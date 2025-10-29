O femeie originară din R. Moldova, găsită moartă într-o pensiune din Italia. Trupul a fost descoperit după zece zile
29 octombrie 2025
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 40 de ani, a fost găsită fără viață într-o cameră de tip Bed & Breakfast din localitatea Cantù, provincia Como, Italia. Descoperirea tragică a fost făcută după aproximativ zece zile de la deces, potrivit presei locale. Echipajele de urgență ale serviciului medical 118 au intervenit la
• • •
Rusia a testat o dronă submarină – cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunţă miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, subliniind că "nu există niciun mijloc care să o intercepteze", la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik, relatează AFP.
Escaladare dramatică: Pakistanul îi amenință pe talibani că îi va „nimici" și „împinge înapoi în peșteri să se ascundă", după eșecul negocierilor de pace
Regimul taliban aflat la putere la Kabul va fi „nimicit", a declarat miercuri ministrul apărării din Pakistan, puterea nucleară care se învecinează cu Afganistanul, în ceea ce agenția Reuters descrie drept o escaladare dramatică a retoricii după prăbușirea negocierilor pentru o pace durabilă între cele două națiuni. Ministrul pentru serviciile de informații din Pakistan a declarat la
Republica Moldova va găzdui, în premieră, un Birou al Parlamentului European, care va fi inaugurat oficial pe 7 noiembrie. La eveniment este așteptată președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată într-o vizită de două zile la Chișinău, în perioada 6–7 noiembrie. Informația a fost confirmată de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, care a precizat că
O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete, în încercarea de a reduce accidentele pe trotuare. Legea a stârnit un val de ironii pe internet. Mersul rapid va deveni ilegal în Slovacia, scrie Politico.
Noul Parlament va avea 12 comisii permanente, inclusiv una nouă – Comisia pentru Integrare Europeană, condusă de Marcel Spătari. Vezi partajarea pe fracțiuni politice
Noul Parlament va activa cu 12 comisii de profil, cu una mai mult decât în legislatura precedentă, după ce a fost instituită, în premieră, Comisia pentru Integrare Europeană. Aceasta va fi condusă de fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari. Fracțiunea PAS va prelua conducerea a șapte comisii, PSRM va conduce două, iar
Procuratura Anticorupție contestă sentința de achitare a doi avocați și a unui ex-ofițer de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență
Procuratura Anticorupție a depus, la 28 octombrie, un recurs la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 13 octombrie 2025. Instanța a dispus atunci încetarea procesului penal în privința unui avocat pentru două capete de acuzare de trafic de influență și i-a achitat pe acesta, pe un alt avocat
VIDEO // Detalii oferite de procurori despre perchezițiile efectuate astăzi într-un dosar privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai R. Moldova în Ucraina și alte state
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de Poliție, au desfășurat miercuri percheziții în mai multe locații din Moldova într-o anchetă privind implicarea unor cetățeni moldoveni în activități de mercenariat în Ucraina și alte state. Operațiunea a fost realizată în cooperare cu autoritățile ucrainene și cu sprijinul agenției Europol. Conform anchetei, suspecții s-ar fi înrolat intenționat în
Alertă în Belgia: Drone misterioase au survolat o bază militară. „Nu a fost opera unor amatori"
Belgia a declanșat o anchetă după ce mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Marche-en-Famenne, în sud-estul țării. Ministrul Apărării, Theo Francken, a declarat că zborurile au fost efectuate de profesioniști, nu de amatori, acesta fiind al doilea incident de acest fel raportat în mai puțin de o lună. Francken a
Pentru prima dată în istorie, Republica Moldova va fi gazda Campionatului European de Judo U23. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, Chișinău Arena va primi tinerii judocani de top din întreaga Europă, care se vor lupta pentru medalii și titluri continentale. Evenimentul promite nu doar competiție de nivel înalt, ci și o experiență
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare Maria Luís Albuquerque va efectua o vizită la Chișinău pentru consolidarea cooperării economice UE–Moldova
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, va efectua o vizită de două zile la Chișinău în perioada 30 – 31 octombrie, menită să consolideze dialogul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în domeniul financiar și să stimuleze creșterea economică sustenabilă. În cadrul vizitei, Comisara se va întâlni cu
