VIDEO Ion Ceban, în inspecție la Spitalul „Gheorghe Paladi”, unde au loc lucrări de reabilitare
Realitatea.md, 30 octombrie 2025 09:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a efectuat o inspecție la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi", Maternitatea nr. 1, unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare. Laboratorul clinico-biochimic este supus unui proces complex de renovare, care include reparația pereților, înlocuirea ușilor și geamurilor, precum și modernizarea sistemelor de ventilare și antiincendiu. Potrivit autorităților, lucrările urmează să
• • •
Acum 10 minute
09:40
Peste 1,2 milioane de abonamente sunt vândute anual, în medie, în transportul public din Chișinău, după introducerea tarifului unic de 6 lei pentru o călătorie cu troleibuzul sau autobuzul. Măsura a fost aplicată în iulie 2022 și a fost însoțită de lansarea unor noi tipuri de abonamente, diferențiate în funcție de categorie și perioada de
Acum 30 minute
09:30
VIDEO Ion Ceban, în inspecție la Spitalul „Gheorghe Paladi”, unde au loc lucrări de reabilitare # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a efectuat o inspecție la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi", Maternitatea nr. 1, unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare. Laboratorul clinico-biochimic este supus unui proces complex de renovare, care include reparația pereților, înlocuirea ușilor și geamurilor, precum și modernizarea sistemelor de ventilare și antiincendiu. Potrivit autorităților, lucrările urmează să
Acum o oră
09:10
VIDEO Medicina te îmbogățește. NordNews: Vila, mașinile și prejudiciile ex-directorului Spitalului Clinic din Bălți # Realitatea.md
Fostul director al Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, este vizat într-o amplă anchetă jurnalistică realizată de NordNews.md, care scoate la iveală posibile fapte de corupție, conflicte de interese și îmbogățire nejustificată. În aproape trei ani de mandat, ar fi prejudiciat instituția medicală cu aproximativ 4 milioane de lei, potrivit datelor oferite de anchetatori. Mandatul
09:00
7 secunde pentru o primă impresie memorabilă: învață cum să-ți construiești brandul personal pe LinkedIn # Realitatea.md
Cum să comunici cu impact, să-ți spui povestea cu claritate și să construiești o imagine autentică în doar șapte secunde – cât durează prima impresie. Despre toate acestea vor învăța participanții la cursul intensiv „Branding profesional și reputație pe LinkedIn", destinat profesioniștilor care vor să se facă remarcați în mediul digital. Evenimentul va avea loc
09:00
Zelenski: Atacurile Ucrainei scad cu 20% capacitatea de rafinare a petrolului în Rusia # Realitatea.md
Loviturile cu rachete cu rază lungă de acțiune lansate de Ucraina asupra rafinăriilor din Rusia au redus cu 20% capacitatea de rafinare a petrolului din Moscova, a declarat Vladimir Zelenski. Președintele ucrainean a precizat că majoritatea acestor atacuri au fost efectuate cu arme fabricate în Ucraina și a solicitat sprijin financiar suplimentar pentru a continua
08:50
Trei aeroporturi din Moscova au fost închise după atacuri cu drone ucrainene. Zone industriale vizate # Realitatea.md
Ucraina a lansat drone spre Moscova pentru a treia noapte consecutiv, determinând închiderea unor aeroporturi, au informat autoritățile ruse. Rosaviatsiya, agenția de supraveghere a transportului aerian, a anunțat că zborurile de pe aeroporturile Șeremetievo, Domodedovo și Jukovsky au fost suspendate sau limitate. În plus, atacul ucrainean a vizat și o zonă industrială din sudul Rusiei,
Acum 2 ore
08:40
Magazinele din Ucraina au început să comercializeze batoane de ciocolată umplute cu viermi, sub denumirea „Jukolad", potrivit Holod Media. Dulciurile au fost puse în vânzare pe 28 octombrie, iar prețul unui baton este de 49 de grivne, aproximativ 5 lei. Ciocolata „Jukolad" a fost creată de antreprenorii ucraineni Nikola și Daria Katsurin, în colaborare cu
08:40
AUDIO Prima declarație a lui Donald Trump despre decizia Pentagonului de a reduce militarii americani în România # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a declarat că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă". El a fost întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării. Statele Unite au anunţat o reducere a prezenţei militare pe frontul estic al Europei, în
