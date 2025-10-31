/VIDEO/ Ucraina răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii energetice a Rusiei
TV8, 31 octombrie 2025 09:30
/VIDEO/ Ucraina răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii energetice a Rusiei
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
09:30
Acum 2 ore
08:30
Acum 4 ore
07:40
07:10
Acum 6 ore
Acum 12 ore
22:30
22:30
22:00
Acum 24 ore
20:30
20:00
19:30
19:00
18:30
18:00
17:40
16:40
15:40
15:10
14:20
14:10
13:50
12:50
12:40
12:20
11:20
11:00
11:00
11:00
10:50
10:30
10:20
10:20
10:20
Ieri
09:30
09:00
08:30
07:40
07:10
29 octombrie 2025
23:50
23:20
23:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.