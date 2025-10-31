Alexandru Munteanu va cere, vineri, votul de încredere din partea Parlamentului pentru noul Guvern
Radio Moldova, 31 octombrie 2025 07:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere vineri, 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului. Ședința este programată pentru ora 10:00. Munteanu urmează să prezinte programului de activitate a noului Guvern și garnitura de miniștri.
• • •
O întreagă dezbatere s-a stârnit săptămâna aceasta, după ce Statele Unite au informat România și aliații săi că vor retrage o parte din trupele desfășurate pe frontul de est al Europei. Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat imediat asigurări că „nu vorbim despre o retragere a forțelor americane, ci despre încetarea rotației unei brigăzi care avea elemente în mai multe țări NATO, inclusiv în Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria”.
Apicultor, despre beneficiile mierii de fenicul: „Foarte bună pentru sănătatea omului” # Radio Moldova
Mierea de fenicul are aromă delicată și proprietăți nutritive importante. Această miere rară conține numeroase vitamine și minerale care susțin sistemul imunitar și reduc inflamațiile. De asemenea, are efect calmant asupra sistemului nervos și ajută la reducerea stresului și oboselii. Invitat la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, Constantin Cojocaru, apicultor cu peste 35 de ani de experiență, a explicat care sunt particularitățile procesului de recoltare a acestui timp de miere.
Pentru a doua oară în această săptămână, Forțele Aeriene ale Poloniei au interceptat un avion de recunoaștere Il-20 al Federației Ruse, aflat în apropierea spațiului aerian polonez deasupra Mării Baltice. Incidentul a avut loc joi dimineață, înainte de ora 9:00, potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate de la Varșovia.
Doina Gherman: Parlamentul trebuie să recupereze restanțele legislative și să accelereze implementarea obiectivelor europene # Radio Moldova
Parlamentul R. Moldova urma să voteze, în anul 2025, conform sarcinilor fixate de Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 236 de proiecte de legi. Totuși, legislatura trecută a reușit aprobarea a doar 144. Doina Gherman, vicepreședinta noului Parlament, constituit săptămâna trecută, a declarat la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1 că restanța de 92 de proiecte de legi trebuie recuperată în următoarele trei luni.
Lukoil își vinde activele internaționale, acceptă oferta unei companii cu sediul în Elveția # Radio Moldova
Lukoil își vinde activele internaționale și acceptă oferta unei companii cu sediul în Elveția, înregistrată în Cipru și fondată de oligarhul rus prieten cu Vladimir Putin - Ghenadi Timcenco. Sancțiunile americane generează probleme de logistică pentru corporația rusă care operează pe ambele maluri de Prut.
Centrul de cultură și arte „Doina și Ion Aldea-Teodorovici”, deschis la Chișinău: „Cântecul lor va perpetua” # Radio Moldova
La 33 de ani de la trecerea în eternitate a marilor artiști Doina și Ion Aldea-Teodorovici, memoria lor rămâne vie, iar melodiile care au marcat generații întregi continuă să vibreze în inimile oamenilor. Cu acest prilej, la monumentul cântăreților Renașterii Naționale, amplasat la intrarea în Parcul Valea Morilor, a avut loc un spectacol muzical-literar dedicat creației și moștenirii spirituale lăsate de cei doi artiști. Tot astăzi, și-a deschis pentru prima dată ușile Centrul de Cultură și Artă care le poartă numele și care va păstra moștenirea artistică a renumitului cuplu.
O nouă ședință de judecată privind limitarea activității Partidului „Moldova Mare” va avea loc pe 13 noiembrie # Radio Moldova
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului „Moldova Mare” a fost întreruptă și va continua pe 13 noiembrie. Magistrații au solicitat Curții Supreme de Justiție un aviz consultativ dacă, pe acest caz, poate fi sesizată Curtea Europeană a Drepturilor Omului, așa cum a solicitat anterior avocatul formațiunii. Încheierea nu se supune unei căi de atac și nu afectează procesul de examinare, așa că la ședința viitoare vor continua audierile participanților la proces.
