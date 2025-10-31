Cinci probleme majore pe care trebuie să le rezolve noul Cabinet de miniștr
Subiectul Zilei, 31 octombrie 2025 09:30
• • •
Acum 30 minute
09:30
Noul Guvern al Republicii Moldova are în față o serie de provocări urgente care necesită soluții rapide, coerente și bine coordonate pentru a stabiliza economia și a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor. Una dintre cele mai importante probleme este stagnarea economică, cauzată de scăderea producției industriale și de dificultățile din agricultură. Lipsa investițiilor și a
Acum o oră
09:00
Asistentul universitar în cadrul Departamentului Educație Fizică al USM, Vasile Gojan, a decedat. Despre aceasta au anunțat colegii acestuia printr-un mesaj de condoleanțe scris pe rețelele de socializare, transmite subiectulzilei.md cu referire la unimedia.info. „Vasile Gojan s-a dedicat cu pasiune și profesionalism domeniului educației fizice și sportului în învățământul superior. Colaborator activ în proiecte sociale și educaționale,
Acum 24 ore
17:40
Părinții copiilor care frecventează Grădinița nr. 103 din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, situată pe Șoseaua Muncești, 798, au transmis mai multe petiții către autorități, solicitând reparația urgentă a clădirii și a terenurilor adiacente. Într-una dintre sesizări, locatarii avertizează că acoperișul uneia dintre fațade s-a prăbușit parțial, punând în pericol siguranța copiilor și a personalului
17:00
Autoritățile din Republica Moldova au declanșat o investigație penală în urma descoperirii unei fraude de proporții, în care o tânără este acuzată că ar fi organizat și executat escrocherii ce au generat prejudicii estimat la peste 2.000.000 de lei. Din primele informații, persoana implicată ar fi acționat prin metode sofisticate de înșelăciune, vânzare fictivă de bunuri
16:00
Fracțiunea ALTERNATIVA va avea o reprezentare semnificativă în principalele comisii ale Parlamentului Republicii Moldova. Deputata Olga Ursu a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe, una dintre cele mai importante structuri parlamentare. Totodată, Liliana Iaconi va conduce Comisia administrație publică și dezvoltare regională, preluând o responsabilitate esențială pentru gestionarea politicilor
16:00
Ivanov: „Fără capital intern și investiții reale, banii europeni nu vor avea efect” # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a declarat că actuala guvernare trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției, care nu critică de dragul opoziției, ci pentru a semnala greșelile. „Noi vrem binele țării, pentru că trăim în Republica Moldova", a subliniat parlamentarul. Ivanov a criticat lipsa investițiilor reale în ecolonomie, menționând că autoritățile
15:40
Cum explică Serviciul Vamal al Republicii Moldova cozile de camioane de la PTF Leușeni – o defecţiune tehnică # Subiectul Zilei
La punctul de trecere a frontierei PTF Leușeni, s‑au format cozi semnificative de camioane, motiv pentru care conducerea Serviciului Vamal a explicat într‑o conferinţă de presă că întârzierea s‑a datorat unei defecţiuni tehnice a sistemului informaţional. Potrivit declarației, serverele şi aplicațiile interne care permit verificarea automată și fluidizarea fluxului trebuiau să proceseze datele şoferilor şi ale vehiculelor,
15:40
Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! # Subiectul Zilei
Așa cum a anunțat anterior Renato Usatîi, fracțiunii Partidului Nostru în Parlamentul Republicii Moldova i-a revenit președinția Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, pe care o va conduce Serghei Ivanov, fermier cu experiență și autoritate în domeniul profesional. Preșefintele fracțiunii, Renato Usatîi a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru securitate
14:40
Noi detalii despre accidentul de la Regia Transport Electric Chișinău: angajat de 31 de ani și‑a pierdut viața la locul de muncă # Subiectul Zilei
Un grav accident de muncă s‑a produs pe 28 octombrie, în jurul orei 14:40, pe teritoriul atelierului de reparații al Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC), situat pe strada Mitropolit Dosoftei, în urma căruia un angajat în vârstă de 31 de ani și‑a pierdut viața. Poliția a fost alertată prin Serviciul 112 și, la sosire, echipajele medicale au
14:40
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, un omagiu adus marilor artiști ai neamului # Subiectul Zilei