08:20
Ședința de constituire a Parlamentului continuă astăzi. Urmărește în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Joi, 30 octombrie, continuă ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova. Deputații urmează să aleagă vicepreședinții Legislativului și să constituie organele de lucru – Biroul permanent și comisiile parlamentare permanente. Ședința va fi transmisă în direct pe RLIVE TV și Rlive.md. Legislatura a XII-a a fost oficial constituită pe 22 octombrie, după validarea
08:20
FOTO Detalii despre explozia de pe strada Albișoara: Deflagrația s-a produs în baia apartamentului # Realitatea.md
O deflagrație puternică s-a produs în după ameaza zilei de 29 octombrie 2025 la etajul 3 al unui bloc cu 16 nivele de pe strada Albișoara din Capitală. La fața locului au intervenit imediat șase echipaje de salvatori și pompieri pentru a gestiona situația și a evacua locatarii. IGSU vine cu detalii suplimentare privind circumstanțele
08:10
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 30 octombrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova" 09:30 Omagiu dedicat cuplului de artiști Ion și Doina Aldea-Teodorovici la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate 10:00
07:50
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova. „Am adus acasă experiența din competițiile internaționale, unde Europa și lumea întreagă arată ce înseamnă excelența și rigoarea științifică. Pentru mine, cercetarea și inovația nu sunt doar medalii sau diplome, ci o investiție în viitorul țării mele, în
Acum 4 ore
07:40
Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare pentru prima dată în ultimii 33 de ani. Anunțul surprinzător a fost făcut de Trump pe rețeaua sa Truth Social, în timp ce se afla la bordul elicopterului Marine One, în drum spre Busan, Coreea de Sud, pentru discuții comerciale cu Xi.
07:30
Tensiuni între Belgia și Rusia: NATO ar putea lovi Moscova, avertizează ministrul Apărării # Realitatea.md
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a transmis un avertisment dur Rusiei, afirmând că orice atac cu rachetă asupra Bruxelles-ului ar declanșa un răspuns ferm din partea NATO, capabil să distrugă Moscova. Ambasada Rusiei în Belgia a catalogat declarațiile drept „iresponsabile". Francken a reiterat angajamentul NATO pentru apărare colectivă. „Dacă Putin lansează o rachetă asupra
07:20
Nativii sunt înconjurați astăzi de momente pline de simplitate și echilibru. Astrele îi sfătuiesc să se lase purtați de viață, fără să încerce să controleze fiecare detaliu. Pe parcursul zilei, energiile și influențele se transformă treptat, aducând noi perspective și schimbări de atitudine. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Atitudinea pozitivă pe care o ai
07:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru ziua de 30 octombrie. Potrivit datelor BNM, euro înregistrează o ușoară scădere, ajungând la 19 lei și 78 de bani, cu trei bani mai puțin decât în ziua precedentă. Dolarul american se apreciază ușor, crescând cu un ban și atingând valoarea de 17
07:00
Pentru ziua de joi, 30 octombrie, meteorologii anunță cer variabil și fără precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat, predominând din sud, contribuind la menținerea unui regim termic plăcut pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor înregistra următoarele valori: Noaptea: între +1°C și +6°C; Ziua: între +15°C și +20°C. În centrul țării, maximele vor
06:50
Preşedintele Donald Trump a transmis un mesaj ferm liderilor din mediul de afaceri cu o zi înainte de întâlnirea decisivă pe care o va avea joi cu omologul său chinez, Xi Jinping. Întâlnirea urmează să stabilească dacă Statele Unite şi China vor prelungi armistiţiul din războiul comercial sau vor reveni la confruntări economice. „Lumea este
Acum 12 ore
23:10
Peste 850.000 de bilete au fost deja vândute pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Milano-Cortina # Realitatea.md
Peste 850.000 de bilete dintr-un total de 1,4 milioane au fost vândute pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina au anunțat organizatorii miercuri, cu 100 de zile înainte de începerea JO 2026, scrie agerpres.ro. „Suntem foarte mulțumiți de modul în care a decurs campania noastră de vânzare a biletelor", a declarat Andrea
