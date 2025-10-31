Baftă guvernului Munteanu și să ne duceți acolo unde ne-ați promis!

08:20

Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 29 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu patru bani și va avea valoarea de 16 lei și 99 de bani. Leul românesc va fi […] Post-ul Curs valutar, 29 octombrie 2025: moneda unică europeană este mai ieftină cu un ban, iar dolarul s-a ieftinit cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.