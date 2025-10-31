Noul BYD Sealion 06 atinge un record impresionant: 100.000 de unități produse în doar 100 de zile

20:10

Această mică istorie ciudată, dar și amuzantă, a fost relatată chiar de Poliția Republicii Moldova pe paginile sale de socializare! Un tânăr care nu s-a realizat ca polițist a devenit TikToker care încalcă intenționat RCR. Însă oare nu s-a gândit că și oamenii legii pot sta pe TikTok sau ajunge să vadă imagini de acolo?