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici" și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care a fost realizată. Centrul se află pe strada Alexei Mateevici nr. 77 și este amplasat chiar în Scuarul care poartă numele artiștilor. Este un proiect frumos, pe care Primăria Chișinău l-a realizat în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, împreună
14:30
Directorul liceului „Liceul Teoretic Gheorghe Asachi reținut — reacția instituției # Subiectul Zilei
Directorul liceului „Liceul Teoretic Gheorghe Asachi" din Chişinău a fost reţinut de autorităţi într-o investigaţie penală. În urma evenimentului, conducerea instituţiei a emis un comunicat oficial în care solicită respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi subliniază că activitatea şcolii continuă în regim normal. Instituţia precizează că sălile de clasă, procesul didactic şi serviciile pentru elevi nu
14:00
Un agent economic a fost depistat vânzând pește aparținând unei specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, fapt considerat contravenție gravă conform legislației privind protecția mediului. Verificările au fost efectuate de inspectorii de mediu și autoritățile sanitare, care au identificat exemplare de pește rar la comercializare într-una din piețele municipale. Ca urmare, marfa a
13:40
Renato Usatîi o propune pe Elena Grițco în prezidiul Parlamentului: doar 23 de voturi în favoare # Subiectul Zilei
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă trei vicepreședinți în Legislativ și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespeaker. „Pentru a le oferi cetățenilor posibilitatea de a vedea un alt
13:00
Chișinăul îi omagiază pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Muzica lor trăiește în sufletele noastre # Subiectul Zilei
Astăzi, Chișinăul îi comemorează pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Cei doi artiști continuă să trăiască în inimile oamenilor prin operele lor, care au marcat profund cultura și identitatea națională. Tradițional, familia artiștilor, împreună cu admiratorii operei lor, a depus flori la monumentul „Ion și Doina
12:30
Trei persoane reținute în dosarul exploziei din Rahova; procurorii vor cere arestul # Subiectul Zilei
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din dosarul penal deschis după explozia produsă într‑un bloc din cartierul Rahova, Sectorul 5, București, care s‑a soldat cu trei decese și numeroși răniți. Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, vizează infracțiunea de distrugere din culpă cu consecințe dezastruoase. Sursele anchetei spun
12:30
Modernizare completă la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”: laboratoare și secții renovate # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău continuă investițiile în infrastructura medicală a municipiului. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi", Maternitatea nr. 1, se desfășoară lucrări importante de reabilitare, vizând creșterea calității serviciilor oferite pacienților. Laboratorul clinico-biochimic este supus unui proces amplu de renovare, care include refacerea pereților, ușilor și geamurilor, precum și modernizarea sistemelor de ventilare și antiincendiu. Termenul
11:30
Lucrări de demolare la hotelul Dacia: autorităţile lansează investigații după încălcări semnalate # Subiectul Zilei
Conform reprezentanţilor Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), care s‑au autosesizat în urma unor sesizări, verificările includ modul de evacuare al molozului, instalarea infrastructurii temporare de siguranţă şi validitatea autorizaţiei de demolare. Vor fi verificate şi documentaţia de execuţie şi dacă firmele implicate respectă cerinţele legale. „Vom examina circumstanţele luate în considerare, iar în funcţie
10:30
Un bărbat din municipiul Orhei a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendare, după ce a sustras vehiculul aparţinând primăriei locale şi a provocat un accident pe drumul spre casă. Azionat fiind în funcţia de paznic la Serviciul de supraveghere şi îngrijire a animalelor fără stăpân, inculpatul a folosit cheile rămase în contactul
10:30
Un bărbat a fost condamnat la o pedeapsă cu ani grei de închisoare după ce și-a ucis unchiul într-o altercație violentă. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite, când între cei doi s-a iscat un conflict spontan, urmat de agresiuni fizice grave. Victima a decedat la scurt timp din cauza leziunilor primite. Instanța a considerat fapta
Ieri
09:10
Pene masive de curent în Ucraina după un nou atac cu rachete și drone lansat de Rusia # Subiectul Zilei