Reprezentanții ANRE și ai Ambasadei SUA au discutat despre securitatea energetică și impactul sancțiunilor impuse companiilor Rosneft și Lukoil asupra energiei din Moldova
Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, discuțiile concentrându-se pe subiecte de actualitate din sectorul energetic și cooperarea moldo-americană. În cadrul întâlnirii, părțile au analizat evoluțiile din regiune și aportul autorităților americane
Serviciul Fiscal de Stat anunță: Noi reguli pentru taxa de salubrizare de la 1 ianuarie 2026. Cum vor fi aplicate și calculate noile taxe
Începând cu 1 ianuarie 2026, vor fi aplicate noi reguli privind taxa pentru salubrizare, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Măsura are scopul de a îmbunătăți colectarea taxei, care reprezintă o sursă esențială de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea curățeniei în localități. Potrivit noilor prevederi, autoritățile locale vor decide dacă taxa va fi aplicată
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: Republica Moldova pregătită pentru negocieri cu UE pe clustere
Republica Moldova este pregătită pentru o nouă etapă de negocieri cu Uniunea Europeană pe clustere, care ar trebui să înceapă până la sfârșitul acestui an, a declarat Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, într-un interviu acordat postului Moldova 1. Negrescu a subliniat importanța accelerării ritmului de negociere și a evidențiat
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
Autoritățile australiene anchetează cazul unei femei în vârstă de 80 de ani, care a fost lăsată în urmă pe o insulă de pe Marea Barieră de Corali de o navă de croazieră și a fost găsită decedată, relatează BBC. Potrivit anchetatorilor, femeia făcea drumeții pe insula Lizard, aflată la 250 km nord de Cairns, alături
Un dispozitiv industrial de peste 4.000 de euro și peste 120 de pachete de tutun nedeclarat au fost ridicate la vamă
Funcționarii vamali de la Leușeni și Palanca au descoperit mai multe cazuri de transport ilegal de bunuri, inclusiv un utilaj industrial și rezerve de tutun nedeclarate. Persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale, iar bunurile au fost ridicate pentru confiscare. La postul vamal Leușeni, un bărbat de 50 de ani cu dublă cetățenie (Moldova și România) a
Donald Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: A primit replica unei coroane de aur și cea mai înaltă distincție a țării
Coreea de Sud l-a întâmpinat pe președintele american Donald Trump cu fast și simboluri regale. Liderul de la Washington a primit replica unei coroane de aur și „Marele Ordin Mugunghwa", cea mai înaltă distincție a țării, în semn de recunoaștere pentru rolul său în promovarea păcii în Peninsula Coreeană. Trump a aterizat în Coreea de
Evoluția dosarelor Colectiv în justiție oglindește, și peste un deceniu, tragedia unde au murit 65 de oameni. Inițial socotit vinovat, primarul de sector Piedone a fost declarat apoi nevinovat de către justiție. În august acest an a fost eliberat artificierul. Iar ofițerul ISU Antonina Radu, condamnată în mai 2022 la 8 ani și 8 luni
Fost polițist din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru mită și mușamalizarea unui incident
Un fost ofițer de poliție din Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare și amendă de 120 000 de lei pentru corupere pasivă. Totodată, acesta a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru 8 ani. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, inculpatul, care deținea funcția de ofițer de sector, a
SURSE // Primar din echipa lui Ion Chicu, vizat de perchezițiile matinale ale INI și PCCOCS
Poliția a anunțat în această dimineață că angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS "Fulger" desfăşoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză penală pornită pentru activitatea mercenarilor. Transmite SafeNews.md potrivit surselor PulsMedia.MD din cadrul PCCOCS, acțiunile de urmărire penală l-ar vizat și pe unul dintre primarii Partidul
VIDEO // „Am doborât-o". Momentul în care un ofițer de presă ucrainean distruge o dronă care țintea o echipă străină de jurnaliști
Oleh Petra
VIDEO // Accident grav la Iași. Un BMW a intrat într-o depășire periculoasă în curbă și s-a înfipt într-un camion condus de un șofer moldovean. Două persoane au murit # SafeNews
Un accident rutier grav s-a produs pe 28 octombrie pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați, județul Iași. În eveniment au fost implicate un TIR și un autoturism, iar impactul a fost unul violent. Două persoane au murit în urma impactului. Din primele relatări de la fața locului, șoferii spun că BMW-ul a […] Articolul VIDEO // Accident grav la Iași. Un BMW a intrat într-o depășire periculoasă în curbă și s-a înfipt într-un camion condus de un șofer moldovean. Două persoane au murit apare prima dată în SafeNews.
