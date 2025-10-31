Norii domină cerul: Meteorologii anunță vreme fără precipitații în Moldova
UNIMEDIA, 31 octombrie 2025 07:20
În Moldova, vremea de astăzi se va menține în general stabilă, fără schimbări majore sau precipitații semnificative, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
• • •
Acum 5 minute
07:40
Regele Charles i-a retras titlul de prinț fratelui său: Andrew va trebui să părăsescă și reședința de la Windsor # UNIMEDIA
Regele Charles III al Marii Britanii i-a retras titlul princiar fratelui său mai tânăr Andrew și a dispus plecarea lui din castelul Windsor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni de natură sexuală, se arată într-un comunicat al Palatului Buckingham, potrivit hotnews.ro.
Acum 15 minute
07:30
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor: Dezbatere aprinsă online, după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara # UNIMEDIA
Un cutremur puternic a zguduit zilele acestea Turcia, provocând moartea și rănirea mai multor persoane după prăbușirea unor clădiri. Nu este primul astfel de dezastru, iar mulți se întreabă: „De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor?”. Mulți utilizatori dau vina pe corupția din țară, dar și pe reglementările slabe privind construcțiile, scrie presa română.
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Dmitri Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei Gomez: „Tiranul suprem al Rusiei nu se oprește” # UNIMEDIA
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a intrat într-o dispută deschisă cu fostul președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, care amenința cu un război nuclear, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:10
(video) „Mama lor nu a mai apucat să-i vadă”: Doi frați din Dușmani au dispărut pe frontul ucrainean. Ce spun rudele și consătenii despre ei # UNIMEDIA
Doi frați, Ruslan și Serghei Secrieru, din localitatea Dușmani raionul Glodeni, au plecat de ani buni la muncă în Rusia apoi au dispărut fără urmă, după ce ar fi fost forțați să semneze un contract militar și trimiși pe frontul din Ucraina. Potrivit apropiaților, cei doi munceau în orașul Reazan, unde au fost reținuți de poliția rusă în 2024, scrie tvn.md.
21:50
Zeci de camioane cu fructe, blocate zile întregi la frontiera Leuşeni. Slusari: Post-electorala este un fel de „пересменка”? Reacţia Serviciului Vamal # UNIMEDIA
Alexandr Slusari se arată rezolvat după ce mai mulți șoferi de camioane i s-au plâns că sunt nevoiți să stea câte 2 zile în rând la vama Leușeni, pentru a ieși din țară. „Am înțeles că autoritățile abilitate sunt demult la curent cu problema respectivă, însă probabil perioada electorală și post-electorală este considerată la ei ca un fel de пересменка, cănd responsabilitate este una limitată și nimeni nimic nu controlează”, a menționat Alexandr Slusari. La rândul său, responsabilii din cadrul Serviciului Vamal, au declarat că problema a fos cauzată de sistemul utilizat de operatorul economic pentru înregistrarea garanției aferente tranzitului.
21:40
Doliu la USM: Asistentul universitar din cadrul Departamentului de Educație Fizică, Vasile Gojan, a decedat # UNIMEDIA
Asistentul universitar în cadrul Departamentului Educație Fizică al USM, Vasile Gojan, a decedat. Despre aceasta au anunțat colegii acestuia printr-un mesaj de condoleanțe scris pe rețelele de socializare.
21:20
Un colet a explodat la un centru de sortare poștală din Kiev: Cinci angajați au fost răniți # UNIMEDIA
O explozie la un centru de sortare din Kiev a rănit cinci persoane, joi. Poliția din Kiev a declarat că lucrează pentru a stabili circumstanțele deflagrației, care a avut loc în timp ce personalul inspecta un colet, anunță Kyiv Post, citat de digi24.ro.
21:00
Primăria Chișinău informează că, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, va fi suspendat parțial traficul rutier pe șos. Hâncești, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a carosabilului.
20:40
Lukoil acceptă oferta grupului elveţian Gunvor de preluare a activelor sale externe, după sancţiunile impuse de SUA # UNIMEDIA
Compania rusă Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunţat joi că a acceptat oferta grupului elveţian de comerţ cu materii prime Gunvor pentru achiziţionarea activelor sale din afara ţării, după ce Statele Unite au impus sancţiuni împotriva companiei, săptămâna trecută, transmite Reuters,citat de news.ro.
