Ritmul de creştere a datoriei de stat se menţine la nivelul anului trecut
Mold-Street, 29 octombrie 2025 13:50
Evoluţia este comparabilă cu aceeaşi perioadă din anul trecut, când datoria de stat internă şi externă a crescut cu 5,92 miliarde lei, comp...
• • •
Acum 10 minute
13:50
Acum 4 ore
11:40
Potrivit ANRE, în cazul în care, în urma licitaţiei nu vor fi comercializate toate garanțiile de origine neexpirate, Energocom le va...
Acum 24 ore
22:50
Frauda bancă în stil iranian. Una dintre cele mai mari bănci a acumulat o datorie de 5 cvadrilioane de riali # Mold-Street
Fondată în 2012, Ayandeh Bank a fost una dintre cele mai mari instituții bancare private din Iran, cu o rețea de 270 de sucursale în toată...
14:30
„Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica M...
Ieri
12:50
În fondul de subvenţionare a agriculturii nu mai sunt bani. Ritmul de autorizare spre plată a subvențiilor a a scăzut la 5 milioane lei pe săptămână # Mold-Street
Astfel în săptămâna trecută (20-24 octombrie), agricultorii au primit 5,6 milioane lei, iar o săptămână în urmă - doar 4,57 mi...
06:10
Lukoil a scos la vânzare activele internaționale, inclusiv și cele din Republica Moldova # Mold-Street
„Vânzarea activelor se desfășoară în baza licenței OFAC de lichidare a activității. Dacă este necesar, compania intenționează să sol...
27 octombrie 2025
14:20
„Am deschis un oficiu în Turcia şi purtăm negocieri pentru a achiziona o fabrică de procesare a seminţelor de floarea soarelui”, a d...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Macar Stoianov, este în prezent vicepreședinte al Maib și curator al Diviziei Finanțe, funcţie pe care o ocupă de la finele anului 2022. De nota...
11:30
Astfel, duminică, 26 octombrie, pe pagina sa de Facebook, Munteanu a nominalizat primii trei potențiali miniștri din componența Cabinetului pe care ca...
09:50
Potrivit ANRE din numărul total, 5 tranzacții au avut loc pe piața GASFORWARD, iar 88 de tranzacţii - pe piața SPOT. Cantitatea gazelor naturale...
26 octombrie 2025
14:20
Donald Trump și Xi Jinping urmează să se întâlnească în Coreea de Sud săptămâna viitoare. Cu toate acestea, nu este sigur dacă...
11:10
Peste două treimi din consumul de peşte, este asigurat din import. Autorităţile vor să majoreze producţia locală cu 50%, dar au doar 0,1% din bani # Mold-Street
Aceste obiective sunt în proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030, document elaborat de Minister...
09:00
Comisia Europeană lansează un set de șapte măsuri pentru a reduce prețurile la energie # Mold-Street
Măsurile completează Planul de acțiune pentru energie la prețuri accesibile și vizează mobilizarea tuturor instrumentelor europene pentru a sprijini e...
08:10
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a impus noi condiții. Guvernul Recean impune noi condiții pentru c...
25 octombrie 2025
13:10
"Scopul acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul economic, pentru ca viitorul program de...
12:30
Subiectul achizițiilor comune (prin asociere) a fost abordat în ultimele zile atât în cadrul ședinței Platformei Naționale pent...
11:30
Două companii ce nu au inițiat construcția unor centrale electrice de peste 120 MW, obligate să achite statului 62 milioane lei # Mold-Street
Potrivit unor decizii ale ANRE, cele două firme: Dorsequ Solar Unu şi Dorsequ Solar Trei urmau să constrtuiască centrale electrice din...
06:30
Pasagera cu numărul 5.000.000 a sosit la amiază pe cursa Frankfurt–Chișinău. Stabilită peste hotare, femeia a revenit acasă pentru a-și surprind...
24 octombrie 2025
19:30
Potrivit autorității bancare, la baza acestui calcul este nivelul-țintă de 3% din suma depozitelor garantate, coeficientul de ajustare a creșterii vol...
14:00
Potrivit ANRE inițiativa are drept scop consolidarea securității energetice regionale și asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a Ucrainei, î...
13:20
Întreruperea alimentării a scos la iveală cât de mult se bazează internetul global pe câțiva furnizori de tehnologie - în prin...
11:50
„Nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără produse petroliere”, a declarat oficialul într-o conferință de presă sus...
06:00
Dacă nu ar fi fost declinul anual al producției agricole și a ponderii sectorului agrar în PIB, secetele şi alte catacllisme naturale, scăderea...
23 octombrie 2025
12:00
Operaţiunea de preluare a unei gospodării agricole de la Ocniţa de către alta din Donduşeni va fi investigată # Mold-Street
Potrivit Consiliului Concurenței operațiunea notificată constă în "achiziționarea integrală, de către „Curtea Dacilor” SRL, a c...
10:20
Cel mai mare producător și furnizor de gaze din România a deschis o companie de trading la Chişinău # Mold-Street
Denumirea completă a noii companii este Romgaz Trading SRL, înregistrată la Chişinău pe 10 octombrie 2025, deşi anterior grupul românesc a...
09:00
SUA impune sancțiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia. Lukoil deţine cea mai mare reţea de benzinării din Moldova # Mold-Street
Acesta este primul său pachet major de sancțiuni financiare asupra economiei președintelui Vladimir Putin, ca parte a unei noi încercări de a pu...
