Meteo, 31 octombrie 2025: ultima zi de octombrie va fi frumoasă și fără precipitații
Observatorul de Nord, 31 octombrie 2025 06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, ultima zi de octombrie, conform prognozelor meteorologilor va fi una cu timp frumos, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +6 la +16 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 44
Acum o oră
06:10
Meteo, 31 octombrie 2025: ultima zi de octombrie va fi frumoasă și fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, ultima zi de octombrie, conform prognozelor meteorologilor va fi una cu timp frumos, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +6 la +16 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 44
Acum 8 ore
00:10
Gherman și Bătrîncea, vicepreședinți ai Parlamentului. Ce avere și interese declară # Observatorul de Nord
Doina Gherman (PAS) și Vlad Batrîncea (PSRM) au fost aleși vicepreședinți ai Parlamentului. Cei doi au primit cele mai multe voturi. Candidatura reprezentantei Partidului Nostru nu a întrunit numărul necesar de voturi, iar fracțiunea Comuniștilor nu a participat la procedura de vot, transmite anticoruptie.md. Doina Gherman este la al doilea mandat de vicepreședinte al Parlamentului și
Acum 24 ore
16:50
Astăzi, în ședința de plen a Parlamentului Republicii Moldova, a avut loc un schimb de replici între fostul președinte Vladimir Voronin și fostul premier Vasile Tarlev. Voronin a spus că, deși a lucrat ca tractorist, Tarlev a reușit să ajungă în Comisia juridică a Legislativului. „Iată, eu îmi amintesc anii când am lucrat împreună cu
14:50
Centrul de Informare și Promovare Turistică din raionul Soroca — un pas important pentru dezvoltarea turismului local # Observatorul de Nord
Conform deciziei Consiliului Raional Soroca din 16 octombrie 2025, în preajma Cetății Soroca și-a deschis oficial ușile Centrul de Informare și Promovare Turistică al raionului Soroca, un proiect ambițios menit să aducă mai aproape de vizitatori bogățiile culturale, istorice și naturale ale regiunii. Sediul centrului se află chiar lângă Cetatea Soroca și funcționează în strânsă
14:40
Parlamentul a aprobat înființarea celor 12 comisii permanente ale legislaturii a XII-a # Observatorul de Nord
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în ședința plenară de joi, 30 octombrie, hotărârea privind înființarea celor 12 comisii permanente ale Legislativului și stabilirea componenței lor numerice și nominale, transmite moldpres.md Conform documentului, comisiile vor reflecta principalele domenii de activitate ale instituției și vor contribui la eficientizarea procesului legislativ. Printre acestea se numără Comisia juridică, pentru
13:40
Sărbătoare plină de culoare la IET nr. 8 „Floricica” din Drochia / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Instituția de Educație Timpurie nr. 8 „Floricica" din orașul Drochia a avut loc activitatea cu genericul „Toamna în zâmbetul copiilor", dedicată celui mai bogat și mai colorat anotimp al anului. Evenimentul a fost organizat și ghidat de doamna Galina Mazur, directoarea instituției, împreună cu întreg colectivul didactic, care au reușit să creeze o atmosferă
12:40
STOP FALS! Serviciul Fiscal de Stat cheamă la vigilență în contextul circulației unor documente dubioase cu utilizarea identității instituției # Observatorul de Nord
Serviciul Fiscal de Stat informează că, unii contribuabili recepționează notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, semnate de către directoarea instituției, doamna Olga Golban și transmise prin intermediul unui operator de poștă electronic din Federația Rusă. În context, menționăm că documentul respectiv este un FALS, precum și e-mail-urile remise în adresa contribuabililor, iar
12:10
Deputații au aprobat componența numerică și nominală a Biroului Permanent al Parlamentului # Observatorul de Nord
Parlamentul de legislatura a XII-a a aprobat astăzi componența numerică și nominală a Biroului Permanent. Biroul va fi format din 15 membri, reprezentând principalele fracțiuni parlamentare, iar conducerea Legislativului a devenit membri din oficiu, comunică moldpres.md Structura nominală este următoarea: Fracțiunea PSRM – Igor Dodon, Adela Railean. Fracțiunea PCRM – Diana Caraman. Fracțiunea PAS –
12:00
Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. # Observatorul de Nord
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Acestea sunt bănuite de delapidarea
11:50
La Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport # Observatorul de Nord
Poliția de Frontieră anunță că, în această dimineață, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Timpii de așteptare sunt crescuți. Pentru a evita aglomerația, Poliția de Frontieră recomandă participanților la trafic să opteze pentru alte
