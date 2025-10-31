CNAM informează despre un nou medicament compensat pentru osteoporoză
NewsUngheni, 31 octombrie 2025 09:30
CNAM informează despre un nou medicament compensat pentru osteoporozăThe post CNAM informează despre un nou medicament compensat pentru osteoporoză first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
09:30
CNAM informează despre un nou medicament compensat pentru osteoporozăThe post CNAM informează despre un nou medicament compensat pentru osteoporoză first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
09:10
Situația la Frontieră: peste 65.2 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 65.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:00
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în prima ședință plenarăThe post Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în prima ședință plenară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
18:00
Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic reținuți de CNA pentru fapte de corupție # NewsUngheni
Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic reținuți de CNA pentru fapte de corupțieThe post Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic reținuți de CNA pentru fapte de corupție first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
Rezultatele finale Recensământ 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice # NewsUngheni
Rezultatele finale Recensământ 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilniceThe post Rezultatele finale Recensământ 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Discursul Președintei Maia Sandu la Forumul Păcii de la ParisThe post Discursul Președintei Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” # NewsUngheni
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării”The post Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
În Parlamentul de legislatura a XII-a vor activa 12 comisii permanenteThe post În Parlamentul de legislatura a XII-a vor activa 12 comisii permanente first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Nikol Pașinian - Prim-ministrul ArmenieiThe post Maia Sandu a avut o întrevedere cu Nikol Pașinian – Prim-ministrul Armeniei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Cooperare moldo-franceză pentru consolidarea capacităților echipelor canine din R. Moldova # NewsUngheni
Cooperare moldo-franceză pentru consolidarea capacităților echipelor canine din R. MoldovaThe post Cooperare moldo-franceză pentru consolidarea capacităților echipelor canine din R. Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-aThe post A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Prețul carburanților la 31 octombrie 2025The post Prețul carburanților la 31 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Ungheneanca Doina Gherman și Vlad Batrîncea - realeși vicepreședinți ai ParlamentuluiThe post Ungheneanca Doina Gherman și Vlad Batrîncea – realeși vicepreședinți ai Parlamentului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic reținuți de CNA pentru fapte de corupție # NewsUngheni
Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic reținuți de CNA pentru fapte de corupțieThe post Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic reținuți de CNA pentru fapte de corupție first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Trafic intensiv în punctul de trecere a frontierei SculeniThe post Trafic intensiv în punctul de trecere a frontierei Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește la 30 octombrie 2025 în ședință plenară # NewsUngheni
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește la 30 octombrie 2025 în ședință plenarăThe post Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește la 30 octombrie 2025 în ședință plenară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
09:40
33 de ani fără Ion și Doina Aldea-Teodorovici – martiri ai Mișcării de Renaștere Națională # NewsUngheni
33 de ani fără Ion și Doina Aldea-Teodorovici – martiri ai Mișcării de Renaștere NaționalăThe post 33 de ani fără Ion și Doina Aldea-Teodorovici – martiri ai Mișcării de Renaștere Națională first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Dialog deschis cu mediul de afaceri din sudul țării privind regimul de tranzit comunThe post Dialog deschis cu mediul de afaceri din sudul țării privind regimul de tranzit comun first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:10
Situația la Frontieră: peste 59.7 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 59.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
29 octombrie 2025
22:30
Un utilaj industrial și produse de tutun tăinuite au fost depistate de vameșii din Leușeni și Palanca # NewsUngheni
Un utilaj industrial și produse de tutun tăinuite au fost depistate de vameșii din Leușeni și PalancaThe post Un utilaj industrial și produse de tutun tăinuite au fost depistate de vameșii din Leușeni și Palanca first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:20
Accident rutier tragic la Ungheni. O femeie a fost tamponată mortal în satul SineștiThe post Accident rutier tragic la Ungheni. O femeie a fost tamponată mortal în satul Sinești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Chișinău și București își consolidează cooperarea vamală pentru integrarea europeanăThe post Chișinău și București își consolidează cooperarea vamală pentru integrarea europeană first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
Judecătoria Ungheni a condamnat trei tineri din Cantemir și Chișinău pentru infracțiuni săvârșite în coautorat # NewsUngheni
Judecătoria Ungheni a condamnat trei tineri din Cantemir și Chișinău pentru infracțiuni săvârșite în coautoratThe post Judecătoria Ungheni a condamnat trei tineri din Cantemir și Chișinău pentru infracțiuni săvârșite în coautorat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Un bărbat din Nisporeni a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru huliganism și jaf # NewsUngheni
Un bărbat din Nisporeni a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru huliganism și jafThe post Un bărbat din Nisporeni a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru huliganism și jaf first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Wizz Air dă startul sezonului de iarnă 2025 – 2026 cu trei curse noi de pe Aeroportul IAȘI # NewsUngheni