22 octombrie 2025
15:00
România începe construirea liniei electrice Suceava – Bălți. Chişinăul încă nu a selectat compania # Mold-Street
„La Suceava, a avut loc primul comandament pentru demararea a două investiţii majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei...
12:20
"În ceea ce vizează politica fiscală, a fost lansat procesul de rescriere a Codului Fiscal. S-a armonizat cu normele europene regimul de TV...
10:10
Potrivit analizei de regulă cea mai mare parte a importurilor are loc în lunile februarie-aprilie, prin urmare se poate de concluzionat că &icir...
08:30
Studiul Cebr citat de ziarul britanic Daily Mail, care a realizat şi o aplicaţie grafică cu proiecţii ale evoluţiei PIB-ului statelor lumii din 1998 ş...
21 octombrie 2025
21:00
Alianța a ajutat-o pe dna Takaichi să obțină suficient sprijin din partea parlamentului. Ea își va anunța cabinetul mai târziu în...
16:10
Conform BNM în perioada ianuarie/septembrie 2025, peste 70% din profitul din sistemul bancar a fost obținut de două cele mai mari instituții fin...
15:40
Potrivit CNPF cererea a fost înaintată de Consiliul Bursei de Valori a Moldovei (BVM), ca urmare a satisfacerii cererii de demisie a fostului pr...
08:20
Potrivit Consiliului Uniunii Europene este vorba de proiectul de regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești, care consti...
20 octombrie 2025
21:00
Rubla rusească se poate aprecia cu circa 50% față de dolar în cazul unei păci în Ucraina # Mold-Street
În prognoza sa de bază, care presupune un status quo în geopolitică și sancțiuni, Sberbank se așteaptă ca dolarul să atingă o medie de 82...
12:20
Crescătorii de bovine, oi şi capre pot accesa granturi de până la un milion de dolari pentru modernizarea fermelor # Mold-Street
Apelul, deschis de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) și Agenția de Interv...
09:40
Guvernul Recean impune noi condiţii pentru companiile ce vor să câştige licitaţia pentru lucrările de constructie a liniei electrice Bălţi-Suceava # Mold-Street
Astfel participarea companiilor în etapa finală a procedurii de licitație selectie va fi condiţionată "de deţinerea aprobării prealabile a...
06:40
UE introduce cerinţa - un singur încărcător USB pentru toate dispozitivele electronice # Mold-Street
Noile reguli vizează o piață de peste 400 de milioane de încărcătoare externe (EPS) vândute anual în Uniunea Europeană, și au c...
19 octombrie 2025
10:20
Ce au arătat testările la stres a băncilor din Moldova, în cazul falimentului unor grupuri de debitori # Mold-Street
Potrivit BNM, rezultatele testării denotă că, în baza scenariilor simulate, nicio bancă nu va înregistra indicatorul ratei fondurilor prop...
07:40
Potrivit Inspectoratului acestea sunt primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei, realizată conform Legii privind piața p...
06:10
În primele opt luni ale anului 2025, valoarea comerțului internațional cu mărfuri al Moldovei a constituit 9,19 miliarde de dolari. Tendinț...
18 octombrie 2025
19:50
Eşec la ONU la instituirea unei taxe climatice la nivel mondial pentru transportul maritim # Mold-Street
Majoritatea țărilor din cadrul agenției ONU pentru transport maritim (57 contra 47) au votat vineri, 17 octombrie, pentru amânarea cu un an a un...
10:10
Circa 70% din cererile de creditare depuse de populaţie sunt făcute online, dar doar 39% sunt acceptate de bănci # Mold-Street
Potrivit autorităţii bancare menținerea relaxării ușoare a standardelor de creditare a fost determinată de factori precum costurile de finanțare, tole...
09:20
Alte două întreprinderi ale statului vor fi lichidate. Erau de mai mulţi ani în insolvenţă # Mold-Street
Este vorba de Întreprinderea de Stat Experimentală pentru Cultivarea Legumelor în Sere "Terra" din Chișinău, specializată î...
17 octombrie 2025
19:50
Acesta este cel mai mic nivel din ultimele cinci luni. Potrivit Oilprice, creșterea stocurilor de petrol din SUA mai mare decât se aștepta a amp...
12:00
Potrivit instituției, încasările la impozitul pe venit din chirii au crescut cu 26,5%, atingând valoarea de 68,3 milioane de lei. Rezultat...
10:20
Trei bănci din Moldova beneficiază de linii de creditare în cadrul inițiativei EU4Business # Mold-Street
Astfel BERD a semnat săptămâna aceasta la Chișinău, acorduri pentru a acorda împrumuturi de 10 milioane de euro către MAIB, 7,5 milioane d...
09:40
Cel mai mare furnizor de servicii de dializă din Moldova preluat de un investitor din Dubai care promite investiții de milioane # Mold-Street
Investiția de 10 milioane de lire sterline este realizată prin intermediul Africa Capital, un grup de investiții cu sediul în Dubai, condus de H...
16 octombrie 2025
17:20
În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger,” de unde au ridicat...
15:50
Potrivit BNM, discuțiile s-au axat pe perspectivele economice globale și regionale, reziliența economiei Republicii Moldova și rolul BNM în cons...