Un nou atac de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei a provocat pene masive de curent în mai multe regiuni ale țării. În timpul nopții, forțele ruse au lansat un val combinat de rachete și drone asupra infrastructurii energetice, vizând centrale termice, substații și linii de înaltă tensiune. Ca urmare, operatorii de energie au fost
29 octombrie 2025
18:00
Wizz Air lansează 10.000 de abonamente „All You Can Fly” disponibile în 34 de țări # Subiectul Zilei
WIZZ AIR A ANUNȚAT CEL MAI BUN SEZON DE VARĂ DIN ISTORIA COMPANIEI ȘI A PREZENTAT PROGRESELE REALIZATE ÎN CADRUL PLANULUI DE TRANSFORMARE „CUSTOMER FIRST COMPASS", ÎN VALOARE DE 14 MILIARDE DE EURO Chișinău, 29 octombrie 2025 – Wizz Air a prezentat progresele înregistrate în primele șase luni de implementare a planului de transformare „Customer First
17:50
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite. Agricultura are nevoie de dezvoltare, nu de grabă!" Deputatul Partidului Nostru, fermierul Serghei Ivanov, a declarat că formațiunea solicită amânarea învestirii noului Guvern, pentru a oferi timp suplimentar consultărilor cu mediul de afaceri
17:50
Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație lansează inițiative comune de dezvoltare comunitară # Subiectul Zilei
Astăzi, Primăria Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) au semnat un Memorandum de Înțelegere, stabilind cadrul de cooperare în domeniul guvernanței migrației, integrării sociale și dezvoltării comunitare. Prin acest parteneriat, municipalitatea își propune să promoveze politici locale eficiente și incluzive, să sprijine integrarea străinilor, implicarea diasporei și protecția persoanelor vulnerabile. Primarul Chișinău a mulțumit Șefei Misiunii OIM, Ester Ruiz
17:10
Votul de încredere pentru Guvernul Munteanu ar putea fi amânat la propunerea Partidului Nostru # Subiectul Zilei
Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru din fracțiuni parlamentare și partide extraparlamentare pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru" a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide extraparlamentare, cu participarea experților pe domenii, pentru a elabora un
16:40
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru", Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", a criticat lipsa de transparență în prezentarea echipei guvernamentale propuse de Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier. El a cerut publicarea CV-urilor candidaților propuși la funcțiile de membri ai cabinetului
16:00
Complicele din cazul asasinatului de la Râșcani urmează să fie extrădat în Moldova # Subiectul Zilei
Unul dintre suspecții implicați în asasinatul din sectorul Râșcani al Capitalei va fi extrădat în Republica Moldova pentru a răspunde în fața justiției. Cazul se referă la crima comisă pe 10 iulie 2024, într‑o terasă din Chișinău, unde un cetățean turc a fost împușcat mortal. Ancheta a scos la iveală implicarea mai multor persoane, printre care
15:20
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat o creștere a infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave în anul recent încheiat, însă au subliniat că situația nu atinge nivelul de „criză" și este gestionabilă. Conform datelor prezentate, între 18 % și 21 % din totalul infracțiunilor înregistrate îndeplinesc criteriul „grave" sau mai mult, iar
14:00
Blocul ALTERNATIVA transmite recomandări pentru programul de guvernare al lui Munteanu # Subiectul Zilei

14:00
Moldoveni implicați în mercenariat în Ucraina și alte state — rețineri în creștere # Subiectul Zilei
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat o creștere a cazurilor în care cetățeni ai țării sunt implicați în activități de mercenariat în teatre de operațiuni militare din Ucraina și alte state. Potrivit informațiilor obținute, au fost identificați sau reținuți mai mulți bărbați moldoveni pentru participare în conflictul din estul Ucrainei, în special în regiunea Donețk, […] Articolul Moldoveni implicați în mercenariat în Ucraina și alte state — rețineri în creștere apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Un fost angajat al Poliției din Chișinău a fost condamnat și trimis după gratii pentru fapte de corupție. În urma anchetei, s-a stabilit că acesta a pretins și primit sume de bani pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu în mod ilegal. Instanţa de judecată a dispus pedeapsa cu închisoarea şi alte sancţiuni complementare, precum amendă […] Articolul Condamnare pentru corupție: Ofițer de poliție din capitală încarcerat apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Autoritățile au demarat opt percheziții în București și în alte județe — Ilfov, Prahova și Teleorman — în cadrul anchetei privind explozia din cartierul Rahova, care a provocat trei decese și numeroase răniri. Activitățile se desfășoară la sediile unor firme implicate în verificarea și întreținerea rețelei de gaze și la domiciliile unor persoane fizice.După percheziții, […] Articolul Percheziții după explozia din Rahova: șase persoane vor fi audiate apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Patru vehicule ucrainene se regăsesc la AIC din cauza restanțelor de sute de mii de lei # Subiectul Zilei