11:40
ANSA va fi subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA # Observatorul de Nord
De la începutul anului viitor, Agenția pentru Siguranța Alimentară ANSA va fi transferată de la raportarea directă către guvern la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA – ca parte a reformei administrației publice centrale, a raportat Logos Press. Modificarea relevantă a Legii nr. 221/2007, printre opt zeci de acte legislative, a fost adoptată de ultimul
10:40
Soroceanul Eugen Mihalcean, vice-campion mondial U-23, a fost primit cu flori și aplauze la Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale # Observatorul de Nord
Luptătorul de stil liber, soroceanul Eugeniu Mihălcean a adus în vitrina Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, medalia de argint cucerită la Campionatul Mondial de lupte, U-23. Această medalie, e mai mai mult decât una de argint, dat fiind faptul, că Eugeniu Mihălcean a luptat în marea finală nerefăcut, după accidentarea
10:30
Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită duminică la București. Trecută prin trei secole (XIX, XX, XXI) de la idee și până la înălțarea propriu-zisă, monumentala zidire nu are pereche în lume între locașurile ortodoxe. Este falnică, maiestoasă și durabilă -, făcută să dăinuie secole înainte. Momentul inaugurării este istoric, fără îndoială. Iată că noi, contemporanii
10:10
Și-a maltratat concubina, inclusiv aplicându-i o lovitură cu o sticlă în cap. Inculpatul – trimis după gratii. # Observatorul de Nord
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat acuzat de violență în familie. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, în seara lui 12 iulie 2025, bărbatul,
08:40
Curs valutar, 30 octombrie 2025: euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul se scumpește cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 30 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 78 de bani, cu trei bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu un ban și va avea valoarea de 17 lei. Leul românesc va fi cotat la valoarea de
08:40
Cum vor fi împărțite comisiile în Parlament. Fruntaș PAS: „E normal să ne revină cele mai importante” # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să-și păstreze conducerea celor mai importante comisii parlamentare. Este vorba despre Comisia economie, buget și finanțe; Comisia juridică, numiri și imunități, dar și Comisia pentru integrare europeană și politică externă, scrie anticoruptie.md. Despre un eventual partaj a vorbit deputatul Radu Marian, dar și liderul PAS, Igor Grosu, ales
07:50
Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele îi sfătuiesc pe nativi să-și deschidă inima în fața noutăților. Este posibil să aibă o surpriză atunci când se așteaptă mai puțin. Inspirația se află în lucrurile simple, iar posibilitățile sunt nelimitate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Felul în care
07:30
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1
07:30
Lucrările de decolmatare a râului Răut continuă în raionul Florești, acțiune mult așteptată de locuitorii satelor Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are ca scop principal prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului, afectat de ani de depuneri și blocaje, transmite htvn.md/ Intervenția se desfășoară pe o lungime de aproximativ 10 kilometri, fiind una
06:50
Astăzi, 30 octombrie 2025, prețurile la benzină și motorină au crescut, cu șapte bani și, respectiv, 11 bani # Observatorul de Nord
Prețurile maxime de comercializare a carburanților în Republica Moldova au înregistrat creșteri constante în ultimele zile. Potrivit datelor publicate pentru joi, 30 octombrie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică , benzina 95 se scumpește cu lapte bani, iar motorina – cu 11 bani. Astfel, benzina va fi comercializată cu cel mult 22 de lei
Ieri
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, confrom prognozelor meteorologilor astăzi, 20 octombrie 2025, vom avea o vreme închisă, posomorâtă, dar probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută. Valorile termice se vor încadra între +7 și +18 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 56 procente, iar vântul va bate cu viteza de
00:10
Programul de activitate al noului Cabinet de miniștri, întitulat „UE, pace, dezvoltare", a fost făcut public de către premierul desemnat Alexandru Munteanu. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate, informează moldpres.md În program este stipulat că Republica Moldova pășește acum într-o etapă de transformare profundă,
00:10
Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat pe 7 noiembrie. Roberta Metsola va fi prezentă la eveniment # Observatorul de Nord