20:20
O femeie de 42 de ani a decedat, după ce a fost lovită de un microbuz în localitatea Sinești din raionul Ungheni. Potrivit informațiilor, tragedia a avut loc pe data de 29 octombrie.
20:00
Peste 300 de costume sport Nike, Armani și Jordan ridicate la Ceadîr-Lunga: Doua magazine luate „la puricat” de vameși # UNIMEDIA
Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal au depistat recent mărfuri comercializate fără acte de proveniență legală. Controalele au vizat două unități comerciale din municipiul Ceadîr-Lunga, unde erau expuse spre vânzare articole vestimentare și încălțăminte.
19:30
Un lot de ouă infectate cu Salmonella, retras din magazine: Cumpărătorii, rugați să nu le consume și să le returneze # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii despre intenția operatorului economic SRL SPERANȚA de retragere de pe piață și rechemare a produsului alimentar ouă de găină pentru consum uman, cauza fiind depistarea prezenței Salmonella în fecalele găinilor ouătoare.
19:10
Autorităţile din Bulgaria au anunțat joi, 30 octombrie, că traficul pe Podul Giurgiu-Ruse va fi închis temporar, în perioada 4–5 noiembrie 2025, pentru executarea unor lucrări de construcţie şi instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, scrie digi24.ro.
18:50
Pește inclus în Cartea Roșie, vândut ilegal de un comerciant în piețele din Moldova: A cauzat un prejudiciu de peste 190.000 de lei # UNIMEDIA
Un agent economic a fost depistat în piețele din Moldova vânzând ilegal specii de pește pe cale de dispariție. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, care a precizat că prejudiciul cauzat este peste 191.000 de lei.
Acum 24 ore
18:30
Bărbatul din Tulcea, care a hărțuit-o pe Andra, i-a trimis mesaje și Simonei Halep: Fanul obsedat a fost internat cu forța la Psihiatrie # UNIMEDIA
În urmă cu câteva luni, Andra și Cătălin Măruță au obținut un ordin de protecție împotriva bărbatului din Tulcea care i-a hărțuit cu mesaje, i-a amenințat cu moartea și chiar a intrat în curtea lor. Ulterior, fanul obsedat, din Tulcea, Marian V., a luat-o în vizor și pe Simona Halep și i-a trimis mesaje de dragoste, scrie viva.ro.
18:10
Congresul Consiliului Europei cere Republicii Moldova să accelereze reformele pentru consolidarea democrației locale # UNIMEDIA
Autoritățile Republicii Moldova sunt chemate să continue și să accelereze implementarea reformelor menite să întărească democrația locală și să aducă administrația mai aproape de cetățeni. Apelul vine din partea Congresului autorităților locale și regionale al Consiliului Europei, care a prezentat astăzi raportul său de monitorizare privind implementarea Cartei europene a autonomiei locale.
18:00
(video) S-a dat ca „angajată a băncii” și a golit de 2 mil. lei conturile moldovenilor: O ucraineancă, reținută în capitală. Mai are nouă dosare # UNIMEDIA
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii sectorului Buiucani din capitală, fiind bănuită de implicare în comiterea mai multor escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste 2 000 000 de lei, anunță oamenii legii.
18:00
(video) Descoperire arheologică rară în Ungaria: Sabia și bijuteriile unui vechi războinic, scoase la lumină după 1.300 de ani # UNIMEDIA
Arheologii din Ungaria au făcut o descoperire spectaculoasă în apropiere de Budapesta: rămășițele unui războinic de elită, împreună cu o sabie rară, bijuterii și alte artefacte vechi de aproximativ 1.300 de ani, scrie adevarul.ro.
17:40
(stop cadru) „Cât de mult veți pleca urechea la inițiativele opoziției?”. Grosu: Vom pleca foarte aplecat # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a fost întrebat cât de mult va lua în considerare inițiativele opoziției în acest mandat. Foarte aplecat”, le-a spus oficialul jurnaliștilor.