22:50
Guvernul federal german a decis miercuri, 29 octombrie curent, să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12,82 euro din prezent, transmite hotnews.ro. Peste șase milioane de
22:30
Cea mai sângeroasă operațiune din istoria Braziliei. 119 morți în urma unei intervenții a poliției # Realitatea.md
Autorităţile braziliene au anunţat miercuri, 29 octombrie curent, cel puţin 119 morţi în urma intervenţiei de marţi a poliţiei la Rio de Janeiro, cea mai sângeroasă din istoria ţării, relatează știrileprotv.ro. Preşedintele Lula da Silva s-a declarat „siderat", în timp ce locuitorii favelelor recuperau cadavre, între lacrimi şi furie, relatează AFP, preluat de Agerpres. Cu
22:00
Frontieră comună, obiective comune: Moldova și România consolidează cooperarea vamală pentru integrarea europeană # Realitatea.md
Parteneriatul moldo-român în domeniul vamal și implementarea proiectelor comune au fost principalele subiecte discutate la întrevederea dintre directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, și președintele Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale pentru fluidizarea traficului la frontieră, combaterea fraudelor și modernizarea infrastructurii de control, prin aplicarea standardelor și
21:40
Tot mai mulți moldoveni aleg MIA Plăți Instant: Aproape 780.000 de utilizatori în primul an # Realitatea.md
Sistemul MIA Plăți Instant a ajuns la circa 780 de mii de utilizatori în primul an de la lansare, ceea ce înseamnă că aproape unul din trei moldoveni îl folosesc deja în activitățile lor financiare de zi cu zi. Datele au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul unei conferințe
21:00
Elevii și profesorii de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu" din Orhei beneficiază, începând din acest an de studii, de săli moderne, dotate cu echipamente IT de ultimă generație. Procesul educațional a devenit mai digitalizat, iar programele de studii au fost adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii. În total, șapte săli de clasă au fost dotate
Acum 24 ore
20:20
Maia Sandu s-a întâlnit cu premierul Armeniei, la Paris: discuții despre pace, democrație și combaterea dezinformării # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul. În cadrul dialogului, au fost abordate și subiecte privind protejarea integrității proceselor democratice, precum și modalitățile de contracarare
19:20
Maia Sandu, la Paris: Pacea nu va supraviețui fără integritate digitală; libertatea de exprimare nu e pentru roboți # Realitatea.md
Pacea nu poate supraviețui fără integritatea informațională, iar democrațiile nu pot supraviețui fără cei care o protejează – jurnaliști, cetățeni și lideri deopotrivă. Declarația face parte din discursul președintei Maia Sandu susținut la Forumul Păcii de la Paris, ediția 2025. Șefa statului a reiterat poziția Republicii Moldova față de invazia rusă în Ucraina, instrumentele prin
18:10
Președintele raionului Rîșcani, arestat 30 de zile în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă # Realitatea.md
Președintele Consiliului Raional Rîșcani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în dosarul privind instruirile în Serbia pentru organizarea unor acțiuni de destabilizare. Informația a fost confirmată de PCCOCS, care precizează că funcționarul public este cercetat penal pentru implicare într-un grup
17:50
FOTO, VIDEO Explozie puternică într-un apartament din Capitală. Pompierii sunt la fața locului # Realitatea.md
O explozie puternică s-a produs astăzi seara, 29 octombrie, în baia unui apartament de la etajul trei al unui bloc cu 16 nivele de pe strada Albișoara din Capitală. La fața locului au intervenit șase echipaje de salvatori și pompieri. Pompierii au evacuat două persoane din apartamentul afectat. „O minoră în vârstă de 16 ani,
17:50
Una dintre premierele toamnei: „Ultimul rol. Spectacol despre Constanța Târțău”, se joacă la Teatrul „Mihai Eminescu” # Realitatea.md
„Ultimul rol. Spectacol despre Constanța
17:30
