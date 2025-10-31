Slusari: Fructele se strică în camioane la Leușeni. Un singur vameș lucrează pe două culoare

07:10

Un elev de clasa a V-a de la un liceu din Bălți a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, după ce doi colegi mai mari l-ar fi agresat fizic. Incidentul s-a petrecut pe 22 octombrie. „Confirmăm faptul că Poliția a fost sesizată la data de 22 octombrie privind investigarea unui caz care ar […] Articolul Scandal la liceu în Bălți: Un băiat de 12 ani a ajuns la spital, după ce a fost bătut de doi colegi! apare prima dată în ea.md.