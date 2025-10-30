Trump şi Xi se întâlnesc într-un moment decisiv pentru comerţul mondial

12:30

Comuniștii au mers la consultările cu Alexandru Munteanu din curiozitate. Declarația a fost căută de Vladimir Voronin, după discuțiile cu premierul desemnat. Caraman a menționat că fracțiunea pe care o reprezintă nu își face iluzii, iar deputații comuniști nu consideră că vor exista îmbunătățiri majore pentru cetățeni. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Voronin și Caraman au ajuns din curiozitate la consultări cu Munteanu: O formalitate mai interesantă apare prima dată în Realitatea.md.