergiu Gherciu. Sergiu Gherciu a subliniat importanța dialogului între fermieri, instituții financiare și parteneri […] Articolul Lansarea Academiei GreenFields Moldova: Formare pentru o agricultură durabilă și adaptată schimbărilor climatice apare prima dată în AgroTV.
12:30
Produsele agricole moldovenești ajung cu succes pe piețele europene, însă în supermarketurile din țară sunt rareori prezente. Specialiștii spun că problemele țin atât de producători, cât și de retaileri și autorități. Lipsa infrastructurii logistice și a depozitelor frigorifice face imposibilă livrarea produselor direct la magazine, iar traficul urban și condițiile precare de păstrare duc la […] Articolul Exportăm la standarde europene, dar produsele moldovenești lipsesc din supermarketuri apare prima dată în AgroTV.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 31 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 77 de bani, cu 6 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 78 […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
12:30
Roadă bogată, dar fără cumpărători: Agricultorii din Ștefan Vodă își lasă legumele pe câmp # Agro TV
Un agricultor din raionul Ștefan Vodă spune că, deși a avut o roadă bogată de ardei, roșii și pepene verde, este nevoit să o lase pe câmp, pentru că nu are cui să o vândă. Despre situația dificilă a vorbit fermierul Vasile Mereuță, într-un video publicat pe rețelele sociale. VASILE MEREUȚĂ agricultor: „M-am întâlnit cu […] Articolul Roadă bogată, dar fără cumpărători: Agricultorii din Ștefan Vodă își lasă legumele pe câmp apare prima dată în AgroTV.
11:50
Centrul de Cultură și Arte „Doina și Ion Aldea-Teodorovici”, deschis la Chișinău la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate # Agro TV
Pe 30 octombrie 2025 se împlinesc 33 de ani de la tragica dispariție a cuplului de artiști Doina și Ion Aldea-Teodorovici, considerați „două inimi gemene” ale muzicii și culturii. În memoria lor, în scuarul monumentului dedicat acestora din Chișinău are loc un eveniment de comemorare, iar tot astăzi își va deschide ușile și Centrul de […] Articolul Centrul de Cultură și Arte „Doina și Ion Aldea-Teodorovici”, deschis la Chișinău la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate apare prima dată în AgroTV.
11:20
Grâu, porumb și soia în creștere pe bursele internaționale, stimulat de perspectivele unor exporturi masive americane către China # Agro TV
Piața globală a cerealelor a înregistrat o creștere la începutul acestei săptămâni, după ce secretarul Trezoreriei SUA, a anunțat iminenta semnare a unui acord comercial major între Statele Unite și China. Reacțiile au fost rapide pe piețele de mărfuri, cu impact deosebit asupra sectorului soiei și cerealelor. Pe bursa Euronext, prețul grâului cu livrare în […] Articolul Grâu, porumb și soia în creștere pe bursele internaționale, stimulat de perspectivele unor exporturi masive americane către China apare prima dată în AgroTV.
11:10
Lucrările de decolmatare a râului Răut sunt în plină desfășurare în raionul Florești, pe o porțiune de aproximativ 10 kilometri, între satele Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are ca scop principal prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului, afectat de acumulările de nămol și blocaje formate de-a lungul anilor. Autoritățile locale susțin că […] Articolul Râul Răut, curățat la Florești: Proiect amplu pentru prevenirea inundațiilor apare prima dată în AgroTV.
11:00
Peste 500 mii de păsări domestice au fost sacrificate în Germania din cauza unui val agresiv de gripă aviară, potrivit Institutului Friedrich-Loeffler. De la începutul lunii septembrie, au fost confirmate 31 de focare ale bolii în fermele avicole din mai multe landuri. Autoritățile au anunțat că virusul se răspândește rapid, iar cifrele se schimbă de […] Articolul 500 mii de păsări au fost sacrificate din cauza gripei aviare în Germania apare prima dată în AgroTV.