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor SUA împotriva Lukoil și Rosneft # Radio Moldova
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii (SUA) împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, astfel încât să poată continua să importe petrol și gaz natural din Rusia, subiect ce va fi abordat de premierul ungar Viktor Orban la întâlnirea pe care o va avea cu președintele american Donald Trump pe 7 noiembrie la Casa Albă, a declarat șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, potrivit agenției EFE, citată de Agerpres.
Zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv. Marș de comemorare la București, oamenii încă cer dreptate # Radio Moldova
Mai multe organizații civice desfășoară joi, un marș la București, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate și reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, scrie presa română.
Când incendiile scapă de sub control, pompierii pornesc pe șine. Trenurile speciale, încărcate cu zeci de tone de apă, ajung în cel mai greu accesibile zone. Capacitatea trenului de pompieri din Chișinău este de 120 de tone de apă, echivalentul a 30 de autospeciale. Viteza de deplasare poate ajunge până la 80 de kilometri pe oră.
Cinci persoane care ar fi participat la spargerea spectaculoasă de la muzeul Louvre au fost arestate la Paris. Bijuteriile furate, în valoare de 88 de milioane de euro, încă nu au fost găsite, dar procurorii rămân optimiști. Anchetatorii lucrează sub presiunea opiniei publice, mulți francezi consideră că jaful a fost o rușine națională.
Dublă aniversare la Casa Radio: Radio Moldova Muzical - 17 ani de la lansare, iar Radio Moldova Tineret - 13 # Radio Moldova
Sărbătoare la Casa Radio! Două dintre canalele importante ale postului public Radio Moldova – Radio Moldova Muzical și Radio Moldova Tineret – marchează, pe 30 octombrie, 17 și, respectiv, 13 ani de la lansare.
Strugurii „Moldova” recoltați de familia Bezer din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, au ajuns până în Mongolia, unde au fost apreciați pentru calitate și gust. Lilia Bezer susține că a reușit performanța prin muncă asiduă și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare ai R. Moldova. Antreprenoarea crede că fermierii moldoveni trebuie să se concentreze pe menținerea pieței de export - ușor de cucerit, dar greu de menținut.
Clubul CFR Cluj a oficializat numirea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor principal. În luna iulie, Pancu s-a despărțit de echipa națională de tineret "sub 21 de ani" a României, cu care a participat la Campionatul European din vara acestui an. Fostul internațional va conduce primul antrenament după meciul CFR-ului de sâmbătă, programat în deplasare cu Dinamo București.
Intoxicațiile cu medicamente, principala cauză a otrăvirilor chimice în Republica Moldova # Radio Moldova
Medicamentele expirate, precum și cele care își schimbă culoarea sau consistența din cauza păstrării neconforme pot fi extrem de periculoase pentru sănătate atunci când sunt administrate. Intoxicațiile provocate de medicamente continuă să fie principala cauză a intoxicațiilor cu substanțe chimice în Republica Moldova, a atenționat Liudmila Scutaru, șefa secției Farmacovigilență a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în cadrul emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
„Suntem mândri!”: Trei studenți din R. Moldova vor primi burse de la Familia Regală a României # Radio Moldova
Familia Regală a României a conferit distincții regale mai multor persoane și instituții din România și din Republica Moldova. Totodată, trei studenți din Republica Moldova vor primi burse de excelență din partea Familiei Regale a României.
„Discuții reale, nu mimate” – fracțiunea PAS cere consultări pentru bugetul Chișinăului. Primăria: Proiectul a fost propus de opt ori în CMC # Radio Moldova
Lipsa unui buget aprobat continuă să fie motiv de replici tăioase la Chișinău. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a acuzat repetat executivul că administrează orașul prin „alocări provizorii, netransparente și fără control” și a cerut lansarea unor consultări publice cu participare largă. De cealaltă parte, Primăria amintește că proiectul de buget a fost propus de opt ori consilierilor, dar de fiecare dată a fost exclus de pe ordinea de zi.
Nicolae Panfil: „Parlamentul trebuie să devină un spațiu al dialogului real și al transpareței” # Radio Moldova
Democrația parlamentară nu se reduce la majorități și opoziții, ci se construiește prin dialog real, respectarea procedurilor și asumarea colectivă a responsabilităților, afirmă directorul de programe al Asociației Promo-LEX, Nicolae Panfil. Într-un interviu oferit postului Moldova 1, Panfil a atras atenția că există restanțe la capitolele „transparență decizională și comunicare publică”.