La Chișinău a fost lansată Academia GreenFields Moldova – un program dedicat fermierilor care vor să învețe cum să facă agricultură adaptată la schimbările climatice și mai prietenoasă cu natura. Evenimentul a avut loc astăzi, cu participarea secretarului general Sergiu Gherciu și a reprezentanților din domeniul agricol și financiar. „Fermierii se confruntă cu multe provocări […] Articolul La Chișinău s-a lansat o academie pentru fermieri: instruire și vizite la ferme apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO Munteanu răspunde criticilor despre programul de guvernare: Îl puteam face de 300 de pagini. Nu cred că era cazul # Realitatea.md
Alexandru Munteanu precizează că programul de guvernare a fost elaborat în baza celui prezentat de PAS în campania electorală. Conform lui, este vorba despre un document-cadru, care va fi ajustat. Premierul desemnat a precizat că proiectul a fost elaborat în termeni restrânși, ca toată lumea să îl poată accesa. În același timp, potrivit lui, nu […] Articolul VIDEO Munteanu răspunde criticilor despre programul de guvernare: Îl puteam face de 300 de pagini. Nu cred că era cazul apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Afacerea din Drochia TUDNORD-LUX a trecut la energie verde prin programul „FACEM Investiții Sustenabile BGK” # Realitatea.md
Compania TUDNORD-LUX SRL din raionul Drochia, cunoscută pentru mobilierul său elegant destinat birourilor și magazinelor, a făcut un pas important spre sustenabilitate. În urma accesării produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK”, afacerea beneficiază astăzi de un sistem fotovoltaic de 24,6 kW, care reduce semnificativ costurile la energie și contribuie la protejarea mediului. Investiția a fost posibilă […] Articolul Afacerea din Drochia TUDNORD-LUX a trecut la energie verde prin programul „FACEM Investiții Sustenabile BGK” apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Munteanu, despre includerea primarului Capitalei în componența Guvernului: Nu mi se pare idee rațională # Realitatea.md
Alexandru Munteanu nu consideră rațională includerea primarului municipiului Chișinău în componența Guvernului. Potrivit lui, 90% dintre hotărârile Executivului nu vizează Capitala. Munteanu a făcut referire la edilii din Paris și București, care nu fac parte din cabinetul de miniștri. De asemenea, premierul desemnat a lăsat de înțeles că și primarii din alte orașe ar putea […] Articolul VIDEO Munteanu, despre includerea primarului Capitalei în componența Guvernului: Nu mi se pare idee rațională apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Medici italieni, acuzați că au blocat programările cu pacienți fictivi pentru a nu munci # Realitatea.md
Zece medici rezidenți de la Spitalul Careggi din Florența sunt acuzați că au înregistrat programări false în sistemul electronic al unității medicale pentru a-și reduce volumul de muncă în lunile de vară, scrie Digi24.ro. Potrivit poliției italiene, în iulie și august 2023, medicii au introdus în mod repetat programări și teste fictive în numele aceluiași […] Articolul Medici italieni, acuzați că au blocat programările cu pacienți fictivi pentru a nu munci apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Președinția: Maia Sandu va transmite un mesaj clar la Forumul Păcii de la Paris – pacea # Realitatea.md
Republica Moldova joacă un rol tot mai important în discuțiile globale despre pace, securitate și protejarea democrațiilor. Potrivit experților, participarea țării noastre la Forumul Păcii de la Paris, care are loc miercuri, 29 octombrie, reprezintă o confirmare a faptului că, deși este un stat mic, R. Moldova a devenit un exemplu de reziliență democratică într-o […] Articolul Președinția: Maia Sandu va transmite un mesaj clar la Forumul Păcii de la Paris – pacea apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, orașul Chișinău va găzdui Campionatul European U23. Țara noastră va fi reprezentată de 18 judocani (9 la masculin și 9 la feminin) pe Arena Chișinău. La masculin vor evolua: Vladimir Iacomi (60 kg), Alexandru Moraru (66 kg), Tudor Guștiuc (66 kg), Vlad Mitru (73 kg), Renat Croitoru […] Articolul Chișinăul găzduiește Campionatul European U23. 18 judocani vor reprezenta Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Complicele killerului care a ucis un bărbat la o terasă din sectorul Rîșcani va fi extrădat în Moldova # Realitatea.md