11:00
La Chișinău s-a desfășurat cea de-a 11-a reuniune a Subcomitetului Republica Moldova–Uniunea Europeană pentru Măsuri Sanitare și Fitosanitare, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Biroului pentru Integrare Europeană, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene. Evenimentul a avut drept scop evaluarea […] Articolul Moldova înregistrează progrese în aplicarea angajamentelor fitosanitare ale UE apare prima dată în AgroTV.
10:50
Companiile aeriene care operează de la și spre Aeroportul Chișinău au fost avertizate să ia în calcul un posibil deficit de carburant, ca urmare a includerii Lukoil în lista companiilor sancționate de Statele Unite. Lukoil-Moldova este singurul furnizor de combustibil pentru aeronave, iar autoritățile analizează soluții alternative pentru a preveni rețineri sau anulări de zboruri. […] Articolul Măsuri preventive la Aeroportul Chișinău pentru alimentarea avioanelor apare prima dată în AgroTV.
Ieri
17:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 30 octombrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 78 de bani, cu trei bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu un ban și va avea valoarea de 17 lei. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 30 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:40
Statul le este dator fermierilor cu 11 miliarde de lei, bani de pe TVA, a declarat în timpul emisiunii „Zona Verde” de la AGRO TV Moldova, directorul executiv de la Federația Națională a Fermierilor, Sergiu Veșca. Potrivit acestuia, mulți agricultori au credite la bănci și nu pot accesa acești bani de la stat, pentru a […] Articolul 11 miliarde de lei – le datorează statul agricultorilor apare prima dată în AgroTV.
12:50
Pe 30 octombrie vom avea parte de cer variabil. Precipitații esențiale nu se prevăd. Pe întreg teritoriul țării va fi vânt slab. În zona de Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +15 grade, iar noaptea coboară până la +1 grade. În Centru, termometrele vor indica până la +17 grade. Noaptea, valorile termice vor coborî până […] Articolul Cer variabil și fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru data de 30 octombrie apare prima dată în AgroTV.
12:30
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, promite o agricultură modernă și competitivă prin investiții, retehnologizare și acces extins la piața europeană # Agro TV
Agricultura va deveni unul dintre pilonii principali ai programului de guvernare propus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, care și-a prezentat astăzi prioritățile de dezvoltare pentru acest sector strategic. Noul Cabinet își propune modernizarea profundă a agriculturii, creșterea competitivității și valorificarea oportunităților oferite de piața Uniunii Europene, în contextul procesului de aderare al Republicii Moldova. Potrivit […] Articolul Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, promite o agricultură modernă și competitivă prin investiții, retehnologizare și acces extins la piața europeană apare prima dată în AgroTV.
12:00
Din 2026, autoritățile locale vor decide cine achită taxa pentru salubritate: locatarii sau proprietarii # Agro TV
Începând cu 1 ianuarie 2026, se schimbă procedura de stabilire și plată a taxei pentru salubritate. Noua formulă oferă autorităților publice locale dreptul de a decide dacă taxa va fi achitată de persoanele fizice declarate la domiciliu sau de proprietarii bunurilor imobile. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, administrațiile locale vor putea stabili o singură categorie […] Articolul Din 2026, autoritățile locale vor decide cine achită taxa pentru salubritate: locatarii sau proprietarii apare prima dată în AgroTV.
11:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 30 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 71 de bani, cu 7 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 64 […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
11:40
Viitorul Guvern, condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, și-a prezentat Programul de activitate, în care se prevede dublarea salariului minim în următorii ani, care va depăși 10 mii de lei, iar salariul mediu va crește treptat până la 25 mii de lei. Aceste măsuri urmăresc îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor și susținerea creșterii economice […] Articolul Salariul minim ar putea fi dublat, iar cel mediu ar putea ajunge la 25 mii de lei apare prima dată în AgroTV.
11:10
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2028 pentru că procedura de ratificare va fi mai lungă, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Radu Marian. De cealaltă parte, opoziția susține că autoritățile centrale, nu se țin de cuvânt, iar […] Articolul Republica Moldova nu va adera la UE în 2028, dar mai târziu apare prima dată în AgroTV.
