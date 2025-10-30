(FOTO) Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile la Chișinău, după o amplă reparație capitală

18:00

Vlad Plahotniuc a venit cu primul mesaj de când a fost adus în Republica Moldova, în 25 septembrie, și plasat în arest în Penitenciarul nr. 13. Fostul lider al PDM precizează că pauza de până acum a fost motivată de faptul că examinează în continuare amplul dosar, care conține 97 de volume, a câte 300-400 de pagini. Plahotniuc subliniază că, la această etapă, procurorii, ghidați de factori politici, au creat un context ca atât el, cât și avocații, să nu reușească să ia cunoștință cu toate aspectele din dosar, scrie UNIMEDIA.„Evenimentele din ultimele săptămâni au întrerupt, pentru o vreme, mesajele mele, dar această întrerupere se explică, în mare măsură, prin efortul pe care mi-l solicită luarea de cunoștință cu materialele din dosarul meu. Ca să înțelegeți, e vorba de 97 de volume, a câte 300-400 de pagini fiecare, pe care urmează să le parcurg atent într-un termen foarte scurt. De regulă, asemenea dosare complexe necesită mai mult timp pentru a fi examinate, însă asupra procurorilor și asupra altor părți ale procesului de anchetă și judecată sunt exercitate presiuni enorme din direcția factorilor politici, pentru a fi creat un context în care eu și avocații să nu reușim să luăm cunoștință de toate nuanțele și aspectele relevante ale dosarului”, a scris Vlad Plahotniuc în mesajul, publicat pe rețelele de socializare de avocații săi.De asemenea, fostul lider al PDM reiterează că este hotărât săși demonstreze nevinovăția în raport cu acuzațiile de iz politic din dosarul său.„Chiar dacă așa-zisa justiție televizată și alte resurse media ale puterii au dat deja „verdicte” false, au numit „vinovații” și m-au „demonizat” prin producțiile lor propagandistice, adevăratele decizii de drept trebuie să fie luate în conformitate strictă cu legea și cu factologia. În lumea serioasă a justiției autentice, nu a celei pretins vettinguite, dosarul pe numele meu va fi declarat inconsistent, lipsit de argumente convingătoare și neîntemeiat. Eu sunt încrezător în dreptatea mea și, în prezent, sub presiunea timpului scurt oferit, mă ocup de studierea dosarului pentru a-mi demonstra nevinovăția, împreună cu echipa de avocați. Dorința mea nu e doar să mă disculp în fața instanței de judecată, ci să demonstrez publicului că învinuirile în adresa mea au fost nefondate și s-au bazat la originea lor pe speculații și pe rivalități politice din trecut. Sunt convins că legea trebuie să îmi asigure eliberarea, după care voi putea să revin în spațiul social și politic al țării”, a mai adăugat Vlad Plahotniuc.