Biroul Parlamentului Uniunii Europene la Chișinău va fi inaugurat săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie. La eveniment va participa președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, transmite ziua.md. Oficialul european a declarat că Biroul Parlamentului UE la Chișinău reprezintă o structură nouă, prin care Parlamentului European va
29 octombrie 2025
17:30
A răpit un automobil de la un service auto din Soroca, dar proprietarul a sunat la 112 # Observatorul de Nord
Un bărbat din Soroca a fost condamnat la doi ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis după ce a răpit un automobil aflat la reparație într-un service auto din oraș. Pe lângă pedeapsa penală, el va trebui să achite și despăgubiri în valoare de peste 49.000 de lei proprietarului mașinii. Potrivit sentinței pronunțate de
16:30
Ziua Internetului, o privire înapoi la primii pași ai sorocenilor în lumea online # Observatorul de Nord
Pe 29 octombrie este marcată Ziua Internațională a Internetului, o dată care ne amintește cât de mult a schimbat această invenție viața oamenilor. Internetul este considerat una dintre cele mai importante descoperiri ale omenirii, iar această zi este sărbătorită din anul 2005, la inițiativa Asociației Utilizatorilor de Internet. Scopul marcării acestei zile este de a
14:30
Lecții de viață prin „Jocul valorilor” la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș" din Soroca au participat la o activitate numită „Jocul valorilor". Scopul activității a fost de a arăta că valorile nu trebuie doar discutate, ci trăite zi de zi prin fapte și comportamente. Prin activitatea desfășurată, cadrele didactice au pus accent pe respect, cooperare, responsabilitate și empatie.
14:30
Administrația Națională a Drumurilor informează despre stadiul implementării proiectului de reparație a drumului G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, pe sectorul cuprins între km 0,00 – 9,63. Amintim că, sectorul supus reparației are o lungime de 9,63 km, 2 benzi de circulație și cuprinde 8 podețe tubulare pe drumul principal, informează andsa.md În
14:20
Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecăt
14:00
Totaluri… în spiritul opoziției, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu # Observatorul de Nord
Alexandru Munteanu a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare. Întâlnirile se desfășoară de la ora 8, iar ultimii cu care se va întâlni candidatul la funcția de premier sunt reprezentanții fracțiunii PAS, care l-a promovat în fruntea Executivului. Primii au venit la consultări deputații din fracțiunea Democrația Acasă. La ieșire, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a declarat […] Post-ul Totaluri… în spiritul opoziției, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Tinerii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au discutat despre pericolele drogurilor / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au participat la o activitate de informare cu tema „Spune NU drogurilor”. Activitatea a avut loc la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA și a fost condus de psihologul Adelina Călugăreanu. Tinerii au discutat despre pericolele drogurilor și despre cum pot evita aceste […] Post-ul Tinerii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au discutat despre pericolele drogurilor / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Recent, în incinta IPLT „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din orașul Drochia, s-a desfășurat Festivalul raional de cântec „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, eveniment dedicat celor doi mari artiști care au devenit simboluri ale dragostei de neam și ale culturii românești. Deschiderea festivalului a fost marcată de un moment deosebit – mesajul transmis de doamna Eugenia Marin, mama […] Post-ul Un festival pentru cei care au dăruit neamului o voce și un ideal apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Ieri, profesorii de geografie din raionul Drochia au lăsat pentru o zi sălile de clasă, alegând să învețe și să predea în mijlocul naturii. Sub genericul „Metodologia organizării și desfășurării unei ieșiri în teren (teorie, practică, evaluare)”, aceștia au participat la un seminar raional desfășurat în rezervațiile peisagistice Rudi–Arionești și Călărășovca – locuri de o […] Post-ul Seminar raional de geografie la Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Primăria orașului Drochia lansează concursul pentru acordarea bursei orășenești 2025–2026 # Observatorul de Nord
