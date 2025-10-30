(video) Un Renault Mégane R.S. Trophy a ajuns la Chișinău

10:30

Yangwang U9 Xtreme este deja cea mai rapidă mașină de pe planetă – iar acum, modelul de performanță al sub-brandului de lux BYD a stabilit un nou record. La doar o lună după ce a înregistrat un record mondial de viteză de 496,22 km/h la ATP Papenburg, Yangwang este mândră să anunțe că U9 Xtreme