10:10
Infecțiile respiratorii în scădere ușoară: Câte cazuri de gripă și COVID-19 au fost raportate # Agro TV
Agenția Națională pentru Sănătate Publică a raportat evoluția infecțiilor respiratorii în țară pentru perioada 20-26 octombrie 2025, săptămâna 43. În această perioadă au fost înregistrate 1506 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în ușoară scădere față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă, au fost confirmate 5 cazuri de gripă […] Articolul Infecțiile respiratorii în scădere ușoară: Câte cazuri de gripă și COVID-19 au fost raportate apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Toamna este momentul ideal pentru plantarea coacăzelor negre, iar succesul recoltei depinde de modul în care pregătiți răsadurile și solul. Tufele se plantează la o distanță de 1,5 metri între tufe și 1,8 metri între rânduri, iar perioada recomandată este sfârșitul lunii septembrie și octombrie, astfel încât răsadurile să prindă rădăcini înainte de primul îngheț. […] Articolul Plantarea coacăzelor negre toamna: Trucuri pentru tufe viguroase și recolte bogate apare prima dată în AgroTV.
09:00
În anul curent, aproape 8300 de persoane au participat sau continuă să participe la cursurile gratuite de limba română organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Programului Național privind Învățarea Limbii Române, aflat la a treia ediție. Interesul pentru aceste cursuri a depășit așteptările inițiale, fiind înscriși 8.281 de adulți, comparativ cu cele 5 […] Articolul Programul Național de Învățare a Limbii Române a instruit peste 25 mii de participanți apare prima dată în AgroTV.
08:50
Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa guvernamentală: Cine sunt noii miniștri din Cabinetul propus # Agro TV
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa guvernamentală cu care va merge vineri în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Acesta a subliniat că prioritatea principală a noului Cabinet va fi creșterea economică și pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani, alături de o echipă „profesionistă […] Articolul Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa guvernamentală: Cine sunt noii miniștri din Cabinetul propus apare prima dată în AgroTV.
28 octombrie 2025
18:00
Se prevede cer variabil fără precipitații, iar temperaturile maxime nu vor depăși 19 grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat din direcția de vest cu o viteză de 27 de kilometri pe oră. În centrul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî […] Articolul Vreme frumoasă, iar temperaturile nu vor depăși 19 grade apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 29 octombrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu patru bani și va avea valoarea de 16 lei și 99 de bani. Leul românesc va fi cotat […] Articolul Curs valutar: 29 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
12:50
Economia Moldovei intră într-o fază de creștere și reziliență, anunță viceprim-ministra în exercițiu, Doina Nistor # Agro TV
Economia Republicii Moldova a depășit pragul fragilității și arată semne clare de redresare după ani marcați de crize multiple, pandemie, război, inflație și șocuri energetice. Viceprim-ministra în exercițiu, Doina Nistor, ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării, a prezentat raportul de activitate la final de mandat, subliniind consolidarea producției industriale, creșterea a industriei de servicii, accelerarea […] Articolul Economia Moldovei intră într-o fază de creștere și reziliență, anunță viceprim-ministra în exercițiu, Doina Nistor apare prima dată în AgroTV.
12:10
Republica Moldova consolidează rețeaua națională de centre pentru tratamentul accidentului vascular cerebral # Agro TV
Republica Moldova se confruntă cu un număr alarmant de cazuri de accident vascular cerebral, însă progresele în tratament aduc speranță pacienților. În 2024 au fost înregistrate 5624 de cazuri, iar în primele luni ale acestui an numărul deja aproape a egalat această cifră, arătând gravitatea situației. Autoritățile au prezentat aceste date în contextul Zilei Mondiale […] Articolul Republica Moldova consolidează rețeaua națională de centre pentru tratamentul accidentului vascular cerebral apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 29 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 64 de bani, cu 6 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 53 […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
11:40
Transportul interurban și feroviar din Republica Moldova devine digital: bilete online și plăți rapide # Agro TV
Transportul interurban și feroviar din Moldova va fi modernizat prin implementarea unui sistem integrat de plăți electronice și consultare a orarelor în timp real. În cadrul unui proiect-pilot, pasagerii vor putea achiziționa bilete online sau direct la bord, iar plata se va putea efectua prin carduri bancare, dispozitive mobile sau numerar. Inițiativa este rezultatul unui […] Articolul Transportul interurban și feroviar din Republica Moldova devine digital: bilete online și plăți rapide apare prima dată în AgroTV.
