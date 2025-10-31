Tranzacție de lux pentru vocea Kremlinului: Maria Zaharova a primit „cadou” un apartament de peste 1 milion de dolari în Moscova

13:40

Deputatul PAS și dirijorul Orchestrei Naționale „Lăutarii", Nicolae Botgros, a declarat că nu îl cunoaște pe Cristian Jardan, propus pentru funcția de ministru al Culturii în noul Guvern. „Trebuie să vă spun că nu îl cunosc pe domnul Jardan, nu l-am văzut și nu îl știu. Poate dumnealui mă cunoaște pe mine, dar eu trebuie […]