Elevii din instituțiile de învățământ din orașul Drochia au din nou ocazia să-și vadă eforturile recunoscute public. Primăria orașului Drochia anunță lansarea concursului pentru acordarea bursei orășenești pentru anul de studii 2025–2026, o inițiativă dedicată tinerilor performanți și implicați. Aceasta este instituită din ramura „Cultură, sport, tineret, culte și odihnă”, compartimentul „Servicii pentru tineret” al […] Post-ul Primăria orașului Drochia lansează concursul pentru acordarea bursei orășenești 2025–2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Soroca își face planul cultural până în 2030: cum se poate transforma într-un oraș european? # Observatorul de Nord
Soroca vrea să-și construiască viitorul pe o fundație solidă – cultura. Consiliului Municipal i se propune să voteze Strategia de Dezvoltare Culturală a municipiului Soroca, un document care pune pe hârtie un plan clar: cum poate deveni orașul de pe malul Nistrului un loc viu, creativ și atractiv, în care istoria se împletește cu ideile […] Post-ul Soroca își face planul cultural până în 2030: cum se poate transforma într-un oraș european? apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Când pășești în lumea Norda, simți din prima clipă o energie diferită – o vibrație caldă, prietenoasă, vie. Este o lume a tinerilor care cred în schimbare, care vor să acționeze, nu doar să facă promisiuni. Și în centrul acestei lumi se află o echipă – bordul nostru, un grup de oameni frumoși la suflet […] Post-ul Acolo unde visurile prind contur – în inima Norda! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
O pagină de Facebook sponsorizează postări în care îndeamnă oamenii să se bucure de „călătorii gratuite timp de 6 luni pentru doar 40 de lei!” în transportul public din Chișinău. Doritorii sunt îndemnați să se grăbească pentru că „sunt doar 500 de carduri unice la acest preț special”. Anunțul fals este publicat pe pagina Transportul public în Chișinău, care a fost […] Post-ul FALS: Abonamente la doar 40 de lei pentru transportul public din Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc nu reușește să anuleze sechestrul aplicat pe bunurile trecute pe numele său # Observatorul de Nord
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc, Oxana Childescu, a pierdut în prima instanță procesul în care solicită scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înscrise pe numele său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a constatat drept inadmisibilă acțiunea sa. Acuzatorii spun că beneficiar efectiv al acestor bunuri este Vlad Plahotniuc, deținut în enitenciarul N 13 și judecat […] Post-ul Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc nu reușește să anuleze sechestrul aplicat pe bunurile trecute pe numele său apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Intrăm în iarnă fără grija gazului – suntem aprovizionați cu peste 90 la sută din volumul necesar # Observatorul de Nord
Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu și a fost făcută în cadrul Reuniunii ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București. Acest lucru a fost posibil datorită politicilor proactive de diversificare a surselor, stocare de siguranță și cooperare regională. Republica Moldova a diversificat sursele de […] Post-ul Intrăm în iarnă fără grija gazului – suntem aprovizionați cu peste 90 la sută din volumul necesar apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Planuri ambițioase a noului guvern: salariu mediu de 25.000 de lei, creșterea continuă a pensiilor, cel puțin 5.000 de locuri noi de creșă… # Observatorul de Nord
În Prigramul de activitate a noului guvern, prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu au fost incluse mai multe priorități menite să îmbunătățească viața cetățenilor. Astfel, salariul va fi dublat în următorii ani și va depăși 10 mii de lei, iar cel mediu va crește treptat până la valoarea de 25 de mii de lei. O prioritate […] Post-ul Planuri ambițioase a noului guvern: salariu mediu de 25.000 de lei, creșterea continuă a pensiilor, cel puțin 5.000 de locuri noi de creșă… apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Alexandru Munteanu, desemnat de președintă pentru funcția de premier, a prezentat oficial întreaga echipă a viitorului Cabinet. Printre candidați se regăsesc șapte miniștri și un viceprim-ministru fără portofoliu din vechea garnitură, precum și opt propuneri noi. Astfel, Cabinetul ar urma să arate în următorul mod: Alexandru Munteanu – prim-ministru desemnat; Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice […] Post-ul Guvernul Munteanu: 7 miniștri din vechea garnitură +8 miniștri noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 29 octombrie 2025: moneda unică europeană este mai ieftină cu un ban, iar dolarul s-a ieftinit cu patru bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 29 