Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rogovei: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei (II)
Libertatea Cuvântului, 29 octombrie 2025 19:10
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rogovei (originar din regiunea Cernăuți), a acordat un interviu publicației RBC-Ucraina. Am selectat răspunsurile la câteva întrebări,
• • •
În dimineața zilei de 29 octombrie, în zona de altitudine înaltă a Carpaților s-au înrăutățit condițiile meteorologice. Pe muntele Pip Ivan vizibilitatea este
Zilele trecute a fost finalizată reparația carosabilului străzii O. Kobyleanska din satul Bălcăuți, CT Mămăliga. Acest lucru a devenit posibil datorită eforturilor comune
Nutriţie şi sănătate. De ce ar trebui să consumi cât mai des sfeclă roșie. Ce boli poate preveni această legumă # Libertatea Cuvântului
Sfecla roșie are nenumărate beneficii pentru sănătate, deși această legumă este destul de subestimată, nefiind consumată pe măsura beneficiilor pe care le aduce
Un grup de profesori de limba și literatura română din Cernăuți au hotărât în această zi frumoasă de toamnă să-și poarte pașii pe
În perioada 21-23 octombrie curent, Centrul Național Ecologico-Naturalist pentru Tineret Școlar al Ministerului Educației și Științei al Ucrainei și Instituția Comunală a Consiliului
Voluntarul Viktor Kucer din CT Rukșin a adus din nou ajutor umanitar pe linia frontului # Libertatea Cuvântului
El a vizitat militarii din ținutul nostru care luptă pe direcțiile Limansk, Siversk, Torețk, Pokrovsk și Kurahovsk. Vpșuntarul a transmis apărătorilor plase anti-dronă
Astăzi au fost predate încă 9 autobuze școlare comunităților noastre, a comunicat pe Facebook șeful Administrației Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk. Noul transport cu
În Bucovina continuă lucrări de reparație pe traseul M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Tereblecea # Libertatea Cuvântului
În prezent, drumarii lucrează pe sectorul de la sensul giratoriu Mamaivți până la intrarea în Cernăuți — aceasta este o altă porțiune importantă
Horoscop special. Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie # Libertatea Cuvântului
În ziua de 23 octombrie, Soarele a intrat în enigmaticul și pasionalul Scorpion, deschizând una dintre cele mai intense perioade astrologice ale anului,
Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rogovei: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei (I) # Libertatea Cuvântului
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rogovei (originar din regiunea Cernăuți), a acordat un interviu publicației RBC-Ucraina. Am selectat răspunsurile la câteva întrebări,
Ce va apropia sfârșitul războiului din Ucraina: UE a numit principalele puncte # Libertatea Cuvântului
Calea spre pace necesită o participare politică hotărâtă, neobosită și măsuri concrete de sprijin. Pacea în Ucraina poate fi apropiată de pași practici
Expertul a infirmat zvonurile despre returnarea forțată a bărbaților ucraineni din Europa. UE nu are un mecanism de returnare a ucrainenilor în Ucraina
La Cernăuți vor fi aduse pentru identificare alte 250 de corpuri ale soldaților căzuți # Libertatea Cuvântului
Pe 23 octombrie au avut loc măsuri de repatriere. În Ucraina au fost returnate 1000 de corpuri ale soldaților căzuți. În special, la
Astăzi la Komarivți a avut loc dezvelirea solemnă a unui banner și cinstirea memoriei participantului la războiul ruso-ucrainean, Iurii Sumariuk, care și-a făcut
Un medic militar din Bucovina s-a întors la datorie după ce a fost eliberat din captivitate # Libertatea Cuvântului
Informația este transmisă de Leleka Foundation Ukraine. Artur Radomski are 24 de ani. Este originar din satul Strilețki Kut, a absolvit Colegiul medical
Într-o zi cu profundă încărcătură spirituală, 26 octombrie, în care credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Consulul General
Au fost numite comunitățile din regiunea Cernăuți care alocă cele mai multe fonduri pentru Forțele Armate ale Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Șase comunități din regiunea Cernăuți au alocat cel mai mult pentru necesitatea Forțelor Armate ale Ucrainei. În primele 9 luni ale anului 2025,