O tânără a ajuns la spital, după ce a fost incendiată de către concubinul său. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:40, în localitatea Sturzovca, din raionul Glodeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi o tânără în vârstă de 30 de […] Articolul Tânără stropită cu benzină și incendiată de iubit, la Glodeni apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 29 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Ucraina intră pe piața mondială a armelor. Zelenski autorizează exportul controlat de drone și echipamente militare # SafeNews
Președintele Volodimir Zelenski a aprobat lansarea exportului controlat de arme și drone produse în Ucraina, începând din noiembrie 2025, potrivit Kyiv Independent. Decizia urmărește extinderea industriei de apărare a țării și valorificarea surplusului de echipamente militare, într-un moment în care producția de drone depășește capacitatea de finanțare internă. Președintele Volodimir Zelenski a instruit Ministerul ucrainean […] Articolul Ucraina intră pe piața mondială a armelor. Zelenski autorizează exportul controlat de drone și echipamente militare apare prima dată în SafeNews.
CEC lansează un modul online care permite depunerea și urmărirea contestațiilor electorale # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat modulul „Contestații electorale” pe platforma sa online, pentru a face procesul electoral mai transparent. Prin acest modul, cetățenii și actorii electorali pot depune contestații legate de organizarea alegerilor, pot atașa documente și pot urmări online stadiul examinării cererii. De asemenea, contestațiile pot fi modificate sau retrase. În prezent, modulul […] Articolul CEC lansează un modul online care permite depunerea și urmărirea contestațiilor electorale apare prima dată în SafeNews.
Atac cu cuțitul în vestul Londrei: Un bărbat care își plimba câinele a fost ucis, alte două persoane rănite grav. Suspectul un cetățean afgan a fost arestat # SafeNews
Un bărbat care își plimba câinele a murit, iar un altul a fost grav rănit, în urma unui atac cu un cuțit în care au fost înjunghiate trei persoane în vestul Londrei, scrie BBC. Bărbatul de 49 de ani, identificat local drept Wayne Broadhurst, a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a decedat. Un […] Articolul Atac cu cuțitul în vestul Londrei: Un bărbat care își plimba câinele a fost ucis, alte două persoane rănite grav. Suspectul un cetățean afgan a fost arestat apare prima dată în SafeNews.
Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion din Rusia, în misiune de recunoaștere cu transponderul oprit # SafeNews
Avioane poloneze au interceptat un avion din Rusia, care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit, au declarat forțele armate poloneze, citate de TVPWorld. Anunțul a fost făcut de armata poloneză într-o postare pe platforma x. „Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un […] Articolul Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion din Rusia, în misiune de recunoaștere cu transponderul oprit apare prima dată în SafeNews.