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu patru bani și va avea valoarea de 16 lei și 99 de bani. Leul românesc va fi […] Post-ul Curs valutar, 29 octombrie 2025: moneda unică europeană este mai ieftină cu un ban, iar dolarul s-a ieftinit cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. […] Post-ul A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele le recomandă nativilor să fie mai atenți cu informațiile pe care le oferă celor din jur. De cele mai multe ori sunt foarte entuziasmați și omit detalii important. Este un moment potrivit pentru intenții vizionare. Pe măsură ce ziua se încheie, o înțelegere mai clară și o dorință de reușită se va intensifica. […] Post-ul Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Astăzi, 29 octombrie, benzina s-a scumpit cu 6 bani, iar motorina este mai scumpă cu 13 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 29 octombrie 2025. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,64 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,53 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu […] Post-ul Astăzi, 29 octombrie, benzina s-a scumpit cu 6 bani, iar motorina este mai scumpă cu 13 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Meteo, 29 octombrie 2025: zi frumoasă de toamnă, cu soare și fără precipitații # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 29 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zi frumoasă de toamnă, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +7 și +16 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 59 […] Post-ul Meteo, 29 octombrie 2025: zi frumoasă de toamnă, cu soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Autor: Stela MIHAILOVICI, anticoruptie.md La recentele alegeri parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate a avut cel mai mare buget electoral, peste 18 milioane de lei. Au contribuit cu sume generoase oameni simpli, dar și agenți economici. Am găsit printre donatori businessmani implicați în scandaluri publice sau acuzați de implicare în schemele lui Vlad Plahotniuc, oameni de afaceri […] Post-ul Sponsorii Guvernării apare prima dată în Observatorul de Nord.
28 octombrie 2025
17:40
Forumul Anual al Democrației Locale la Soroca: transparența decizională, în centrul atenției / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Soroca a găzduit astăzi Forumul Anual al Democrației Locale – o platformă de dialog între autorități, experți și cetățeni, menită să consolideze transparența și participarea comunitară în procesul decizional. Evenimentul, organizat la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, a reunit reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și ai mediului educațional pentru […] Post-ul Forumul Anual al Democrației Locale la Soroca: transparența decizională, în centrul atenției / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Expoziție de pictură semnată de Victor Zagaevschi la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca # Observatorul de Nord
Astăzi, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, a fost inaugurată expoziția personală a pictorului și epigramistului Victor Zagaevschi, un nume cunoscut în lumea artei plastice locale. Evenimentul a adunat prieteni, colegi de breaslă și iubitori ai frumosului, dornici să redescopere universul artistic al meșterului sorocan. Expoziția va fi deschisă publicului pe […] Post-ul Expoziție de pictură semnată de Victor Zagaevschi la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Tinerii de la Centrul DACIA au ieșit în stradă să afle cum privesc oamenii rolurile de gen / VIDEO # Observatorul de Nord
Voluntarii de la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA din Soroca se implică activ în activități de sensibilizare și informare a comunității. De data aceasta, echipa Centrului DACIA a desfășurat un vox stradal pentru a afla direct de la oameni ce părere au despre stereotipurile de gen și care sunt cele mai des […] Post-ul Tinerii de la Centrul DACIA au ieșit în stradă să afle cum privesc oamenii rolurile de gen / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Grădinița nr.13 din Soroca are o nouă directoare, iar la nr.5 directoarea a câștigat al doilea mandat # Observatorul de Nord
La două grădinițe din orașul Soroca au avut loc schimbări la conducere. Grădinița nr.13 are o nouă directoare, Diana Coțaga, iar la Grădinița nr.5, Elena Palanciuc a fost reconfirmată pentru al doilea mandat. Diana Coțaga are o experiență de peste zece ani în educația preșcolară. Ea a început cariera ca profesoară de Limba și Literatura […] Post-ul Grădinița nr.13 din Soroca are o nouă directoare, iar la nr.5 directoarea a câștigat al doilea mandat apare prima dată în Observatorul de Nord.