Wizz Air dă startul sezonului de iarnă 2025 - 2026 cu trei curse noi de pe Aeroportul IAȘIThe post Wizz Air dă startul sezonului de iarnă 2025 – 2026 cu trei curse noi de pe Aeroportul IAȘI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei în satul SemeniThe post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei în satul Semeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Percheziții în cadrul unei operațiuni internaționale cu autoritățile din Ucraina și Europol # NewsUngheni
Percheziții în cadrul unei operațiuni internaționale cu autoritățile din Ucraina și EuropolThe post Percheziții în cadrul unei operațiuni internaționale cu autoritățile din Ucraina și Europol first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:40
Prețul carburanților la 30 octombrie 2025The post Prețul carburanților la 30 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe 3 străzi din sectorul Berești – Vasilica (ex-Mânzâteștii Vechi) # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe 3 străzi din sectorul Berești - Vasilica (ex-Mânzâteștii Vechi)The post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe 3 străzi din sectorul Berești – Vasilica (ex-Mânzâteștii Vechi) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Situația la Frontieră: peste 61.1 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 61.1 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:10
Descarcerare IGSU în urma unui accident rutier în satul Pârlița din raionul UngheniThe post Descarcerare IGSU în urma unui accident rutier în satul Pârlița din raionul Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:00
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str-la. Burebista din sectorul Dănuțeni al mun. UNGHENI # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str-la. Burebista din sectorul Dănuțeni al mun. UNGHENIThe post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str-la. Burebista din sectorul Dănuțeni al mun. UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
28 octombrie 2025
20:40
Dialog vamă – business pentru continuarea simplificărilor vamale destinate unui comerț internațional facilitat # NewsUngheni
Dialog vamă - business pentru continuarea simplificărilor vamale destinate unui comerț internațional facilitatThe post Dialog vamă – business pentru continuarea simplificărilor vamale destinate unui comerț internațional facilitat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:20
Serviciul Vamal continuă instruirile privind aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit # NewsUngheni
Serviciul Vamal continuă instruirile privind aplicarea Noului Sistem Computerizat de TranzitThe post Serviciul Vamal continuă instruirile privind aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:10
Trei telefoane de ultimă generație nedeclarate au fost depistate la vama AeroportThe post Trei telefoane de ultimă generație nedeclarate au fost depistate la vama Aeroport first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Frontiere protejate și comunități sigure: parteneriat strategic al IGPF cu Franța și OSCE # NewsUngheni
Frontiere protejate și comunități sigure: parteneriat strategic al IGPF cu Franța și OSCEThe post Frontiere protejate și comunități sigure: parteneriat strategic al IGPF cu Franța și OSCE first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Flota Poliției de Frontieră dotată cu încă două ambarcațiuni de patrulare donate de Letonia # NewsUngheni
Flota IGPF dotată cu încă două ambarcațiuni de patrulare donate de LetoniaThe post Flota Poliției de Frontieră dotată cu încă două ambarcațiuni de patrulare donate de Letonia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:20
Maia Sandu a fost invitată de Emmanuel Macron să participe la Forumul Păcii de la Paris # NewsUngheni
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie 2025, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul [...]The post Maia Sandu a fost invitată de Emmanuel Macron să participe la Forumul Păcii de la Paris first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:50
Transport ilegal de lemne depistat pe șoseaua de centură a municipiului UngheniThe post Transport ilegal de lemne depistat pe șoseaua de centură a municipiului Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:20
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2025The post Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
[DOC] Programul de activitate propus de viitorul Cabinetul de miniștri MUNTEANUThe post [DOC] Programul de activitate propus de viitorul Cabinetul de miniștri MUNTEANU first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Alexandru MUNTEANU a prezentat lista viitorului Cabinet de MiniștriThe post Alexandru MUNTEANU a prezentat lista viitorului Cabinet de Miniștri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Prețul carburanților la 29 octombrie 2025The post Prețul carburanților la 29 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Cupa Orange 2025-2026. FCM Ungheni și FC Sheriff se vor duela pe 29 octombrie la Tiraspol # NewsUngheni
Cupa Orange 2025-2026. FCM Ungheni și FC Sheriff se vor duela pe 29 octombrie la TiraspolThe post Cupa Orange 2025-2026. FCM Ungheni și FC Sheriff se vor duela pe 29 octombrie la Tiraspol first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Mai mulți profesori din UTA Găgăuzia instruiți privind promovarea valorilor umane și comportamentului tolerant # NewsUngheni
Mai mulți profesori din UTA Găgăuzia instruiți privind promovarea valorilor umane și comportamentului tolerantThe post Mai mulți profesori din UTA Găgăuzia instruiți privind promovarea valorilor umane și comportamentului tolerant first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:20
Funcționarii vamali din Leușeni au depistat 20 de chitare de contrabandăThe post Funcționarii vamali din Leușeni au depistat 20 de chitare de contrabandă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:00
Situația la Frontieră: cca 63.2 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: cca 63.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
27 octombrie 2025
23:30
Maia Sandu în discuții cu Nicușor Dan în cadrul vizitei la BucureștiThe post Maia Sandu a avut o întrevedere cu Nicușor Dan în cadrul vizitei la București first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:20
Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu – Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului # NewsUngheni
Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu - Patriarhul Ecumenic al ConstantinopoluluiThe post Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu – Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:30
Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # NewsUngheni
Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei NaționaleThe post Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.