Percheziții pe întreg teritoriul țării într-o cauză penală legată de activitatea mercenarilor # SafeNews
La moment, angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării. Acțiunea are loc într-o cauză penală inițiată pe baza semnelor comiterii infracțiunii „Activitatea mercenarilor”. Autoritățile vor reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale. Articolul Percheziții pe întreg teritoriul țării într-o cauză penală legată de activitatea mercenarilor apare prima dată în SafeNews.
Intervenție promptă a carabinierilor: un bărbat care s-a prăbușit pe o stradă din Comrat a fost salvat la timp # SafeNews
Un bărbat care s-a prăbușit pe o stradă din municipiul Comrat a fost observat de un echipaj al Direcției regionale „Sud” a Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în timpul serviciului de patrulare. Carabinierii au intervenit imediat pentru a verifica starea acestuia și a-i oferi sprijinul necesar. În urma discuției, bărbatul a spus că se simte […] Articolul Intervenție promptă a carabinierilor: un bărbat care s-a prăbușit pe o stradă din Comrat a fost salvat la timp apare prima dată în SafeNews.
Statele Unite vor retrage „mii de soldați” din România, scrie presa ucraineană citând informații din SUA. Câți militari americani sunt în România # SafeNews
Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România, scrie publicația ucraineană Kyiv Post, citând trei oficiali americani și europeni care cunosc subiectul. Statele Unite trimit trupe pe bază rotațională în România, cu forțe care sunt schimbate la șase luni la baza aeriană Mihail Kogălinceanu. Surse HotNews.ro au spus că, dacă […] Articolul Statele Unite vor retrage „mii de soldați” din România, scrie presa ucraineană citând informații din SUA. Câți militari americani sunt în România apare prima dată în SafeNews.
Accident rutier grav la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni: un bărbat a fost descarcerat de salvatori # SafeNews
Un bărbat de 37 de ani a fost descarcerat de salvatori în dimineața zilei de 29 octombrie 2025, după ce automobilul pe care îl conducea s-a izbit într-un copac la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. Accidentul s-a produs pe traseul R-1, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24. Potrivit datelor […] Articolul Accident rutier grav la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni: un bărbat a fost descarcerat de salvatori apare prima dată în SafeNews.
În SUA a avut loc primul zbor de testare al avionului supersonic X-59. Cât a costat aeronava ce poate revoluționa zborurile comerciale # SafeNews
Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, în SUA, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters. Aeronava elegantă, construită pentru NASA de Lockheed Martin, […] Articolul În SUA a avut loc primul zbor de testare al avionului supersonic X-59. Cât a costat aeronava ce poate revoluționa zborurile comerciale apare prima dată în SafeNews.
În plină izolare pe plan internațional, Moscova a bătut palma cu India pentru producția de avioane rusești # SafeNews
Compania aerospațială publică indiană Hindustan Aeronautics Limited (HAL) și compania de stat rusă United Aircraft Corporation (UAC) au semnat un acord pentru a produce în India avionul de pasageri SJ-100, primul avion care va fi fabricat integral în țara asiatică din 1988, scrie marți agenția de presă EFE. „HAL și UAC au semnat la Moscova, […] Articolul În plină izolare pe plan internațional, Moscova a bătut palma cu India pentru producția de avioane rusești apare prima dată în SafeNews.
Una dintre țintele loviturii ruse asupra Kievului din 25 octombrie a fost depozitul central al companiei farmaceutice Optima-Pharm. Paguba este estimată la 100 de milioane de dolari. În timpul atacului masiv rusesc asupra Kievului în noaptea de 25 octombrie au fost distruse depozitul și biroul companiei Optima-Pharm, al doilea cel mai mare distribuitor farmaceutic din […] Articolul Un atac rusesc a distrus 20% din rezerva lunară de medicamente a Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
Cum a fost păcălită o pensionară să predea lingouri de aur de sute de mii de euro pe bani falși, în Germania # SafeNews
O femeie în vârstă din Köln, Germania, a fost victima unei escrocherii sofisticate, pierzând lingouri de aur valoroase. 2 bărbați s-au prezentat drept investitori străini și au convins-o să le predea aurul în schimbul unor bancnote false, relatează Neue Westfälische și Rheinische Anzeigenblaetter. Pensionara a căzut victimă unei escrocherii sofisticate, pierzând lingouri de aur în […] Articolul Cum a fost păcălită o pensionară să predea lingouri de aur de sute de mii de euro pe bani falși, în Germania apare prima dată în SafeNews.