17:20
(video) Replici dure în Parlament. Plîngău: Pe el cu 30 de dosare îl faceți șef la securitate? Usatîi: Ai primit o putiovcă gratuită de la un azil de câini. Taci și votează # UNIMEDIA
Ceartă la cuțite între deputații Dinu Plîngău și Renato Usatîi, în ședința de astăzi, pe subiectul repartizării parlamentarilor în comisiile permanente, constituite astăzi. Plîngău s-a arătat indignat de faptul că Usatîi a fost desemnat pentru funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică: „Dvs doriți pe acest om cu 30 de dosare să-l faceți șef la securitate?”. Liderul Partidului Nostru nu a ezitat să vină cu o replică.
17:10
(video) Ședința CSP: Un procuror, eliberat din funcție, alții doi, sancționați disciplinar. Ce sesizări au fost amânate pentru altă dată # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi, 30 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat nouă subiecte.
17:10
Popularitatea lui Emmanuel Macron în Franța atinge un minim istoric și egalează anti-recordul unui alt președinte francez # UNIMEDIA
Popularitatea lui Emmanuel Macron în Franța a scăzut la 11%, cel mai scăzut nivel de la preluarea mandatului. Această cifră egalează astfel anti-recordul lui François Hollande din 2016, scrie digi24.ro.
17:00
Leo Messi s-a săturat de regulile din MLS. Propunere categorică a argentinianului: „Este timpul să o facem” # UNIMEDIA
Superstarul argentinian Lionel Messi are câteva idei pentru dezvoltarea Major League Soccer, Liga nord-americană de fotbal, în care a sosit în 2023, iar recent şi-a prelungit contractul cu echipa sa, Inter Miami, până în 2028, scrie Reuters, citat de digisport.ro.
17:00
(video) MEC va cere retragerea gradelor didactice ale directoarei de la Liceul Asachi, reținută pentru mită. Perciun: „Orice abatere trebuie sancționată cât mai dur” # UNIMEDIA
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării va cere retragerea gradelor didactice și manageriale ale directoarei Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținută astăzi pentru luare de mită. Despre aceasta a declarat ministrul Dan Perciun.
16:40
A vrut să intre în UE cu acte false: O moldoveancă prinsă la Oancea cu un permis belgian fals # UNIMEDIA
O femeie de 43 de ani este cercetată de polițiștii de frontieră români, din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea (ITPF Iași), după ce a prezentat un permis de ședere belgian fals.
16:40
(video) „Le-a propus droguri”: Parinții Andreei Cuciuc, cu noi acuzații către „nepotul unui instrumentist”: A fost otravită. Când am ajuns la local, tatăl lui era deja acolo, ce căuta? # UNIMEDIA
Părinții Andreei Cuciuc insistă pe ideea că fiica lor ar fi fost otrăvită cu droguri și dezvăluie detalii șocante despre modul în care ar fi fost tratată tânăra în ultimele momente ale vieții sale. Mai mult, Igor și Diana Cuciuc dau de înțeles că implicat ar fi „nepotul unui instrumentist din Chișinău”.„Când a fost rugat de iubita lui, Alexandra, prietena fiicei noastre, să-i aducă apă, să-i dea fetei să bea sau măcar s-o stropească pe față, el a refuzat, a aprins o țigară și a zis: Lăsați-o, își va reveni, e în comă alcoolică”, povestește mama Andreei în cadrul unui interviu pentru LIFE MD DOCUMENTARY.
16:30
Anastasia Nichita - secretară la Comisia pentru securitate națională, iar Voronin - la controlul finanțelor publice. Ce funcții le-au revenit lui Dodon, Chicu și Usatîi # UNIMEDIA
Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi numărul comisiilor permanente din Legislativul actual, precum și componența nominală a acestora. Astfel, deputata Anastasia Nichita, aleasă pe lista PAS, va fi secretară la Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, iar deputații din opoziție Igor Dodon și Ion Chicu s-au regăsit în calitate de membri în Comisia pentru politica externă.
16:20
Trump, acuzat de ICAN că escaladează amenințarea nucleară: „Nu aşa se câștigă Premiul Nobel pentru Pace” # UNIMEDIA
Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN) l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că a „escaladat inutil” amenințarea nucleară, după ce acesta a decis reluarea testelor nucleare în SUA, pentru prima dată în ultimele trei decenii, scrie adevărul.ro.
16:10
„Plouă” cu mustrări la CSP: Încă un procuror, sancționat de plen și supus testului integrității. Ce abateri a comis # UNIMEDIA
Încă un procuror a fost sancționat disciplinar de Plenul Consiliului Superior al Procuraturii, la ședința de astăzi, 30 octombrie. Este vorba de Valentin Dumbrava.
