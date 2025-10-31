Doliu la USM: Asistentul universitar, Vasile Gojan, a decedat

12:30

Un bărbat în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 16 al unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei. Cadavrul a fost descoperit de trecători, iar poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei și motivele care l-au determinat pe bărbat să recurgă la acest […] Articolul Tragedie în sectorul Buiucani: bărbat cade de la etajul 16 al unui bloc apare prima dată în Subiectul Zilei.