Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere azi deputaților votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa sa

Acum 337 de ani, în 29 octombrie 1688, pe tronul Țării Românești, la vârsta de 34 de ani, urca Constantin Brâncoveanu, un protector al artelor și culturii și unul dintre cei mai înstăriți și iscusiți voievozi ai Valahiei. A acces la tron după moartea lui Șerban Cantacuzino, având una din cele mai lungi domnii din […]