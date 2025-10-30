Moldindconbank își consolidează poziția de lider pe principalele segmente ale pieței bancare din Republica Moldova

23:00

Tânărul suspectat de moartea brutală a lui Andrei Vârlan, bărbatul de 58 de ani din Văsieni, raionul Telenești, și-a recunoscut vina, iar anchetatorii au dezvăluit că în crimă ar fi fost implicat și un adolescent de 16 ani, conform unei ediții la LIFE MD DOCUMENTARY. „Când am auzit că lângă trupul victimei erau urme de căruță, mi-am amintit că pe 5 octombrie fiul nostru ne-a cerut căruța. I-am spus soțului: „Chiar să fi făcut asta fiul nostru?”, a mărturisit mama tânărului. Crima a șocat întreaga localitate, iar sătenii trăiesc acum cu teamă, în timp ce minorul continuă să meargă la școală, purtând brățara de monitorizare GSP.