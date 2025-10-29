Armata rusă a bombardat un spital de copii din Herson, iar Ucraina a lovit rafinării de petrol din Rusia

Armata rusă a bombardat un spital de copii din Herson, iar Ucraina a lovit rafinării de petrol din Rusia

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md