Patru automobile înregistrate pe cetăţeni ucraineni au fost identificate la domeniul Agenţiei „Infrastructură și Transport” (AIC) datorită obligaţiilor neachitate începând de la 400 000 de lei pentru fiecare. Vehiculele au fost imobilizate în urma verificărilor financiare, în care s-au constatat restanţe semnificative faţă de autorităţile fiscale-vămale. În urma procesului de parcare la AIC, proprietarii celor […] Articolul Patru vehicule ucrainene se regăsesc la AIC din cauza restanțelor de sute de mii de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Fugar din dosarul Colectiv: Ofițer ISU condamnat se află în Moldova, extrădarea amânată # Subiectul Zilei
La zece ani după incendiul tragic de la Clubul Colectiv din București, un fost ofițer al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a fugit în Republica Moldova, evitând până în prezent executarea pedepsei. Femeia, condamnată definitiv de instanțele din România, a solicitat ca autorităţile moldovene să tresfere hotărârea în aplicare, însă procedurile de recunoaştere și extrădare […] Articolul Fugar din dosarul Colectiv: Ofițer ISU condamnat se află în Moldova, extrădarea amânată apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Începând de astăzi, conducătorii auto din Republica Moldova își pot verifica online abaterile rutiere înregistrate de sistemele video de monitorizare rutieră, accesând secțiunea „Contravenții” din platforma digitală MCabinet. Rapoartele includ detalii precum data și locul comiterii încălcării, vehiculul implicat și o fotografie ilustrativă a faptei. Accesul se realizează prin autentificarea în cabinetul personal virtual cu […] Articolul Șoferii pot verifica online abaterile rutiere prin platforma MCabinet apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Compania OpenAI a declarat recent că platforma ChatGPT înregistrează, săptămânal, peste un milion de utilizatori care manifestă în conversaţii cu chatbot-ul semne clare de planificare sau intenţie suicidară. În acelaşi context, aproximativ 0,07% dintre utilizatori (~560.000 pe săptămână) arată semnale de psihoză sau manie. OpenAI a explicat că aceste cifre sunt estimative şi că identificarea automată a acestor […] Articolul OpenAI: peste 1 milion de conversaţii cu ChatGPT implică intenţie de suicid apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
În centrul Vietnamului, ploile torențiale au provocat inundații severe, determinând evacuarea a aproximativ 40.000 de turiști din orașele istorice Hoi An și Hue. Râurile locale au ieșit din matcă, inundând străzile și afectând transportul, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a asigura siguranța oamenilor. Turiștii au fost transportați în zone mai înalte și în siguranță, […] Articolul Inundații masive în Vietnam: 40.000 de turiști evacuați din zonele istorice apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Un angajat al Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC) a decedat în urma unui accident de muncă produs astăzi pe 28 octombrie 2025, în sectorul Botanica al capitalei. Instituția a confirmat incidentul și a precizat că se află în colaborare cu autoritățile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. RTEC a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate […] Articolul Tragedie la RTEC Chișinău: Un angajat a decedat la locul de muncă apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Bălți: majoritatea gunoiului evacuat provine din gospodării – autoritățile trag un semnal de alarmă # Subiectul Zilei
În municipiul Bălți, circa 80% din deșeurile ridicate de pe platformele de colectare sunt de tip menajer, adică provind din gospodării și containere de uz casnic. Situația indică o presiune majoră asupra sistemului de salubrizare și evidențiază necesitatea intervențiilor suplimentare în gestionarea deșeurilor. Conform autorităților locale, deși platformele sunt destinate în principal gunoiului casnic, în […] Articolul Bălți: majoritatea gunoiului evacuat provine din gospodării – autoritățile trag un semnal de alarmă apare prima dată în Subiectul Zilei.