Alertă pentru părinţi, în SUA. Ace de cusut descoperite în bomboane, cu câteva zile înainte de Halloween # SafeNews
O oarecare psihoză se instalează în Texas cu câteva zile înainte de Halloween, după ce pe 15 octombrie, poliţia a fost alertată de mai mulţi părinţi care au declarat că au găsit ace de cusut în bomboanele pe care le-au dat copiilor lor. Cazurile aveau ceva în comun. Toţi fuseseră prezenţi la Homecoming Parade din […] Articolul Alertă pentru părinţi, în SUA. Ace de cusut descoperite în bomboane, cu câteva zile înainte de Halloween apare prima dată în SafeNews.
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, va începe astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare privind formarea unui nou Guvern. Întâlnirile vor avea loc la Parlament, conform programului stabilit pentru miercuri, 29 octombrie, scrie realitatea.md. Orarul consultărilor: Discuțiile au loc în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și au drept scop inițierea […] Articolul Alexandru Munteanu începe consultările cu fracțiunile parlamentare apare prima dată în SafeNews.
Atacuri aeriene în valuri asupra Moscovei și altor regiuni, au fost închise aeroporturi din toată Rusia # SafeNews
Ucraina a lansat drone către Moscova pentru a treia noapte consecutivă și a atacat mai multe alte regiuni inamice, perturbând traficul aerian în întreaga țară și luând la țintă o fabrică din sudul Rusiei, au transmis miercuri dimineață autoritățile ruse, potrivit Reuters. Unitățile rusești de apărare aeriană au distrus peste noapte un total de 100 […] Articolul Atacuri aeriene în valuri asupra Moscovei și altor regiuni, au fost închise aeroporturi din toată Rusia apare prima dată în SafeNews.
„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul? # SafeNews
Parada de oficiali americani trimiși de Donald Trump la Ierusalim săptămâna trecută pentru a se asigura că premierul israelian Benjamin Netanyahu respectă acordul de încetare a focului în Gaza a creat o nouă expresie în presa locală: „Bibi-sitting”, în loc de „babysitting”. Dar, în afară de presupusa dădăcire a unui aliat suveran al Statelor Unite, […] Articolul „Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul? apare prima dată în SafeNews.
Guvernul SUA a furnizat o asigurare scrisă că activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancţiuni energetice, deoarece activele sale nu mai sunt sub controlul Rusiei, a declarat marţi pentru Reuters ministrul german al economiei, Katherina Reiche. Ea a spus că Statele Unite au transmis Berlinului luni seară o „scrisoare […] Articolul SUA exclud Rosneft Germania de la sancţiunile împotriva Rusiei apare prima dată în SafeNews.
Judecarea lui Constantin Țuțu în dosarul de îmbogățire ilicită este pe ultima sută de metri. Marți procurorul de caz a început să-și susțină pledoaria prin care a enumerat acuzațiile de escrocherie, fals în declarații și trafic de influență. Totodată, avocații lui Țuțu au spus că nu sunt pregătiți să demonstreze nevinovăția clientului lor. Ședința va […] Articolul Dosarul de îmbogățire ilicită al lui Țuțu, pe ultima sută de metri apare prima dată în SafeNews.
Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu un an sancțiunile împotriva regimului de la Tiraspol, dar acestea nu afectează direct anumite persoane. Lista este deocamdată goală, a precizat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Anitta Hipper, pentru corespondentul Jurnal TV la Bruxelles. Aceste sancțiuni sunt mai degrabă o măsură de prevenire și de protecție. „Acestea se […] Articolul Consiliul UE a prelungit cu un an sancțiunile împotriva regimului de la Tiraspol apare prima dată în SafeNews.