11:20
În agricultură, menținerea fertilității solului și prevenirea eroziunii sunt provocări majore pentru fermieri. Culturile de acoperire sau „covoarele vegetale” reprezintă o strategie agroecologică tot mai utilizată, oferind beneficii precum îmbunătățirea structurii solului, fixarea azotului și reducerea poluării. Fermierul Alexei Micu a început să experimenteze culturile de acoperire încă din 2018, inspirat de practici din alte […] Articolul Culturile de acoperire, o strategie profitabilă și ecologică pentru fermieri apare prima dată în AgroTV.
10:50
Comunitatea de mediu din Republica Moldova cere transparență în numirea viitorului ministru al Mediului # Agro TV
Comunitatea de mediu din Republica Moldova și-a exprimat îngrijorarea față de modul în care sunt gestionate consultările privind viitorul ministru al Mediului. Organizațiile neguvernamentale subliniază că vocea lor rămâne marginalizată, iar deciziile continuă să fie luate fără implicarea celor care activează zi de zi în protecția naturii și gestionarea durabilă a resurselor. În plus, informațiile […] Articolul Comunitatea de mediu din Republica Moldova cere transparență în numirea viitorului ministru al Mediului apare prima dată în AgroTV.
10:40
Șoferii din Republica Moldova își pot verifica, începând cu 27 octombrie, abaterile în trafic înregistrate de camerele de supraveghere prin platforma MCabinet. Sistemul oferă informații detaliate despre data și locul contravențiilor, precum și fotografii cu vehiculul implicat, facilitând o mai bună înțelegere a situațiilor din trafic. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sunt […] Articolul Șoferii pot verifica abaterile rutiere în MCabinet apare prima dată în AgroTV.
10:00
Inspectorii de mediu din raioanele Sângerei, Nisporeni, Șoldănești, Orhei și Cahul, împreună cu reprezentanții Inspectoratelor de Poliție și ai Poliției de Frontieră, au desfășurat acțiuni de verificare a grupurilor de vânători, în scopul respectării legislației ce reglementează activitatea cinegetică. Scopul acestor controale este asigurarea respectării normelor de vânătoare și protejarea fondului cinegetic al țării. În […] Articolul Un vânător a fost amendat pentru încălcarea legislației cinegetice apare prima dată în AgroTV.
09:50
Prețurile mondiale la cacao scad semnificativ: Se așteaptă un surplus global, dar riscurile de aprovizionare persistă # Agro TV
Prețurile mondiale la cacao au înregistrat o scădere accentuată, pe fondul așteptărilor privind un surplus global determinat de condiții meteo favorabile în principalele regiuni producătoare din Africa de Vest. Luni, 27 octombrie, contractele futures au coborât cu 4,2% la New York și cu 4,1% la Londra. Comparativ cu recordurile atinse în decembrie anul trecut, prețurile […] Articolul Prețurile mondiale la cacao scad semnificativ: Se așteaptă un surplus global, dar riscurile de aprovizionare persistă apare prima dată în AgroTV.
09:50
În Chișinău continuă procesul de conectare la agentul termic, atât pentru blocurile locative, cât și pentru instituțiile publice. Potrivit datelor prezentate de Ghenadie Dubiță, șef adjunct al Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare, până în prezent 1990 de blocuri din totalul de 2695 au fost deja conectate la sistemul centralizat de termoficare – ceea ce constituie […] Articolul Circa 2000 de blocuri din Chișinău au fost conectate la agentul termic apare prima dată în AgroTV.