Persoana care, în vara anului 2024, a fost complice la omorul unui cetățean străin, comis la o terasă din sectorul Rîșcani al Capitalei, urmează să fie extrădată în Republica Moldova. „La data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis admiterea demersului Procuraturii Generale […] Articolul Complicele killerului care a ucis un bărbat la o terasă din sectorul Rîșcani va fi extrădat în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
PAS a discutat cu Munteanu despre buget. Premierul desemnat: Am avut consultări constructive cu toate fracțiunile. # Realitatea.md
PAS a discutat cu Alexandru Munteanu despre programul de guvernare și bugetul care urmează să fie aprobat, a anunțat Igor Grosu. Potrivit liderului PAS, fracțiunea a mai vorbit cu premierul desemnat despre politicile care urmează să fie promovate sau implementare. La rândul său, Alexandru Munteanu a menționat că i s-au părut constructive discuțiile cu membrii […] Articolul PAS a discutat cu Munteanu despre buget. Premierul desemnat: Am avut consultări constructive cu toate fracțiunile. apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Fără cozi și dosare pe hârtie: Moldova lansează platformă online pentru azil și migrație # Realitatea.md
Un sistem electronic modern va fi dezvoltat în Republica Moldova pentru a digitaliza procesele de înregistrare, solicitare și soluționare a cererilor de azil și migrație. Proiectul, cu o valoare estimată de 470 de milioane de lei, va fi implementat în perioada 2026–2030. Platforma digitală va integra o bază de date comună pentru toate structurile Ministerului […] Articolul Fără cozi și dosare pe hârtie: Moldova lansează platformă online pentru azil și migrație apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Vladimir Putin anunță o nouă armă nucleară, la cateva zile după Burevestnik. Poseidon poate provoca valuri radioactive # Realitatea.md
Rusia a testat o dronă submarină cu capacitate nucleară de tip Poseidon, a anunțat miercuri președintele Vladimir Putin, citat de AFP. Șeful de la Kremlin a subliniat că arma se numără printre sistemele strategice de ultimă generație dezvoltate de Moscova. „Ieri (marţi), am efectuat încă un test, al altui sistem promiţător – o dronă submarină […] Articolul Vladimir Putin anunță o nouă armă nucleară, la cateva zile după Burevestnik. Poseidon poate provoca valuri radioactive apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Killer-ul care a ucis un bărbat la o terasă din sectorul Rîșcani urmează să fie extrădat în Moldova # Realitatea.md
Bărbatul care, în vara anului 2024, a omorât un cetățean străin la o terasă din sectorul Rîșcani al Capitalei urmează să fie extrădat în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală (PG). „La data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis […] Articolul Killer-ul care a ucis un bărbat la o terasă din sectorul Rîșcani urmează să fie extrădat în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Sancțiunile aplicate grupului LUKOIL afectează zborurile din Moldova? Precizarea AAC # Realitatea.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) anunță că a fost notificată oficial cu privire la sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii, care vizează entitățile din cadrul grupului LUKOIL și care urmează să intre în vigoare la data de 21 noiembrie 2025. Instituția precizează că monitorizează îndeaproape situația […] Articolul Sancțiunile aplicate grupului LUKOIL afectează zborurile din Moldova? Precizarea AAC apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
A dat foc concubinei după un scandal: femeia a fost stropită cu benzină și incendiată # Realitatea.md
O tânără de 30 de ani a fost victima unui atac violent în localitatea Sturzovca, raionul Glodeni, în noaptea de 28 octombrie. Potrivit PulsMedia.md, între femeie și concubinul ei, un bărbat de 32 de ani, ar fi izbucnit un conflict, în urma căruia acesta ar fi stropit-o cu benzină și i-ar fi dat foc. Sursa […] Articolul A dat foc concubinei după un scandal: femeia a fost stropită cu benzină și incendiată apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
„Ca persoană cu experiență….” Tarlev a mers la consultări, să îi sugereze lui Munteanu cum să restructureze Guvernul # Realitatea.md