28 octombrie 2025
18:30
În Republica Moldova, anual, peste 12.000 de persoane suferă un accident vascular cerebral (AVC), iar mortalitatea este de trei până la patru ori mai mare decât în țările Uniunii Europene. Aceasta plasează țara noastră printre primele zece locuri la nivel mondial în ceea ce privește incidența AVC. Aproximativ 35% dintre cei afectați decedează în perioada […] Articolul AVC-ul, o amenințare majoră în Moldova: mortalitate și dizabilitate ridicate apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Funcționarii postului vamal Leușeni au descoperit mai multe mărfuri nedeclarate în cadrul unor controale de rutină la trecerea frontierei. Bunurile au fost ascunse în compartimente special amenajate ale autoturismelor conduse de cetățeni moldoveni care se întorceau din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, vameșii au depistat produse textile, articole de uz casnic, piese auto și accesorii […] Articolul Mărfuri tăinuite depistate la vamă: controale amplificate la postul Leușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova a declarat că va coopera pe deplin cu anchetatorii în urma perchezițiilor efectuate recent în Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunile au fost coordonate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, polițiștii din BPDS „Fulger”, procurorii PCCOCS și angajații Fiscului. În cadrul perchezițiilor, au […] Articolul Fiscul promite cooperare totală cu anchetatorii după perchezițiile de astăzi apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Domiciliile fictive lasă moldovenii fără buletine românești: măsuri aplicate de Poliția de Frontieră # Subiectul Zilei
Sute de moldoveni cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas fără buletine românești după ce documentele lor au fost oprite la vamă. În cazul a 870 de cetățeni, actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră, principalul motiv fiind domiciliul fictiv declarat în România. Verificările efectuate au constatat că unii dintre aceștia nu locuiau […] Articolul Domiciliile fictive lasă moldovenii fără buletine românești: măsuri aplicate de Poliția de Frontieră apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Discipolii Școlii Sportive municipale nr. 12, au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de fotbal-tenis, desfășurat în perioada 22–27 octombrie 2025, în orașul Algyo, Ungaria. Sportivii noștri au urcat de zece ori pe podium, obținând 10 medalii: 1 medalie de argint și 2 de bronz – la categoria seniori masculin, 2 medalii de bronz – […] Articolul Zece medalii pentru sportivii din capitală în Ungaria apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Un adolescent de 16 ani a decedat în urma unui incident tragic petrecut într-o sală de forță din sectorul Botanica al Chișinăului. Potrivit informațiilor disponibile, tânărul se afla la antrenament în jurul orei 20:12, când a început să se simtă rău și s-a prăbușit la podea. Personalul sălii a solicitat imediat intervenția unui echipaj medical, […] Articolul Incident fatal într-o sală de forță din sectorul Botanica al capitalei apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Un incident grav a avut loc ieri, 27 octombrie 2025, în sectorul Buiucani al capitalei, când un bărbat în vârstă de 48 de ani, angajat al Penitenciarului Nr. 15 Cricova, aflat în stare de ebrietate, a tras mai multe focuri de armă din apartamentul său situat la etajul 5 al unui bloc de locuințe de […] Articolul Incident armat în sectorul Buiucani: Un bărbat beat a tras din propria locuință apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 36 de ani, a fost depistată la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, România, în timp ce încerca să părăsească țara prezentând un permis de ședere falsificat, aparent emis de autoritățile lituaniene. La controlul de frontieră, documentul a ridicat suspiciuni, iar verificările suplimentare au confirmat că acesta […] Articolul Femeie din Moldova prinsă la Albița cu document falsificat: cercetări în curs apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Badantă moldoveancă din Italia condamnată pentru falsificarea testamentului unui bătrân italian # Subiectul Zilei
O moldoveancă în vârstă de 43 de ani, care lucra ca badantă în Italia, a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru falsificarea testamentului unui bătrân italian. Femeia a modificat documentul pentru a-și însuși întreaga avere a pensionarului, estimată la aproximativ 200.000 de euro. Incidentul a fost descoperit după ce familia bătrânului […] Articolul Badantă moldoveancă din Italia condamnată pentru falsificarea testamentului unui bătrân italian apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu # Subiectul Zilei
Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, va prelua funcția de secretar general al Cancelariei de Stat în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În locul său, Natalia Plugaru, expertă în politici sociale, este propusă pentru conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat, va deveni ministru […] Articolul Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), lansează un program dedicat tinerilor și migranților care doresc să transforme ideile în afaceri reale. Programul oferă finanțare de până la 250.000 lei pentru lansarea propriei afaceri și sprijin complet pe parcursul dezvoltării proiectului. Participanții vor beneficia de instruire, consultanță și mentorat oferite de experții CMDA, […] Articolul Finanțare și mentorat pentru antreprenorii debutanți din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Un bărbat în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 16 al unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei. Cadavrul a fost descoperit de trecători, iar poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei și motivele care l-au determinat pe bărbat să recurgă la acest […] Articolul Tragedie în sectorul Buiucani: bărbat cade de la etajul 16 al unui bloc apare prima dată în Subiectul Zilei.