16:10
„Câteodată trebuie să-i lași să se lupte”. Trump anunță ce a discutat cu Xi Jinping pe tema războiului din Ucraina # UNIMEDIA
China și SUA colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori, trebuie să-i lași să se lupte”, a declarat președintele Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping în Coreea de Sud, joi, scrie Politico, citat de hotnews.ro.
15:50
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 30 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează nouă subiecte.
15:40
(video) Un procuror, sancționat de CSP, după comiterea mai multor „abaterii disciplinare” la examinarea dosarelor: Va fi supus și Vettingului # UNIMEDIA
Procurorul Ion Gherman fost sancționat disciplinar cu „avertisment” și „mustrare” de către Colegiul de Disciplină și Etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) în ședința de astăzi, 30 octombrie.
15:30
„În scurta lor viață au trăit cu sens, transformând scena în altar al demnității”: Maia Sandu, mesaj la 33 de ani de la moartea artiștilor Doina și Ion Aldea-Teodorovici # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a comemorat astăzi cei 33 de ani de la trecerea în neființă a artiștilor Doina și Ion Aldea-Teodorovici, evocând contribuția lor remarcabilă la cultura și identitatea națională a Republicii Moldova. „În scurta lor viață pământească, au trăit intens, cu sens, cu valoare, transformând scena în altar al demnității”, a scris șefa statului.
15:10
Guvernul Lituaniei a decis prelungirea suspendării traficului rutier prin punctele de trecere a frontierei cu Republica Belarus până la data de 30 noiembrie 2025, invocând motive de securitate națională.
15:00
(stop cadru) Voronin: Tarlev era tractorist, dar a venit în Comisia juridică. Deputatul: Dumnealui nici nu a ajuns, a fost „прицепщик” # UNIMEDIA
Schimb de replici la ședința Parlamentului între fostul șef de stat Vladimir Voronin și liderul Partidului pentru Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev. Totul a pornit după ce liderul comuniștilor și-a amintit de perioada în care lucra împreună cu ex-premierul la colhoz.
14:40
(video) Divergențe pe componența comisiilor din Parlament, între Plângău și Usatîi: - Pe el cu 30 de dosare îl faceți șef la securitate? - Procedați mârșav # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a a continuat astăzi, 30 octombrie, ședința de constituire, inițiată pe 22 octombrie. Deputații au ales vicepreședinții Legislativului, au decis privind componența numerică şi nominală a Biroului permanent și au înființat comisiile permanente.
14:40
Un nou angajament pentru o economie mai verde: GGF și Microinvest semnează un nou acord de 10 milioane EUR pentru susținerea investițiilor verzi # UNIMEDIA
Green for Growth Fund (GGF), fond dedicat promovării eficienței energetice și energiei regenerabile, anunță semnarea unui nou acord de finanțare în monedă națională în valoare de 10 milioane EUR cu Microinvest, liderul pieței de creditare nebancară din Republica Moldova. Colaborarea are drept obiectiv accelerarea investițiilor în soluții eficiente energetic în rândul consumatorilor și întreprinderilor locale, contribuind la reducerea emisiilor de CO₂ și la o dezvoltare economică durabilă.
14:30
(live) Divergențe în Parlament, pe componența comisiilor. Plângău: Usatîi se lăuda că are dosare și noi îl facem șef la securitate? # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a continuă astăzi, 30 octombrie, ședința de constituire, inițiată pe 22 octombrie. Deputații vor alege vicepreședinții Legislativului, vor decide privind componența numerică şi nominală a Biroului permanent și vor înființa comisiile permanente. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
14:30
Două femei, transportate la spital după accidentul produs pe str. Albișoara: Poliția, cu detalii # UNIMEDIA
Două femei au fost transportate la spital după accidentul produs pe strada Albișoara. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii impactului.
14:20
Demi Moore a mărturisit că și-a înșelat primul soț chiar în noaptea dinaintea nunții: „Am plecat pe furiș de la petrecerea burlăcițelor” # UNIMEDIA
Viața lui Demi Moore ar putea fi oricând transformată într-un film de succes, mai ales că are toate ingredientele: faimă, iubire, scandal și reinventare. Până atunci, actrița în vârstă de 62 de ani și-a așternut propria poveste în „Inside Out”, o carte de memorii sinceră și tulburătoare, unde recunoaște că și-a înșelat primul soț chiar înainte de nuntă, scrie protv.ro.