Putin este gata să accepte conceptul de pace al Casei Albe: Reacția Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin ar fi gata să accepte conceptul de pace pe care îl va propune Casa Albă. Despre acest lucru a
Fostul ambasador al Moldovei în Ucraina, Valeriu Chiveri, va fi numit în țara sa viceprim-ministru pentru reintegrarea Transnistriei # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a scris Alexandru Munteanu, nominalizat pentru funcția de Prim-ministru al Moldovei. Politicianul a publicat o postare despre cele mai recente decizii
Duminică, 26 octombrie, în satul Tereblecea a avut loc inaugurarea solemnă a Aleii Gloriei a soldaților din CT Tereblece, care și-au pierdut viața
Sărbători creştine. Sfânta Cuvioasă Parascheva – izvor de sănătate duhovnicească. Viaţa sfintei, obiceiuri şi tradiţii # Libertatea Cuvântului
Este celebrată de Biserica Ortodoxă şi de altele de rit oriental. Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pământ în prima jumătate a veacului
De la cântecul popular – la muzică clasică. Iată diapazonul Festivalului-concurs „Ciprian Porumbescu” de la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, la 24-26 septembrie, s-a desfășurat ediția a VI-a a Festivalului-concurs internațional de interpretare vocală și instrumentală „Ciprian Porumbescu”, organizat de Centrul
„Trebuia să trăiască mult și bine”: la Kiev, o dronă rusească a curmat viața talentatei Anastasia Maslii, de 19 ani # Libertatea Cuvântului
La Kiev, Anastasia Maslii, în vârstă de 19 ani, și mama ei au murit în urma unui atac cu dronă rusească din noaptea
În regiunea Cernăuți, patru poduri sunt declarate ca fiind avariate. Repararea unora a început deja, pentru celelalte – nu ajung finanțe # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a informat Serviciul regional de Reconstrucție și Dezvoltare a Infrastructurii, ca răspuns la o solicitare a Audiovizualului public. Restaurarea podului avariat
Modernizarea Punctului internațional de trecere a frontierei „Porubne — Siret” trece în faza practică # Libertatea Cuvântului
Aceasta este una dintre etapele cheie în cadrul implementării proiectului din programul „Connecting Europe Facility”, care are o importanță strategică. Serviciul de Reconstrucție
A parcurs peste 11 mii de kilometri pe motocicletă: un medic-călător a fost întâmpinat la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Medicul Viaceslav Sucevan de la Spitalul Regional Cernăuți a parcurs aproape 11 mii de kilometri pe motocicletă în timpul călătoriei sale. Astăzi, 26
Sărbători creştine. Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir – ocrotitorul spiritual al creștinilor din întreaga lume # Libertatea Cuvântului
Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir, sărbătorit pe 26 octombrie (stil nou), este unul dintre cei mai venerați sfinți ortodocși. Sfântul Mare Mucenic Dumitru,
General american: „Teritoriul vast al Rusiei a devenit punctul său slab în timpul războiului” # Libertatea Cuvântului
Federația Rusă nu mai are un avantaj strategic în teritoriul său vast — acesta s-a transformat într-o vulnerabilitate. Teritoriul imens al Rusiei, considerat
Moldova a decis să reducă la jumătate tariful pentru tranzitul gazului către Ucraina în sezonul de încălzire 2025–2026 # Libertatea Cuvântului
Despre acest lucru informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din Moldova. După cum se menționează, agenția a adoptat recent o decizie
În urma atacului inamic cu drone asupra Kievului, trei persoane au murit și 29 au fost rănite, dintre care 7 copii. Echipele de
Președintele american, Donald Trump, a declarat că o întâlnire cu dictatorul rus Vladimir Putin este posibilă cu condiția încheierii unui acord privind reglementarea
La Gimnaziul din Crestinești a avut loc o întâlnire cu scriitorul Gheorghe Bota # Libertatea Cuvântului
La 24 octombrie, la Gimnaziul din Crestinești, raionul Nistru avut loc o întâlnire de neuitată a elevilor și a colectivului didactic cu scriitorul