Vasile Tarlev, deși a rămas fără fracțiune parlamentară după dizolvarea Blocului Electoral Patriotic, a venit la consultări cu premierul desemnat. Deputatul afirmă că i-a sugerat lui Alexandru Munteanu cum ar putea restructura Guvernul. Tarlev a spus că i se pare grăbită votarea noului Executiv în această săptămână. În opinia sa, chestiunea ar putea fi discutată […] Articolul „Ca persoană cu experiență….” Tarlev a mers la consultări, să îi sugereze lui Munteanu cum să restructureze Guvernul apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Nicușor Dan, după decizia SUA de a-și retrage militarii: Securitatea flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată # Realitatea.md
Președintele României nu se arată îngrijorat de decizia SUA de retragere a unor trupe din România și apreciază că prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România prezența trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Nicușor Dan consideră că prin decizia SUA, de a retrage o parte din militarii staționați […] Articolul Nicușor Dan, după decizia SUA de a-și retrage militarii: Securitatea flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Panică într-o familie din Tiraspol: O fetiță a rămas cu mâna blocată în calorifer. Salvatorii au intervenit # Realitatea.md
O fetiță a rămas cu mâna blocată între secțiile caloriferului. Cazul a avut loc pe 29 octombrie, la Tiraspol, informează autoritățile autoproclamate. Mama minorei se afla în altă cameră în momentul incidentului, împreună cu mezinul. Fetița a reușit să bage mâna între secțiunile caloriferului din bucătărie, dar nu a putut să o scoată. Pentru cele […] Articolul Panică într-o familie din Tiraspol: O fetiță a rămas cu mâna blocată în calorifer. Salvatorii au intervenit apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Eveniment social de informare medicală la Shopping MallDova, în perioada 1–2 noiembrie # Realitatea.md
Shopping MallDova găzduiește în perioada 1-2 noiembrie 2025, între orele 10:00 – 20:00, un eveniment social de informare și educație medicală, organizat cu sprijinul centrului comercial. Proiectul are drept scop creșterea gradului de conștientizare privind unele probleme de sănătate delicate, dar frecvente, precum incontinența urinară, disfuncția erectilă, prolapsul planșeului pelvin, durerile lombare și recuperarea post-partum. […] Articolul Eveniment social de informare medicală la Shopping MallDova, în perioada 1–2 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Influență pe bani grei? Procuratura cere condamnări după ce instanța i-a achitat pe cei trei inculpați # Realitatea.md
Un avocat în vârstă de aproximativ 40 de ani, un fost ofițer de urmărire penală și un al doilea avocat s-au ales cu achitare într-un dosar de trafic de influență, dar Procuratura Anticorupție nu este de acord cu decizia. Pe 28 octombrie 2025, procurorii au contestat sentința pronunțată pe 13 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul […] Articolul Influență pe bani grei? Procuratura cere condamnări după ce instanța i-a achitat pe cei trei inculpați apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Socialiștii i-au cerut lui Munteanu reducerea numărului de ministere. Vor să fie maxim 10 # Realitatea.md
Socialiștii i-au cerut lui Alexandru Munteanu reducerea numărului de ministere. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, după consultările cu premierul desemnat. Fracțiunea socialiștilor a menționat că vor investirea mijloacelor financiare atrase pentru proiecte naționale, revizuirea politicilor Băncii Naționale, dar „protejarea producătorului autohton. „Numărul de 17 membri ai Guvernului este prea mare. (…) Sperăm ca […] Articolul VIDEO Socialiștii i-au cerut lui Munteanu reducerea numărului de ministere. Vor să fie maxim 10 apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ivan Prodan este antrenor de fotbal și crede că sportul are puterea de a forma caractere și de a inspira generații. În cariera sa, a văzut cum investițiile și sprijinul european aduc schimbări vizibile în infrastructură și oferă șanse reale copiilor care visează la performanță. „De-a lungul carierei de antrenor de fotbal, văd zi de […] Articolul Ivan Prodan: „Calea europeană este despre disciplină, echipă și respect” apare prima dată în Realitatea.md.