14:20
Dove Cameron și Damiano David s-au logodit. Actrița și solistul de la Maneskin au o de relație de doi ani # UNIMEDIA
Actrița Dove Cameron, în vârstă de 29 de ani, și Damiano David, carismaticul solist al trupei italiene Maneskin, s-au logodit după doi ani de relație, potrivit publicației TMZ. Ce cei doi au fost fotografiați în Sydney, Australia, unde Dove purta un inel impresionant cu diamant pe degetul inelar, scrie profm.ro.
14:10
(video) „Am aflat din presă”. Corneliu Botgros, despre decizia tatălui său de a se implica în politică: Am crezut că e un fake news # UNIMEDIA
Corneliu Botgros a comentat pentru prima dată decizia tatălui său, maestrul Nicolae Botgros, de a intra în politică. Artistul spune că a aflat vestea din presă și a crezut inițial că e un fake.
14:00
Academia GreenFields Moldova a debutat la Chișinău. Urmează 6 luni de formare și schimb de experiențe pentru agricultorii din Moldova # UNIMEDIA
Chișinău, 29 octombrie 2025 – În cadrul evenimentului „Semănăm Cunoaștere, Culegem Sustenabilitate”, a fost lansat programul Academia GreenFields Moldova – o inițiativă dedicată agricultorilor din Republica Moldova care cultivă culturi de câmp și își doresc să facă tranziția către o agricultură regenerativă, eficientă și adaptată provocărilor climatice. Programul este implementat de EFSE, Microinvest și Amazag, cu sprijinul partenerilor Syngenta, AgroProfi și Asociația AIDER.
14:00
„Surpriză” în Olanda. Rob Jetten ar putea fi cel mai tânăr și primul premier gay. Extrema dreaptă pierde teren # UNIMEDIA
Surpriză la scrutinul legislativ din Olanda. Partidul centrist D66 a egalat scorul Partidului pentru Libertate al lui Geert Wilders, cunoscut pentru opoziția sa față de imigrație, potrivit rezultatelor preliminare. Liberalul Rob Jetten, liderul D66, ar putea deveni astfel cel mai tânăr şi primul premier homosexual declarat al țării, după ce partidul său a obținut cel mai bun rezultat electoral din istorie, potrivit Politico și Reuters, citate de observatornews.ro.
13:50
(live) Deputații continuă ședința de constituire a Parlamentului: Anastasia Nichita - secretară la Comisia pentru securitate națională și ordine publică # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a continuă astăzi, 30 octombrie, ședința de constituire, inițiată pe 22 octombrie. Deputații vor alege vicepreședinții Legislativului, vor decide privind componența numerică şi nominală a Biroului permanent și vor înființa comisiile permanente. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:50
„Greșelile câtorva umbresc imaginea unei întregi profesii”. Prima reacție a lui Perciun, după ce directorului liceului „Gheorghe Asachi” a fost reținut # UNIMEDIA
Ministrul în exercițiu al Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu o reacție după ce directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost reținut pentru corupție, iar adjunctul său este cercetat în stare de libertate. „Din păcate, greșelile câtorva persoane umbresc imaginea unei întregi profesii”, a scris oficialul pe rețelele de socializare.
13:40
(live) Deputații continuă ședința de constituire a Parlamentului: Câte comisii permante va avea noul Legislativ # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a continuă astăzi, 30 octombrie, ședința de constituire, inițiată pe 22 octombrie. Deputații vor alege vicepreședinții Legislativului, vor decide privind componența numerică şi nominală a Biroului permanent și vor înființa comisiile permanente. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:40
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 30 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează nouă subiecte.
13:30
(foto) Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Pene de curent în toată țara, centrale termice lovite, zeci de răniți # UNIMEDIA
Un nou val de atacuri rusești cu rachete și drone a lovit în noaptea de 29 spre 30 octombrie infrastructura energetică a Ucrainei, provocând pene de curent de urgență în toate regiunile țării. Operatorul național Ukrenergo a confirmat că „în toate regiunile Ucrainei au fost impuse întreruperi de urgență”, în urma „unui atac masiv asupra sistemului energetic”, scrie adevarul.ro.