Replici tăioase în Parlament la împărțirea comisiilor. Plîngău către Usatîi: „Tot internetul bântuie cu fotografii la peretele unui comisariat” # Radio Moldova
A fost vizat în mai multe dosare, a fost fotografiat „la perete” într-un inspectorat de poliție, a fost acuzat de legături cu lumea interlopă, dar a ajuns la conducerea Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Este vorba despre liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, care a fost desemnat, pe 30 octombrie, în funcția de vicepreședinte al acestei comisii parlamentare. Numirea a stârnit nemulțumiri în plenul Parlamentului, iar Usatîi s-a apărat, spunând că „toate cele 30 dosare” ar fi fost „fabricate”.
Escrocherii bancare de peste două milioane de lei: o tânără din Ucraina, reținută la Chișinău # Radio Moldova
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de oamenii legii, fiind bănuită că făcea parte dintr-un grup criminal specializat în escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul cauzat victimelor depășește două milioane de lei.
Notificare falsă, transmisă de un operator de poștă electronică din Rusia: SFS atenționează contribuabilii să fie precauți # Radio Moldova
Mai mulți contribuabili au primit așa-zise notificări privind obligația de achitare a impozitului pe venit, transmise prin intermediul unui operator de poștă electronică din Federația Rusă. Mesajul este atribuit Serviciului Fiscal de Stat, pretinzând că este semnat de directoarea Olga Golban. Instituția atenționează că este un fals și îndeamnă contribuabilii să nu acceseze astfel de mesaje.
UTIL | Cum putem recunoaște gripa și de ce este important să ne adresăm la medic imediat după primele simptome # Radio Moldova
O infecție respiratorie caracteristică sezonului rece este gripa. Aceasta este contagioasă și poate evolua diferit - de la simptome ușoare până la o agravare fulminantă. Specialiștii atenționează pacienții să se adreseze la medicul de familie imediat ce apar primele simptome ale bolii. În paralel, jumătate din dozele de vaccin antigripal distribuite în teritoriu au fost administrate grupurilor vulnerabile.
Final de drum pentru FC Liverpool în Cupa Ligii Angliei. „Cormoranii” au fost eliminați în optimile de finală. Discipolii lui Arne Slot, tehnician care a folosit o echipă experimentală, au fost învinși cu 0:3 pe teren propriu de Crystal Palace. La scorul de 0:0, FC Liverpool a avut câteva situații de a marca prin Rio Ngumoha și italianul Federico Chiesa, dar până la pauză aveau să înscrie londonezii.
Încasări mai mari din impozitul pe venit, în 2025: Fiscul a efectuat aproape șase mii de controale la agenții economici # Radio Moldova
Statul a încasat, în primele nouă luni ale anului curent, impozite din salarii în valoare de 34.8 miliarde de lei, cu aproape 13% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) susține că această creștere se datorează controalelor efectuate la mai mulți agenți economici. În consecință, au fost declarați suplimentar 1.2 miliarde de lei, în creștere cu 43.27% în comparație cu 2024.
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Parlamentului: 15 membri ai Biroului permanent și 12 comisii # Radio Moldova
Parlamentul ales pe 28 septembrie curent va avea aceeași conducere ca Legislativul precedent. Astfel, după liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales, săptămâna trecută, în funcția de președinte al Parlamentului, astăzi au fost reconfirmați în fotoliile de vicespicheri Doina Gherman de la PAS și socialistul Vlad Batrîncea. De asemenea, Parlamentul a desemnat, pe 30 octombrie, cei 15 membri ai Biroului Permanent și a constituit comisiile permanente. În comparație cu legislatura precedentă, noul Parlament are cu o comisie mai mult - cea pentru integrare europeană, condusă de deputatul Marcel Spatari.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că războiul ar fi „în genele” rușilor. Afirmația a fost făcută în timpul unei vizite la spitalul militar „Mandrîk”, unde liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu participanți la invazia din Ucraina, scrie publicația The Moscow Times.
