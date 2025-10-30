VIDEO Ion Ceban, în inspecție la Spitalul „Gheorghe Paladi”, unde au loc lucrări de reabilitare

14:30

Un avocat în vârstă de aproximativ 40 de ani, un fost ofițer de urmărire penală și un al doilea avocat s-au ales cu achitare într-un dosar de trafic de influență, dar Procuratura Anticorupție nu este de acord cu decizia. Pe 28 octombrie 2025, procurorii au contestat sentința pronunțată pe 13 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul […]