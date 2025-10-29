Eurodeputat: Biroul Parlamentului European în R. Moldova urmează să fie lansat oficial pe 7 noiembrie

Agora.md, 29 octombrie 2025 21:20

Eurodeputat: Biroul Parlamentului European în R. Moldova urmează să fie lansat oficial pe 7 noiembrie

Acum 30 minute
21:20
Acum 2 ore
20:30
Șefa statului, de la Forumul Păcii de la Paris: „Libertatea de exprimare este pentru oameni reali, nu pentru armate de boți” Agora.md
Acum 4 ore
19:20
EDITORIAL | Guvernul Munteanu și teatrul consultărilor. Toți vor transparență, dar nimeni nu vrea să guverneze împreună Agora.md
19:10
Doi elevi din Chişinău câştigă primul loc la o competiţie internaţională. Au creat un asistent AI de învățare Agora.md
18:30
Armata rusă a bombardat un spital de copii din Herson, iar Ucraina a lovit rafinării de petrol din Rusia Agora.md
18:30
Denumiri noi pentru ministere sau propunerile lui Tarlev la consultările cu Munteanu Agora.md
18:10
Explozie într-un apartament de pe strada Albișoara din capitală: Geamuri sparte și mai multe persoane evacuate (VIDEO) Agora.md
17:50
Munteanu ar fi fost la un pas de a ajunge ministru al Finanțelor în Guvernul Tarlev. „Ne-a fost recomandat de oameni de afaceri” Agora.md
17:50
Arest preventiv pentru 30 de zile pentru președintele Consiliului Raional Rîșcani, în dosarul pentru pregătirea dezordinilor în masă Agora.md
Acum 6 ore
16:50
„Nu mi se pare o idee foarte rațională”. Premierul desemnat, despre propunerea lui Ceban de a fi membru al Guvernului Agora.md
16:20
Munteanu, după consultările cu fracțiunile parlamentare: „Am ascultat. Am promis că vom lua în considerare propunerile constructive” Agora.md
16:10
Sancțiunile SUA pentru Lukoil sau cum asta afectează activitatea Aeroportului Chișinău. AAC: Aprovizionarea aeronavelor cu combustibil se desfășoară în regim normal Agora.md
16:00
CEC: Contestațiile electorale vor putea fi depuse online Agora.md
15:50
Complicele la comiterea crimei din sectorul Rîșcani al capitalei va fi extrădat în R. Moldova Agora.md
Acum 8 ore
15:40
AAC, despre aprovizionările cu carburanți la Aeroport, în contextul sancțiunilor Lukoil: Alimentarea aeronavelor se desfășoară în regim normal Agora.md
15:40
Avertisment pentru transportatori internaționali: Lituania închide frontiera cu Belarus Agora.md
15:00
Deși a zis că renunță la deputăție, Ceban a participat la consultările cu Munteanu. „Alternativa” critică programul prezentat de premierul desemnat Agora.md
15:00
Procurorii insistă pe condamnare: Contestă decizia de achitare a doi avocați acuzați de trafic de influență Agora.md
15:00
Igor Dodon: „PSRM nu va susține Guvernul și programul de guvernare” Agora.md
14:00
Percheziții într-un dosar de mercenariat. Poliția: „Suspecții ar fi participat la războiul din Ucraina” (VIDEO) Agora.md
Acum 12 ore
13:30
La consultări, din curiozitate? Comuniștii consideră că Guvernul Munteanu va avea de înfruntat „foarte mari probleme” (VIDEO) Agora.md
13:20
România: Accident soldat cu două decese. Un TIR condus de un moldovean, în coliziune cu un automobil intrat în depășire Agora.md
13:20
Polonia a interceptat un avion de recunoaștere al Rusiei deasupra Mării Baltice Agora.md
13:00
Pavel Voicu alege fotoliul de parlamentar. Acesta renunță la calitatea de consilier la Bălți Agora.md
12:50
„Fiecare minut contează”: Tratamentul unui pacient care a suferit un AVC depășește 130 de mii de lei în R. Moldova (VIDEO) Agora.md
12:20
„O lucrare a unui student care nu poate trece anul”: Chicu, despre programul guvernamental prezentat de Munteanu (FOCUS) Agora.md
12:10
PeScurt // Opinie din Guvernul German: „Uniunea Europeană devine o frână reglementară”. Ministra Economiei și Energiei a Germaniei, Katherina Reiche, a criticat modelul economic al țării și a cerut reforme, scrie DW. Agora.md
12:10
11:50
„Ideea poate fi botezată neconstituțională din fașă”: Expert în domeniul justiției, despre inițiativa lui Ceban de a include primarul capitalei în componența Guvernului Agora.md
10:50
„Programul se numește mir, trud, mai”: Usatîi cere amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu (VIDEO) Agora.md
10:50
Militarii americani se retrag de la baza Mihail Kogălniceanu din România Agora.md
10:50
Patru automobile ucrainene parcate la Aeroportul Chișinău, cu datorii a câte 400 mii de lei. AIC ar urma să încaseze circa 1,6 milioane de lei Agora.md
10:30
Domiciliu fictiv? Aproape 900 de moldoveni ar fi rămas fără buletine românești. Actele ar fi fost ridicate la vama română Agora.md
10:20
Un șofer a rămas blocat în fiarele mașinii, în urma unui accident: IGSU a intervenit pentru descarcerare Agora.md
10:00
Percheziții pe întreg teritoriul țării într-un dosar de mercenariat Agora.md
09:50
Proprietarul saunei „Woloshin Banya”, mistuită de flăcări: „A ars complexul Taiga. Înlăturăm cenușa și ridicăm baia Phoenix” (FOTO) Agora.md
09:40
„Neasumat politic și subordonat Președinției”: Costiuc susține că fracțiunea sa nu va da vot de încredere Guvernului Munteanu Agora.md
Acum 24 ore
08:30
PeScurt // Munteanu începe rundele de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Cabinet de miniștri. Întâlnirile se desfășoară pe parcursul zilei, începând cu ora 08:00, conform unui program stabilit. Agora.md
08:20
Explozia din București: Oamenii legii au descins cu percheziții la Distrigaz Agora.md
28 octombrie 2025
23:40
Cum se schimbă ritualurile funerare în lume – și ce ecouri pot avea în Moldova Agora.md
22:20
Israelul a lansat atacuri aeriene în mai multe orașe din Fâșia Gaza, după ce Netanyahu a ordonat „atacuri puternice” Agora.md
22:00
Musk lansează Grokipedia, o alternativă cu inteligență artificială la Wikipedia Agora.md
Ieri
21:40
Sezonul ofertelor: Cum să nu cazi în capcana reducerilor și să recunoști o reducere reală Agora.md
21:20
Incendiu la o saună, care ar fi Woloshin banya. Trei echipaje de pompieri, la fața locului (VIDEO) Agora.md
21:10
20:30
Costiuc: „Partidului Democrația Acasă nu i-a revenit nicio comisie parlamentară” Agora.md
19:40
Peste 8.200 de adulți, înscriși la cursurile gratuite de limba română Agora.md
18:50
Chișinău: Un pieton, lovit de troleibuz. Poliția: „Traversa strada în afara trecerii” Agora.md
18:30
Un angajat al RTEC a decedat la locul de muncă. Incidentul s-a produs în atelierul de reparație a troleibuzelor (UPDATE) Agora.md
18:20
Doina Nistor ar putea prelua șefia Moldova Project, proiect de investiții majore Agora.md
