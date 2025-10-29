Munteanu ar fi fost la un pas de a ajunge ministru al Finanțelor în Guvernul Tarlev. „Ne-a fost recomandat de oameni de afaceri”

Munteanu ar fi fost la un pas de a ajunge ministru al Finanțelor în Guvernul Tarlev. „Ne-a fost recomandat de oameni de afaceri”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md