Apple a depăşit marţi, pentru prima dată, pragul unei capitalizări bursiere de 4 trilioane de dolari # SafeNews
Acţiunile Apple au urcat marţi, ducând compania la o capitalizare de piaţă record, de peste 4 trilioane de dolari, un prag atins pentru prima dată în istoria sa. În aceeaşi zi, şi Microsoft a depăşit din nou nivelul de 4 trilioane de dolari, însă ambele companii rămân în urma Nvidia, cea mai valoroasă companie din […] Articolul Apple a depăşit marţi, pentru prima dată, pragul unei capitalizări bursiere de 4 trilioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
„Dronele Shahed sunt acum, în unele cazuri, mai periculoase decât rachetele balistice”, a declarat președintele ucrainean Vladimir Zelenski, potrivit presei ucrainene. Pentru a contracara această amenințare, Ucraina caută să accelereze producția de drone interceptoare. „Dronele Shahed au devenit, în unele cazuri, mai periculoase decât rachetele balistice. Suntem capabili să doborâm o rachetă balistică – cel […] Articolul Zelenski: Dronele Shahed, un pericol mai mare decât rachetele balistice apare prima dată în SafeNews.
Rapperul P. Diddy (Sean Combs), condamnat la 50 de luni de închisoare pentru transportarea femeilor peste graniță în scopul implicării lor în prostituție, ar putea fi eliberat înainte de termenul care ar trebui să se încheie în primăvara anului 2028. Pedeapsa lui P. Diddy ar putea fi redusă cu 12 luni, în cazul în care […] Articolul P. Diddy ar putea fi eliberat din închisoare înainte de termen. apare prima dată în SafeNews.
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a lăsat să se înțeleagă că ar putea prelua o nouă funcție publică după plecarea din actualul Guvern. Întrebată, în cadrul unei conferințe de presă, dacă va merge la „Moldova Proiect”, Nistor a răspuns scurt, dar sugestiv: „Ducem discuții și vedem. Vedem și discutăm”, scrie bani.md. Nistor a menționat […] Articolul Doina Nistor ar putea conduce Moldova Proiect. apare prima dată în SafeNews.
Războiul din Ucraina a schimbat arhitectura de securitate din regiune, iar cooperarea militară dintre România și Republica Moldova a devenit un element crucial al stabilității pe flancul est-european. După cum a relatat Infotag, Platforma de experți pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) a scris despre acest lucru. „Propaganda pro-Kremlin exploatează temerile societății moldovenești, promovând narațiunea […] Articolul PISA: Cooperarea militară moldo-română, un factor al stabilității apare prima dată în SafeNews.
Partidul de guvernământ din Georgia „Visul georgian” a depus o plângere la Curtea Constituțională și solicită ca cele trei formațiuni din opoziția parlamentară să fie scoase în afara legii. Formațiunile vizate sunt „Mișcarea Națională Unită”, „Coaliția pentru Schimbare” și „Georgia Puternică – Lelo”. Președintele Parlamentului de la Tbilisi, Shalva Papuashvili, a invocat că aceste partide […] Articolul Partidele de opoziție ar putea fi declarate neconstituționale în Georgia apare prima dată în SafeNews.
Președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădăru, a criticat modul în care a fost desemnat noul ministru al Agriculturii, Ludmila Catlabuga, care și-am menținut portofoliul în Guvernul Munteanu. „Supărarea fermierilor este că persoana ministrului Agriculturii nu a fost consultată cu fermierii și asociațiile de profil, lucru pe care l-am cerut de mai mult timp. Un ministru […] Articolul Fermierii critică modul în care a fost desemnat ministrul Agriculturii apare prima dată în SafeNews.