Ambasadorul R. Moldova la Londra: Moldovenii din Regatul Unit beneficiază de sprijin prin parteneriatul strategic bilateral # Radio Moldova
Comunitatea moldovenilor din Regatul Unit numără circa 100.000 de persoane, fiind activă și implicată atât în viața Moldovei, cât și în societatea britanică. Aceasta beneficiază de sprijin prin acorduri bilaterale și proiecte desfășurate în cadrul parteneriatului strategic construit între cele două țări, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la Londra, Ruslan Bolbocean, într-un interviu pentru Radio Moldova.
Italia sprijină integrarea europeană a R. Moldova: proiect de patru milioane de euro pentru alinierea la acquis-ul european în domeniul agriculturii # Radio Moldova
Republica Moldova beneficiază de sprijinul Italiei în procesul de aliniere la acquis-ul european în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Printr-un proiect finanțat cu patru milioane de euro, autoritățile naționale vor fi susținute în modernizarea sectorului agricol, prin consolidarea capacităților instituționale și promovarea agriculturii durabile.
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat joi guvernul ungar, transmit EFE și Reuters.
Internazionale Milano a repurtat a șasea victorie în actuala ediție a primei divizii italiene de fotbal. În etapa a 9-a, discipolii românului Cristian Chivu au învins-o cu 3:0 acasă pe FC Fiorentina, după o prestație convingătoare. La câteva zile după decepția trăită la Napoli, 1:3 în fața campioanei en-titre, Interul avea nevoie de victorie pentru a rămâne în clasament aproape de napolitani și de AS Roma, învingătoare în această etapă cu scorul de 2:1 pe teren propriu în fața grupării Parma Calcio.
Iulian Groza: „Sprijinind R. Moldova să-și consolideze instituțiile, Europa își întărește propriul scut democratic” # Radio Moldova
R. Moldova are nevoie de o guvernare responsabilă și credibilă, iar noul Guvern are oportunitatea de a transforma reziliența statului nostru într-un progres concret, asigurând creștere economică și un parcurs stabil spre integrarea europeană. Totodată, viitorul Cabinet de miniștri va trebui să evite oboseala, autosuficiența și diminuarea încrederii publice, susține, într-un editorial, Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).
Dificultățile de vedere și mobilitate – cele mai frecvente probleme raportate la recensământ: populația de la sate este mai afectată # Radio Moldova
Unul din trei moldoveni se confruntă cu probleme de vedere care le îngreunează activitățile zilnice, iar doi din zece spun că au dificultăți atunci când merg pe jos sau urcă scările. Datele provin din Recensământul din 2024, ale cărui rezultate privind limitările în activitățile cotidiene au fost prezentate joi, 30 octombrie, de Biroul Național de Statistică.
Trei persoane au fost reținute după explozia care s-a produs acum două săptămâni într-un bloc de locuințe de la București, provocând moartea a trei dintre locatari și pagube uriașe.
FOTO, AUDIO | Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, reținută pentru corupție: Dan Perciun cere „sancțiuni reale” # Radio Moldova
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 30 octombrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului, precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate, în aceeași cauză.
Farmecul Cupei României: patronul clubului Sănătatea Cluj a jucat în meciul cu CS Universitatea Craiova # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova și-a salvat reputația într-un meci din grupa B a Cupei României la fotbal. Oltenii au fost conduși la pauză de Sănătatea Cluj, echipă din Liga a treia, însă s-au dezlănțuit în repriza secundă în fața „virușilor verzi”. „Juveții” au câștigat cu 4:1, o partidă pe care ardelenii au încheiat-o cu patronu de 61 de ani în teren. Într-o extensie a jocului-somnifer cu Metaloglobus București, craiovenii s-au chinuit teribil în primele 25 de minute ale partidei disputate pe stadionul Ion Oblemenco, cu toate că nume cu greutate n-au lipsit din primul „11”.
