Noul Parlament va avea 12 comisii permanente, inclusiv una nouă – Comisia pentru Integrare Europeană, condusă de Marcel Spătari. Vezi partajarea pe fracțiuni politice

06:30

Cinci municipalități din Țările de Jos vor începe să testeze, de miercuri, un nou format de buletin de vot, mult mai mic și mai ușor de folosit. Acesta este conceput pentru a simplifica procedura de votare și a accelera numărarea voturilor, scrie IPN. Noul tip de buletin conține doar două cercuri de completat: unul pentru partid […] Articolul Țările de Jos testează un nou format de buletin de vot apare prima dată în SafeNews.