Lansarea Academiei GreenFields Moldova: Formare pentru o agricultură durabilă și adaptată schimbărilor climatice

La Grădina Botanică din Chișinău, a avut loc expoziția educativă despre ciuperci. Evenimentul le-a arătat vizitatorilor cum să deosebească ciupercile comestibile de cele toxice și cum să evite intoxicațiile, care puteau fi foarte periculoase. Specialiștii au recomandat atenție la ciupercile din zone poluate, deoarece ele puteau acumula substanțe toxice și metale grele. Expoziția a oferit […]