27 octombrie 2025
17:50
La sfârșitul lunii octombrie, expiră moratoriul pentru plata datoriilor la bănci, iar începând cu luna noiembrie, creditorii vor avea undă verde pentru a sechestra tehnica sau locuințele fermierilor. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, susține că va încerca să salveze o parte din fermieri, doar că băncile solicită anumite garanții. În următoarele săptămâni ar putea falimenta […] Articolul Peste o mie de fermieri riscă să falimenteze la începutul lunii noiembrie apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 28 octombrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 83 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu 6 bani și va avea valoarea de 17 lei și 03 de bani. Leul românesc va fi cotat […] Articolul Curs valutar: 28 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
12:40
Fermierii și proprietarii de utilaje agricole pot solicita actele de înmatriculare direct online, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la subdiviziunile teritoriale. Cererile se depun prin aplicația EVO sau pe portalul servicii.gov.md, selectând serviciul dorit și completând formularul online, fie autentificat cu MPass, fie neautentificat. Serviciile disponibile includ eliberarea duplicatelor certificatelor de înmatriculare, […] Articolul Actele de înmatriculare pentru utilaje agricole, disponibile acum online apare prima dată în AgroTV.
12:40
Pentru data de 28 octombrie, meteorologii prognozează cer variabil fără precipitații. În centrul Republicii Moldova, temperaturile maxime vor ajunge până la 13 grade, iar minimele nocturne vor coborî până la 5 grad. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km/h. În nordul țării, ziua se vor înregistra maxime de 10 grade, iar noaptea temperaturile […] Articolul Cer variabil fără precipitații apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 28 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 58 de bani, cu 10 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 40 […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
12:10
Pe 24 octombrie, compania eAgronom, în colaborare cu Centrul Național pentru Cercetare și Producție de Semințe din Moldova, a organizat Ziua Câmpului 2025 -Cultivarea culturilor de acoperire. Evenimentul a reunit fermieri, experți locali și internaționali, mediul academic și antreprenori interesați de practicile agriculturii regenerative. Participanții au vizitat platforma de demonstrare, unde au putut observa diferite […] Articolul Ziua Câmpului 2025 – Cultivarea culturilor de acoperire apare prima dată în AgroTV.
12:00
Program strategic pentru dezvoltarea acvaculturii în Moldova: Obiectiv – un sector piscicol competitiv și durabil până în 2030 # Agro TV
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă dedicată acvaculturii și procesării produselor piscicole. În cadrul evenimentului a fost prezentat proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030, document care stabilește direcțiile de dezvoltare a unui sector competitiv și sustenabil, capabil să contribuie la securitatea alimentară a Republicii Moldova. Programul prevede […] Articolul Program strategic pentru dezvoltarea acvaculturii în Moldova: Obiectiv – un sector piscicol competitiv și durabil până în 2030 apare prima dată în AgroTV.
11:00
Investiții record în infrastructură: Vladimir Bolea – „Acest mandat a fost despre fapte, nu promisiuni” # Agro TV
Republica Moldova a înregistrat în ultimii patru ani cele mai mari investiții în infrastructură din ultimele decenii. Vicepremierul și ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a prezentat principalele rezultate ale proiectelor implementate, menționând că „acest mandat a fost despre fapte, nu promisiuni”. Potrivit lui Bolea, ministerul a gestionat cel mai amplu […] Articolul Investiții record în infrastructură: Vladimir Bolea – „Acest mandat a fost despre fapte, nu promisiuni” apare prima dată în AgroTV.
10:50
La Cimișlia a avut loc inaugurarea ediției a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, eveniment care a reunit crescători de ovine și caprine, specialiști și reprezentanți ai industriei din Republica Moldova și alte 9 țări. Scopul festivalului a fost schimbul de experiență, prezentarea raselor performante și promovarea tehnologiilor aplicate în ferme. La […] Articolul Ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița -Laie, Laie Bucălaie” apare prima dată în AgroTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.