Ion și Doina Aldea-Teodorovici, comemorați în Parlament la 33 de ani de la trecerea în eternitate # Radio Moldova
Deputații au păstrat un moment de reculegere în debutul ședinței din 30 octombrie, în semn de omagiu pentru artiștii Ion și Doina Aldea-Teodorovici, comemorați la 33 de ani de la accidentul rutier care le-a curmat viețile. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în plen că, prin creațiile lor, Ion și Doina Aldea-Teodorovici au dăruit o voce speranței și libertății, au inspirat generații întregi și au unit inimile românilor de pretutindeni.
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), rămâne în fracțiunea parlamentară a PAS, cel puțin în primele 100 de zile ale noului Legislativ. El a precizat că urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma juridică a colaborării sale politice după învestirea noului Guvern.
RAPORT | Autoritățile locale din R. Moldova sunt fragmentate, nu dispun de resurse suficiente și de personal calificat, în special în sate # Radio Moldova
Republica Moldova a înregistrat progrese importante în implementarea principiilor Cartei Europene a Autonomiei Locale, însă continuă să se confrunte cu probleme serioase legate de fragmentarea teritorială, autonomia financiară redusă și lipsa de resurse umane calificate la nivel local. Concluziile sunt incluse în noul raport al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, publicat după vizita de monitorizare efectuată la Chișinău, în perioada 4 - 6 martie 2025.
Vitalie Damașcan și Mihail Caimacov se mențin în formă maximă înaintea partidelor cu Italia și Israelul # Radio Moldova
Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan a înscris cel de-al treilea său gol din actualul sezon pentru formația Zrinski Mostar. În șaisprezecimile de finală ale Cupei Bosniei și Herțegovinei, cei supranumiți „nobilii” au învins cu 2:0 în deplasare formația din liga a treia Romanija Pale, iar atacantul de 26 de ani a stabilit scorul final în minutul 56. Damașcan a marcat cu o lovitură de cap în urma unui corner. Grație evoluțiilor bune în tricoul grupării din orașul Mostar, Damașcan a revenit în lotul echipei naționale a Republicii Moldova.
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Parlamentului R. Moldova # Radio Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament, care a început pe 22 octombrie, este continuată joi, 31 octombrie, iar pe ordinea de zi se regăsesc subiecte privind alegerea vicepreședinților Legislativului, stabilirea componenței Biroului permanent și constituirea comisiilor permanente.
Ministerul Apărării neagă afirmațiile privind presupuse survolări neautorizate ale spațiului aerian în nordul țării # Radio Moldova
Sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova pe parcursul nopții trecute, anunță Ministerul Apărării. Precizarea a fost făcută după ce pe unele canale Telegram au apărut informații privind presupuse zboruri neautorizate în nordul țării.
Comisie și declarație pentru „decapturarea statului și depolitizarea instituțiilor” – primele inițiative ale PSRM. Vlad Batrîncea, propus vicepreședinte al Legislativului # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) va propune Parlamentului constituirea unei comisii speciale și adoptarea unei declarații pentru „decapturarea statului și depolitizarea instituțiilor”. Cele două inițiative au fost anunțate la un briefing de presă, înaintea ședinței de joi, 30 octombrie, a Parlamentului.
Încasări mai mari din impozitul pe venit, în 2025: FISC-ul a efectuat aproape șase mii de controale la agenții economici # Radio Moldova
Încasările la bugetul public național din obligații aferente plăților salariale au constituit, în primele nouă luni ale anului curent, 34.8 miliarde de lei, mai mult cu aproape 13% decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) susține că această creștere se datorează controalelor efectuate la mai mulți agenți economici, în rezultatul cărora au fost declarați suplimentar 1.2 miliarde de lei, în creștere cu 43.27% în comparație cu 2024.
Revista presei internaționale // Trump: SUA și China vor coopera pentru o soluție de pace în Ucraina; SUA reiau testele nucleare ca răspuns la cele rusești # Radio Moldova
Presa internațională comentează întâlnirea președinților SUA și Chinei în cadrul summitului Asociației de Cooperare Economică din Asia-Pacific, desfășurat în Coreea de Sud. Evoluția războiului ruso-ucrainean, atacurile hibride ruse împotriva Europei și rezultatele alegerilor parlamentare din Țările de Jos se numără printre alte subiecte abordate de publicațiile străine.
