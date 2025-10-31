Euro se ieftinește, iar dolarul se scumpește la final de lună

19:55

Europa trebuie să crească - extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Prin integrarea democrațiilor aflate în prima linie, Europa va deveni mai mare, mai puternică și mai rezilientă, capabilă să-și apere democrațiile, cetățenii și modul de viață. Declarațiile au fost făcute de șefa statului, Maia Sandu, care a susținut un discurs la Forumul Păcii de la Paris, informează MOLDPRES.