Potrivit lui Starmer, aceasta va ajuta Ucraina să doboare mai eficient țintele inamice. Vineri, 24 octombrie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a demonstrat, în
O întreprindere din Nedoboivți produce până la 18 tone de suc de mere într-o lună # Libertatea Cuvântului
În satul Nedoboivți (Nădăbăuți), la întreprinderea «PanSik», se produce suc fără adaos de zahăr. Procesul de fabricare este următorul: se spală merele, se
Moment astrologic. Schimbări majore pentru 4 zodii în ultima săptămână din luna octombrie. Nativii pentru care lucrurile devin clare # Libertatea Cuvântului
Universul pare să-și fi stabilit deja planurile pentru câteva zodii, ultimele zile din luna octombrie aducând schimbări majore. În ultima parte a lunii
Informații despre fostul docent Mihai Dăscălescu în fondurile Arhivei de Stat a regiunii Cernăuți Fondurile Arhivei de Stat a regiunii Cernăuți conțin informații
Atac cu rachete asupra Kievului: autoritățile au raportat despre consecințe și victime # Libertatea Cuvântului
În urma atacului cu rachete, au izbucnit incendii mari în mai multe cartiere ale orașului. Invadatorii ruși au lansat un atac cu rachete
Premierul Danemarcei: Putin mizează pe oboseala Occidentului, dar asta nu se va întâmpla # Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus, Vladimir Putin, se așteaptă ca Occidentul să obosească și să înceteze să mai ajute Ucraina. Cu toate acestea, acest lucru nu
Balcanii de Vest rămân o verigă vulnerabilă pentru infiltrarea persoanelor legate de serviciile speciale rusești # Libertatea Cuvântului
Doi cetățeni ruși au fost deportați din Bosnia și Herțegovina sub suspiciunea de terorism. Pe 20 octombrie, pe pagina de Facebook a Serviciului
„Imperiul războiului”: la Cernăuți a fost prezentat un proiect despre participarea rușilor la războaiele din Bucovina # Libertatea Cuvântului
La 23 octombrie, la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți a avut loc prezentarea proiectului istoric-educațional „Imperiul războiului”, dedicat războaielor la care au participat
Rușii intenționau să despartă mama de copilul ei nou-născut: mama și bebelușul au fost salvați de pe teritoriu ocupat # Libertatea Cuvântului
În cadrul inițiativei Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, „Bring Kids Back UA” (Aduceți copiii ucraineni înapoi), o mamă, împreună cu copilul ei nou-născut, a
Comunitățile teritorial-administrative Suceveni (regiunea Cernăuți) și Nijnia Duvanka (regiunea Lugansk) au semnat un memorandum de cooperare # Libertatea Cuvântului
Comunitatea rurală Suceveni din regiunea Cernăuți și comunitatea de orășel Nijnia Duvanka din regiunea Lugansk vor coopera în cadrul proiectului național „Cot la
În satul Dracinți din CT Mamaivți au fost dezvelite plăci comemorative în cinstea apărătorilor căzuți ai Ucrainei, Ivan Nikolaiciuk și Oleksandr Grab. La
În prezent, sistemul energetic al regiunii Cernăuți funcționează stabil. Totuși, din cauza atacurilor masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, sistemul energetic al țării
Doza de sănătate. Ce să bei când ești răcit: 4 băuturi care ajută să te simți mai bine # Libertatea Cuvântului
Băuturile calde — apă, supă și ceai — pot ameliora simptomele și ajută organismul să treacă mai ușor peste câteva zile dificile. Iată
În septembrie, filantropul cu dizabilități Valerii Monarha a mers timp de cinci zile prin comunitatea Koniatyn – de la Ust-Putila la Yablunyția. Atunci
CNN presupune că noile sancțiuni americane împotriva „Rosneft” și „Lukoil” sunt un semn al prăbușirii strategiei preferate a Kremlinului de manipulare a lui
Macron consideră sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești un punct de cotitură # Libertatea Cuvântului
Președintele francez, Emmanuel Macron, a numit noul pachet de sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere rusești un „punct de cotitură”, deoarece acestea lovesc principala
Zilele acestea a avut loc un târg caritabil la care au participat elevii claselor primare. Micii vânzători au oferit cu mare entuziasm dulciuri,
